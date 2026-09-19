Merlo: operarios hacían un pozo para instalar un poste de luz y encontraron un bebé muerto

Según fuentes vinculadas a la investigación, la mujer habría reconocido que el bebé era suyo y manifestó que había sufrido un aborto espontáneo. Esa versión todavía debe ser corroborada por las pericias realizadas sobre el cuerpo.

La autopsia será clave para determinar qué ocurrió

La investigación espera ahora los resultados de la autopsia, prevista para este sábado. El estudio forense deberá establecer las causas de la muerte y, especialmente, si el bebé había nacido con vida.

Ese resultado será determinante para definir cómo continúa la investigación judicial. Por el momento, la Fiscalía aguarda las conclusiones de los peritos antes de adoptar nuevas medidas.