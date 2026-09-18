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Desafío matemático: una cuenta que parece fácil, pero pocos logran resolver

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6² + 4 × (8 + 7) - 45.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con signos pone a prueba tu atención

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

8 + 7 = 15

La expresión queda así: 6² + 4 × 15 - 45

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

6² = 36

La expresión queda así: 36 + 4 × 15 - 45

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

4 × 15 = 60

La expresión queda así: 36 + 60 - 45

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

36 + 60 = 96 |

96 - 45 = (?)

Resultado final: 51

La dificultad de este reto está en evitar resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se suma o se resta antes de tiempo, el resultado cambia. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles sin dejar de ser entretenido.

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