El desgarrador llanto de Manuel Ibero en Gran Hermano por la muerte de su perrita: "No quiero estar sin vos"

"Te voy a extrañar toda la vida Ámbar, te voy a extrañar toda la vida", se lo escucha decir al participante desconsolado. Y sumó al relato que generó un dolor terrible: "No quiero estar sin vos, pero gracias".

"Te amo, te amo y te voy a amar siempre", expresó.

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La reacción de Zoe Bogach por la muerte de la perrita de Manuel Ibero

La muerte de Ámbar, la perrita de Manuel Ibero, generó un fuerte impacto entre quienes siguen su historia dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). El participante, que permanece aislado en la casa, ya fue informado de lo ocurrido y, según trascendió, atraviesa un momento de profunda tristeza.

En paralelo, quien también reaccionó públicamente fue Zoe Bogach, expareja del joven, que decidió expresar su dolor a través de un video en TikTok. Conmovida por la noticia, dejó en claro el afecto que la unía con la mascota y la angustia que le generó su pérdida.

"No entiendo qué pasó. Quisiera saber qué pasó. Más allá de todo, yo amaba a esa perra, de verdad. ¡Me duele mucho! ¡Dios!", arrancó Zoe, visiblemente angustiada.

La influencer también contó que la falta de acceso a ciertas plataformas le impide informarse en detalle sobre lo ocurrido, lo que incrementa su incertidumbre: "Quiero entender qué pasó y no tengo Twitter".

Más allá del presente, recordó el vínculo que mantenía con Ámbar, incluso después de su separación con Manuel: "Era la perra más buena que conocí en la vida".

"Entiendo lo que se siente, yo perdí a mi perrito y lo tengo tatuado, pero quiero saber qué pasó. Estoy muy mal. Siento una presión en el pecho", cerró con una reflexión cargada de emoción.