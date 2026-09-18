Desafío matemático: una cuenta que parece fácil, pero pocos logran resolver

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

8 + 7 = 15

La expresión queda así: 6² + 4 × 15 - 45

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

6² = 36

La expresión queda así: 36 + 4 × 15 - 45

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

4 × 15 = 60

La expresión queda así: 36 + 60 - 45

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

36 + 60 = 96 |

96 - 45 = (?)

Resultado final: 51

La dificultad de este reto está en evitar resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se suma o se resta antes de tiempo, el resultado cambia. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles sin dejar de ser entretenido.