A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Tristeza absoluta

El desgarrador llanto de Manuel Ibero en Gran Hermano por la muerte de su perrita: "No quiero estar sin vos"

Manuel Ibero no pudo evitar quebrarse al intentar poner en palabras lo que significó Ámbar en su vida, tras enterarse de su fallecimiento. La emoción lo desbordó en pleno relato, evidenciando el vínculo profundo que tenían y el vacío que deja su partida.

5 may 2026, 22:37
El desgarrador llanto de Manuel Ibero en Gran Hermano por la muerte de su perrita: No quiero estar sin vos
El desgarrador llanto de Manuel Ibero en Gran Hermano por la muerte de su perrita: No quiero estar sin vos
El desgarrador llanto de Manuel Ibero en Gran Hermano por la muerte de su perrita: "No quiero estar sin vos"

Manuel Ibero se enteró este 5 de mayo, dentro de la casa de Gran Hermano, de la muerte de su perrita Ámbar y no pudo contener la emoción: terminó quebrándose en llanto en el patio, en un momento que conmovió a la audiencia.

La pérdida de una mascota suele ser uno de los dolores más profundos, porque esos vínculos se construyen en lo cotidiano, en la compañía silenciosa de todos los días. Son parte de la familia, testigos del crecimiento personal y emocional, y por eso su ausencia deja un vacío difícil de explicar con palabras. En muchos casos, además, se suma la sensación de que su tiempo es más breve de lo que uno quisiera, lo que vuelve la despedida aún más difícil de transitar.

Leé también

La jugada secreta que Solange le reveló a Emanuel en el derecho a réplica de Gran Hermano: "La 3D"

La jugada secreta que Solange le reveló a Emanuel en el derecho a réplica de Gran Hermano: La 3D

En el caso de Manuel, el contexto de aislamiento potencia todo: no poder estar cerca de los suyos, ni despedirse de Ámbar como hubiera querido, vuelve la situación todavía más dura. Sus compañeros intentaron acompañarlo en ese momento, respetando su dolor y brindándole contención dentro de las posibilidades que ofrece el encierro.

Tirado en una silla, visiblemente afectado, habló sobre lo que significó esta pérdida y no pudo evitar quebrarse. Intentó poner en palabras el lugar que ocupaba la perrita en su vida, pero la emoción lo desbordó en varios momentos, dejando en evidencia el fuerte vínculo que los unía.

"Te voy a extrañar toda la vida Ámbar, te voy a extrañar toda la vida", se lo escucha decir al participante desconsolado. Y sumó al relato que generó un dolor terrible: "No quiero estar sin vos, pero gracias".

"Te amo, te amo y te voy a amar siempre", expresó.

Embed

La reacción de Zoe Bogach por la muerte de la perrita de Manuel Ibero

La muerte de Ámbar, la perrita de Manuel Ibero, generó un fuerte impacto entre quienes siguen su historia dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). El participante, que permanece aislado en la casa, ya fue informado de lo ocurrido y, según trascendió, atraviesa un momento de profunda tristeza.

En paralelo, quien también reaccionó públicamente fue Zoe Bogach, expareja del joven, que decidió expresar su dolor a través de un video en TikTok. Conmovida por la noticia, dejó en claro el afecto que la unía con la mascota y la angustia que le generó su pérdida.

"No entiendo qué pasó. Quisiera saber qué pasó. Más allá de todo, yo amaba a esa perra, de verdad. ¡Me duele mucho! ¡Dios!", arrancó Zoe, visiblemente angustiada.

La influencer también contó que la falta de acceso a ciertas plataformas le impide informarse en detalle sobre lo ocurrido, lo que incrementa su incertidumbre: "Quiero entender qué pasó y no tengo Twitter".

Más allá del presente, recordó el vínculo que mantenía con Ámbar, incluso después de su separación con Manuel: "Era la perra más buena que conocí en la vida".

"Entiendo lo que se siente, yo perdí a mi perrito y lo tengo tatuado, pero quiero saber qué pasó. Estoy muy mal. Siento una presión en el pecho", cerró con una reflexión cargada de emoción.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano

Lo más visto