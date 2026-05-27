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El detalle escandaloso en la denuncia de Fernanda Callejón contra su ex: "No puede ser casualidad"

Indignación y acusación contra Fernanda Callejón luego del descargo contra su ex, ¿Todo armado? Miralo.

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El detalle escandaloso en la denuncia de Fernanda Callejón contra su ex: No puede ser casualidad

¿Puesta en escena deliberada? Un detalle detectado por un tiktoker volvió a poner a María Fernanda Callejón en el centro de la polémica y desató un fuerte debate en redes sociales. La actriz reapareció públicamente para hablar de su conflicto con Ricky Diotto, pero muchos usuarios quedaron impactados al notar una llamativa coincidencia con Julieta Prandi en uno de los momentos más mediáticos de su batalla judicial contra Claudio Contardi.

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La observación comenzó a circular en TikTok, donde un creador de contenido comparó imágenes de María Fernand Callejón con antiguas apariciones públicas de Juleita Prandi y aseguró que la actriz se presentó “exactamente igual”: mismo estilo de ropa, un look muy similar y hasta un peinado prácticamente idéntico.

El video rápidamente se viralizó y generó miles de comentarios. “No puede ser casualidad”, fue una de las frases más repetidas entre usuarios que empezaron a hablar de una supuesta estrategia mediática detrás de las declaraciones de Callejón.

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Según planteó el tiktoker, la actriz estaría construyendo una narrativa pública muy parecida a la que protagonizó Julieta Prandi durante sus denuncias. “Es una puesta en escena”, aseguró en el video que explotó en redes y que volvió a instalar el escándalo alrededor del enfrentamiento entre Callejón y Ricky Diotto.

En el descargo viral también cuestionaron la manera en la que la actriz expone cada episodio de su conflicto judicial y mediático. “Todo lo muestra y todo lo cuenta como un acting”, sostuvo el influencer, quien además remarcó que cada nueva aparición pública de Callejón termina generando más polémica y sospechas.

La actriz viene realizando fuertes acusaciones contra su ex pareja desde hace meses, incluyendo conflictos vinculados a bienes, situaciones económicas y episodios delicados de la relación. Sin embargo, para parte del público, la forma en que comunica esos episodios terminó despertando dudas y reacciones negativas en redes sociales.

El detalle de la supuesta similitud con Julieta Prandi terminó potenciando todavía más la controversia. Mientras algunos usuarios defendieron a Callejón y cuestionaron el análisis sobre su apariencia y vestimenta, otros coincidieron con la teoría viral y aseguraron que “la coincidencia es demasiado evidente”.

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