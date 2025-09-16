Desgarrador video de Flor Regidor frente al espejo y la peor confesión: "me doy..."

En vivo Radio La Red
La preocupación vuelve a instalarse en el mundo del espectáculo y, sobre todo, entre los fanáticos de Gran Hermano. Florencia Regidor, una de las exparticipantes del reality, sorprendió a todos al publicar un video desgarrador donde se mostró llorando y reveló el duro momento que atraviesa con su cuerpo y su imagen personal.

Con la voz quebrada y los ojos hinchados de tanto llorar, Flor lanzó frases que encendieron todas las alarmas: No puedo verme al espejo. Me doy asco. No puedo creer que esté así”, se la escucha decir, entre sollozos, en un testimonio que heló la sangre de sus seguidores.

Lejos de esconderse, la joven decidió exponer públicamente su angustia y, sobre la misma grabación, escribió un mensaje cargado de esperanza, como si hablara consigo misma en un futuro:

Te vas a poder ver al espejo. Vas a dejar de darte asco. Vas a poder comer sin culpa. Vas a poder ser feliz”, acompañado de un corazón con curitas, un símbolo de su lucha diaria contra los fantasmas que la atormentan.

No es la primera vez que Flor habla de sus problemas con la alimentación y con la presión que siente respecto a su imagen corporal. La exposición mediática, la exigencia del show y la mirada ajena parecen haber sido detonantes que aún hoy la persiguen.

Sus seguidores no tardaron en mostrar preocupación, pero lo cierto es que en el ambiente televisivo el impacto fue mayor: muchos de sus excompañeros de Gran Hermano se alarmaron al ver la crudeza de sus palabras y su evidente malestar.

El video se viralizó justo en un contexto particular: los exjugadores del reality ya vienen golpeados por el accidente que sufrió Thiago Medina, otro de los jóvenes que logró popularidad en el ciclo, que pelea por su vida. La sumatoria de malas noticias encendió una señal de alarma en torno al presente de quienes alguna vez compartieron la casa más famosa del país.

El video de Flor Regidor sigue multiplicándose en comentarios, likes y reproducciones, generando un debate profundo sobre la salud mental, los trastornos alimenticios y la presión que enfrentan los jóvenes que pasan por la televisión.

