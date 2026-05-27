El detalle escandaloso en la denuncia de Fernanda Callejón contra su ex: "No puede ser casualidad"

Según planteó el tiktoker, la actriz estaría construyendo una narrativa pública muy parecida a la que protagonizó Julieta Prandi durante sus denuncias. “Es una puesta en escena”, aseguró en el video que explotó en redes y que volvió a instalar el escándalo alrededor del enfrentamiento entre Callejón y Ricky Diotto.

En el descargo viral también cuestionaron la manera en la que la actriz expone cada episodio de su conflicto judicial y mediático. “Todo lo muestra y todo lo cuenta como un acting”, sostuvo el influencer, quien además remarcó que cada nueva aparición pública de Callejón termina generando más polémica y sospechas.

La actriz viene realizando fuertes acusaciones contra su ex pareja desde hace meses, incluyendo conflictos vinculados a bienes, situaciones económicas y episodios delicados de la relación. Sin embargo, para parte del público, la forma en que comunica esos episodios terminó despertando dudas y reacciones negativas en redes sociales.

El detalle de la supuesta similitud con Julieta Prandi terminó potenciando todavía más la controversia. Mientras algunos usuarios defendieron a Callejón y cuestionaron el análisis sobre su apariencia y vestimenta, otros coincidieron con la teoría viral y aseguraron que “la coincidencia es demasiado evidente”.