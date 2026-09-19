Un grupo de operarios que realizaba un pozo para instalar un poste de luz encontró una bolsa enterrada con un bebé muerto en su interior, en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo.
El hecho ocurrió en Mariano Acosta, partido de Merlo, cuando un grupo de operarios realizaba una excavación.
Merlo: operarios hacían un pozo para instalar un poste de luz y encontraron un bebé muerto (Foto: captura Crónica TV).
Un grupo de operarios que realizaba un pozo para instalar un poste de luz encontró una bolsa enterrada con un bebé muerto en su interior, en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo.
El episodio ocurrió durante la mañana del viernes, cuando los trabajadores de una empresa de energía eléctrica realizaban tareas frente a una vivienda. Mientras avanzaban con la excavación, detectaron la bolsa y dieron aviso a las autoridades.
Tras la llegada de la Policía y una ambulancia, comenzó una investigación para determinar las circunstancias en las que murió el bebé y cómo terminó enterrado en ese lugar.
Luego del procedimiento, los investigadores tomaron declaración a los padres del bebé. Ambos fueron demorados y trasladados para prestar declaración, aunque posteriormente recuperaron la libertad.
Según fuentes vinculadas a la investigación, la mujer habría reconocido que el bebé era suyo y manifestó que había sufrido un aborto espontáneo. Esa versión todavía debe ser corroborada por las pericias realizadas sobre el cuerpo.
La investigación espera ahora los resultados de la autopsia, prevista para este sábado. El estudio forense deberá establecer las causas de la muerte y, especialmente, si el bebé había nacido con vida.
Ese resultado será determinante para definir cómo continúa la investigación judicial. Por el momento, la Fiscalía aguarda las conclusiones de los peritos antes de adoptar nuevas medidas.