La fuerte acusación de Nora Colosimo contra la China Suárez en defensa de Wanda Nara 

Por otro lado, Colosimo se refirió a las declaraciones realizadas por el padre de L-Gante y aclaró que no mantiene ningún vínculo con él. Según explicó, nunca tuvo contacto con el hombre, aunque reconoció que ambos coinciden respecto de la relación que mantuvieron sus hijos. “Hacemos match. Los dos estamos felices de que no estén juntos, porque a mí tampoco me gustaba su hijo para mi hija”, expresó la madre de Wanda.

Pero uno de los puntos más fuertes de la entrevista apareció cuando Nora Colosimo habló sobre la supuesta imitación que, según su mirada, China Suárez habría hecho de su hija desde el comienzo de su relación con Mauro Icardi.

En ese sentido, recordó distintas situaciones vinculadas con la vestimenta y aseguró que la actriz repetía elecciones que previamente había realizado Wanda Nara. “Si mi hija se vestía de verde, ella se vestía de verde; si se vestía de rosa, ella se vestía de rosa”, manifestó.

La acusación también alcanzó las fotografías que China Suárez compartía durante sus viajes en vuelos privados. Colosimo sostuvo que la actriz adoptaba posturas similares a las que utilizaba su hija frente a las cámaras. “Se sentaba en el avioncito de la misma manera y provocadora como lo hacía mi hija. La imitó y la copió”, aseguró.

Según relató la propia Nora Colosimo, esas situaciones llegaron a preocuparla desde su lugar de madre. Incluso, contó cuál fue el pensamiento que tuvo al observar ese comportamiento. “Dije: ‘Ay, Dios mío, esta chica no tendrá familia, no es normal lo que está haciendo’. Ya, en cierto modo, me asustaba”, recordó.

Finalmente, la madre de Wanda Nara sostuvo que cuenta con el respaldo de distintas personas del ambiente artístico, aunque señaló que ese apoyo no siempre queda expuesto públicamente. “Saben quién es ella, lo que hizo y sus amistades”, sentenció Colosimo.

Cuáles habían sido las anteriores críticas de Nora Colosimo contra la China Suárez

La tensión entre Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones de Nora Colosimo, quien volvió a referirse a la situación de sus nietas, Francesca e Isabella, y cuestionó duramente algunas actitudes de la actriz a mediados de esta semana.

Todo comenzó cuando la China Suárez compartió en sus redes sociales imágenes en bikini mientras disfrutaba de un día soleado. Tras recibir críticas por su cuerpo, la actriz decidió responderles a los haters y dejó en claro que los comentarios no le afectaban demasiado. Incluso, destacó que podía disfrutar de la tarde sin responsabilidades.

Las publicaciones generaron la reacción de Nora Colosimo, quien habló en LAM (América TV) y puso el foco en el estado de salud de las niñas, que permanecen en la casa de su padre.

“A mí me interesa lo que le hace a mis nietas y no lo puedo soportar. Están en la casa de su papá, enfermas, no van al colegio. 40 grados de fiebre, se contactaron con Wanda, pasó su credencial. ¿A vos te parece salir a decir hoy que está tomando sol? Me pregunto: ¿con quién estaban?”, cuestionó.

La madre de Wanda Nara también apuntó contra el comportamiento de Icardi y la actriz. “El papá quiere verlas y se va a tomar sol. Si están enfermas, estás con ellas, no las dejás encerradas y te vas a la pileta. Es una provocación de ella. Innecesario. Justo en el día que Wanda está con el programa. Es una provocadora”, sostuvo.

Además, Colosimo cuestionó el rol de la China Suárez respecto de la educación de sus hijos y lanzó una pregunta directa: “Si es tan buena madre, ¿por qué no se preocupa por escolarizar a sus hijas o está esperando que su pareja les pague el colegio?”.

En ese sentido, aseguró que las situaciones familiares terminan repercutiendo en las menores. “Estas cosas no las ponen bien a ellas. Wanda fue generosa porque les dijo que se quedaran con el papá para disfrutarse”, afirmó.

Por último, Nora recordó una reciente conversación con sus nietas y relató: “El otro día me lo encontré, se ve que venían detrás mío en el auto. Una de mis nietas me dijo: 'Si lo veo, lo abrazo'”.

Por su parte, la China Suárez había respondido a las críticas que recibió por sus fotos en bikini con un contundente mensaje: “Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten”. Y cerró con otra provocadora frase: “No sufran que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo día”.