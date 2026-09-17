Despedida de Lio Messi, el dato para no quedarse afuera: cuándo y cuánto saldrían las entradas

Por eso, quienes quieran intentar conseguir una localidad deberían tener creada y validada con anticipación su cuenta en Deportick, en caso de que finalmente sea la plataforma elegida. La modalidad utilizada anteriormente contempló una fila virtual para acceder a la compra.

Este es otro de los grandes interrogantes. Todavía no existen precios oficiales para el partido de despedida, por lo que cualquier cifra que circule actualmente debe tomarse como referencia y no como valor confirmado.

Para tener una aproximación, en anteriores partidos de la Selección en Argentina se manejaron localidades desde aproximadamente $90.000 hasta $480.000, dependiendo de la ubicación.

Otra referencia publicada por LA NACION señala que, para este encuentro, los precios podrían comenzar alrededor de los $100.000 más el costo de servicio, aunque se trata también de una estimación y no de una tarifa oficial.

Por ahora, entonces, el escenario es claro: el partido será el 6 de octubre en el Monumental, pero todavía falta que la AFA anuncie oficialmente cuándo comenzará la venta, cuál será la plataforma definitiva y cuánto costará cada ubicación.

precios aproximado: