Llega a Netflix la tercera parte de su película más popular y es el gran estreno del año

Netflix reveló el primer tráiler de "Enola Holmes 3" y sorprendió a los fans

El anuncio oficial llegó acompañado de las primeras imágenes de la película. El adelanto mostró a una Enola Holmes más madura, enfrentando una nueva etapa de su vida mientras intenta resolver otro complejo caso.

Aunque Netflix mantuvo gran parte de la trama en secreto, el tráiler dejó pistas importantes sobre el eje narrativo de esta tercera entrega. La gran novedad será la boda entre Enola y el vizconde Tewkesbury, personaje interpretado nuevamente por Louis Partridge.

Las escenas difundidas combinaron suspenso, acción y humor, elementos que definieron el éxito de la saga desde su estreno inicial. También aparecieron momentos cargados de tensión emocional que anticipan un desenlace mucho más intenso para la protagonista.

La producción buscará cerrar los distintos hilos argumentales pendientes mientras profundiza en la evolución personal de Enola. El personaje dejó atrás la adolescencia rebelde para convertirse en una detective reconocida y mucho más segura de sí misma.

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Millie Bobby Brown vuelve a liderar uno de los grandes éxitos de Netflix

Millie Bobby Brown regresará como figura principal de la franquicia. La actriz consolidó su vínculo con Netflix luego del impacto global de Stranger Things y de las dos primeras películas de Enola Holmes.

Durante los últimos años, Brown se convirtió además en productora de varios proyectos vinculados a Netflix. La actriz logró posicionarse como una de las jóvenes estrellas con mayor influencia dentro de la industria audiovisual.

En esta nueva película, Enola deberá enfrentar no solo un nuevo misterio, sino también los cambios que implicará su futura boda. El adelanto dejó entrever conflictos familiares, secretos ocultos y situaciones de peligro que volverán a poner a prueba sus habilidades.

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Henry Cavill y Helena Bonham Carter también regresan al elenco

Netflix confirmó además el regreso de gran parte del elenco original. Henry Cavill volverá a interpretar a Sherlock Holmes, el célebre detective y hermano mayor de Enola.

Por otro lado, Helena Bonham Carter retomará su papel como Eudoria Holmes, la excéntrica madre de la familia. La actriz volverá a aportar el tono irreverente y emocional que caracterizó a la saga.

Louis Partridge también regresará como Tewkesbury. El personaje ganó protagonismo desde la primera película y ahora tendrá un rol decisivo dentro del cierre de la trilogía.

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Cuándo se estrena "Enola Holmes 3" en Netflix

Netflix confirmó que Enola Holmes 3 llegará oficialmente a la plataforma el próximo 1 de julio de 2026.

La película tendrá estreno global y estará disponible para todos los suscriptores desde esa fecha. Mientras tanto, el primer tráiler ya comenzó a viralizarse en redes sociales y elevó la expectativa de los fans.

La tercera entrega promete cerrar la historia con una combinación de misterio, emoción y grandes revelaciones. Todo indica que Enola enfrentará el caso más importante de su vida justo cuando esté a punto de comenzar una nueva etapa personal.

Avance oficial de "Enola Holmes 3" en Netflix