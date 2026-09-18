Desafío matemático: una cuenta que parece fácil, pero pocos logran resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6² + 4 × (8 + 7) - 45.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6² + 4 × (8 + 7) - 45.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
8 + 7 = 15
La expresión queda así: 6² + 4 × 15 - 45
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
6² = 36
La expresión queda así: 36 + 4 × 15 - 45
Luego se resuelve la multiplicación restante.
4 × 15 = 60
La expresión queda así: 36 + 60 - 45
Se termina operando de izquierda a derecha.
36 + 60 = 96 |
96 - 45 = (?)
La dificultad de este reto está en evitar resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se suma o se resta antes de tiempo, el resultado cambia. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles sin dejar de ser entretenido.