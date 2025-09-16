Desgarrador video de Flor Regidor frente al espejo y la peor confesión: "me doy..."

No es la primera vez que Flor habla de sus problemas con la alimentación y con la presión que siente respecto a su imagen corporal. La exposición mediática, la exigencia del show y la mirada ajena parecen haber sido detonantes que aún hoy la persiguen.

Sus seguidores no tardaron en mostrar preocupación, pero lo cierto es que en el ambiente televisivo el impacto fue mayor: muchos de sus excompañeros de Gran Hermano se alarmaron al ver la crudeza de sus palabras y su evidente malestar.

El video se viralizó justo en un contexto particular: los exjugadores del reality ya vienen golpeados por el accidente que sufrió Thiago Medina, otro de los jóvenes que logró popularidad en el ciclo, que pelea por su vida. La sumatoria de malas noticias encendió una señal de alarma en torno al presente de quienes alguna vez compartieron la casa más famosa del país.

El video de Flor Regidor sigue multiplicándose en comentarios, likes y reproducciones, generando un debate profundo sobre la salud mental, los trastornos alimenticios y la presión que enfrentan los jóvenes que pasan por la televisión.