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Despedida de Lio Messi, el dato para no quedarse afuera: cuándo y cuánto saldrían las entradas

Lio Messi se despide de la Selección: la fecha que todos esperan y cuánto habría que pagar para verlo en el Monumental.

Despedida de Lio Messi, el dato para no quedarse afuera: cuándo y cuánto saldrían las entradas

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya tiene fecha, rival y escenario. El capitán fue convocado para disputar el 6 de octubre el amistoso ante Benín en el estadio Monumental, en lo que será su última presentación con la camiseta de la Albiceleste. La propia AFA confirmó que Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso estarán disponibles para ese encuentro.

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La expectativa entre los hinchas es enorme y una de las principales preguntas pasa ahora por cómo y cuándo conseguir las entradas. Por el momento, hay algunos datos que ya se conocen y otros que todavía dependen del anuncio oficial.

La AFA aún no comunicó la fecha ni el horario exactos de la venta, ni tampoco los precios definitivos de las localidades. Distintos medios coinciden en que el expendio podría realizarse a fines de septiembre, aproximadamente entre siete y diez días antes del partido, aunque ese dato todavía no fue confirmado oficialmente.

En cuanto a la plataforma, Deportick aparece como la principal candidata para centralizar la venta, ya que fue utilizada para las últimas presentaciones de la Selección como local. Sin embargo, hasta el momento la AFA tampoco confirmó oficialmente que será ese sitio el elegido para el partido frente a Benín.

Por eso, quienes quieran intentar conseguir una localidad deberían tener creada y validada con anticipación su cuenta en Deportick, en caso de que finalmente sea la plataforma elegida. La modalidad utilizada anteriormente contempló una fila virtual para acceder a la compra.

Este es otro de los grandes interrogantes. Todavía no existen precios oficiales para el partido de despedida, por lo que cualquier cifra que circule actualmente debe tomarse como referencia y no como valor confirmado.

Para tener una aproximación, en anteriores partidos de la Selección en Argentina se manejaron localidades desde aproximadamente $90.000 hasta $480.000, dependiendo de la ubicación.

Otra referencia publicada por LA NACION señala que, para este encuentro, los precios podrían comenzar alrededor de los $100.000 más el costo de servicio, aunque se trata también de una estimación y no de una tarifa oficial.

Por ahora, entonces, el escenario es claro: el partido será el 6 de octubre en el Monumental, pero todavía falta que la AFA anuncie oficialmente cuándo comenzará la venta, cuál será la plataforma definitiva y cuánto costará cada ubicación.

precios aproximado:

    • Popular General (Sívori y Centenario bajas/altas): Desde $90.000
    • Sívori y Centenario Alta / Media: Entre $158.000 y $320.000
    • San Martín y Belgrano Alta: Alrededor de $260.000
    • San Martín y Belgrano Baja / Media: Entre $450.000 y $480.000

    En pocas palabras

    • Despedida de Messi: El 6 de octubre será su último partido con la Selección argentina.
    • Entradas: Aún no hay fecha de venta ni precios oficiales.
    • Precios estimados: Las entradas rondarían entre $90.000 y $480.000.
    Resumen generado por Thinkindot AI
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