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Choques de atrás y en reversa: quién tiene la culpa

. Qué dice la Ley Nacional de Tránsito y qué factores se analizan para determinar quién debe hacerse cargo de los daños.

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Los choques por detrás y las maniobras de retroceso tienen reglas específicas dentro de la legislación vial.
Los choques por detrás y las maniobras de retroceso tienen reglas específicas dentro de la legislación vial.

Los choques de tránsito por detrás son uno de los accidentes más frecuentes en calles y avenidas. En la mayoría de los casos, la responsabilidad recae sobre el vehículo que circula atrás, dado que la ley exige mantener una distancia prudencial que permita frenar sin impactar al auto que va adelante. Si no se respeta ese espacio, el conductor que embiste deberá asumir los daños y su aseguradora cubrirá los costos.

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Pero la situación cambia cuando el choque ocurre durante una maniobra marcha atrás, algo habitual en estacionamientos, garages o calles angostas, donde la visibilidad suele ser reducida y aumentan los riesgos de impacto.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449, en su artículo 48 inciso G, prohíbe circular marcha atrás salvo en situaciones específicas, como estacionar, salir de un garaje o egresar de una calle sin salida.

Fuera de esas excepciones contempladas por la normativa, retroceder con un vehículo está restringido y la responsabilidad suele recaer sobre quien realiza la maniobra.

¿Quién tiene la culpa en un choque marcha atrás?

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En la mayoría de los casos, la responsabilidad corresponde al conductor que estaba retrocediendo.

Por ejemplo, si un auto estacionado es impactado en su parte delantera por otro vehículo que maniobraba para acomodarse, el responsable será quien estaba en movimiento.

En cambio, si dos vehículos realizan maniobras de retroceso al mismo tiempo y colisionan, la responsabilidad puede ser compartida, dependiendo de las circunstancias del hecho, los peritajes y las pruebas disponibles.

Casos frecuentes

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En un estacionamiento de supermercado o shopping, si un conductor retrocede y golpea a otro vehículo que estaba detenido, la responsabilidad recaerá sobre quien realizó la maniobra.

Al salir de un garage hacia la calle, el conductor debe ceder el paso a quienes ya circulan por la vía pública. Si se produce un choque, la responsabilidad será de quien intentaba incorporarse.

También puede ocurrir que un vehículo retroceda para estacionar junto al cordón mientras otro sale marcha atrás de un garaje. En esos casos, la responsabilidad podrá analizarse de manera compartida según cómo ocurrió el impacto y la conducta de ambos conductores.

Cómo evitar accidentes al retroceder

Para reducir riesgos durante estas maniobras, especialistas en seguridad vial recomiendan:

  • Utilizar los espejos laterales y el retrovisor para ampliar el campo visual.
  • Señalizar la maniobra con balizas o luces correspondientes.
  • Verificar el entorno antes de moverse, especialmente por la presencia de motos, bicicletas o peatones.
  • Ceder siempre el paso al salir de un garaje o estacionamiento.
  • Realizar la maniobra de manera lenta y con máxima precaución.

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