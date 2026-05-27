Choques de atrás y en reversa: quién tiene la culpa

¿Quién tiene la culpa en un choque marcha atrás?

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En la mayoría de los casos, la responsabilidad corresponde al conductor que estaba retrocediendo.

Por ejemplo, si un auto estacionado es impactado en su parte delantera por otro vehículo que maniobraba para acomodarse, el responsable será quien estaba en movimiento.

En cambio, si dos vehículos realizan maniobras de retroceso al mismo tiempo y colisionan, la responsabilidad puede ser compartida, dependiendo de las circunstancias del hecho, los peritajes y las pruebas disponibles.

Casos frecuentes

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En un estacionamiento de supermercado o shopping, si un conductor retrocede y golpea a otro vehículo que estaba detenido, la responsabilidad recaerá sobre quien realizó la maniobra.

Al salir de un garage hacia la calle, el conductor debe ceder el paso a quienes ya circulan por la vía pública. Si se produce un choque, la responsabilidad será de quien intentaba incorporarse.

También puede ocurrir que un vehículo retroceda para estacionar junto al cordón mientras otro sale marcha atrás de un garaje. En esos casos, la responsabilidad podrá analizarse de manera compartida según cómo ocurrió el impacto y la conducta de ambos conductores.

Cómo evitar accidentes al retroceder

Para reducir riesgos durante estas maniobras, especialistas en seguridad vial recomiendan:

Utilizar los espejos laterales y el retrovisor para ampliar el campo visual.

Señalizar la maniobra con balizas o luces correspondientes.

Verificar el entorno antes de moverse, especialmente por la presencia de motos, bicicletas o peatones.

Ceder siempre el paso al salir de un garaje o estacionamiento.