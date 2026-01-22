Deudas de expensas: cómo es el préstamo que otorga un reconocido banco para pagarlas
Se anunció una nueva línea de préstamos personales destinada a ayudar a quienes mantienen deudas de expensas en consorcios de edificios.
El Banco Ciudad anunció una nueva línea de préstamos personales orientada a facilitar la cancelación de deudas de expensas.
El Banco Ciudad anunció una nueva línea de préstamos personales orientada a facilitar la cancelación de deudas de expensas en consorcios de edificios porteños. La propuesta está dirigida a personas físicas y apunta a que propietarios e inquilinos puedan regularizar su situación mediante un esquema de financiación a tasa fija.
El crédito permite cubrir hasta $1.500.000, aunque el monto máximo también está limitado al equivalente a tres meses de deuda por expensas, tomándose siempre el menor de ambos valores. La devolución puede realizarse en 3, 6, 9, 12 o hasta 18 cuotas mensuales.
La tasa nominal anual es del 60%, fija durante todo el período del préstamo. Según informó la entidad, un crédito de $1.000.000 a 18 meses implica una primera cuota de $98.225, mientras que para un monto de $500.000 la cuota inicial ronda los $49.112. En todos los casos, la relación cuota–ingreso no puede superar el 20% de los ingresos del solicitante.
Qué requisitos son necesarios y cómo se otorga el préstamo para pagar las deudas de las expensas
Uno de los puntos centrales de la operatoria es que los fondos no se acreditan en la cuenta del solicitante, sino que se transfieren directamente al consorcio, con el objetivo de asegurar la cancelación de la deuda.
Para acceder al préstamo, en el que se solicitarán datos personales, se debe presentar una certificación de deuda emitida por el consorcio, que funciona como comprobante del destino de los fondos. Además, es requisito excluyente que el consorcio tenga su cuenta recaudadora en el Banco Ciudad.
La evaluación crediticia puede realizarse de manera presencial o digital, a través de la App Ciudad o la billetera Buepp.
En el caso de nuevos clientes, es necesario registrarse previamente en alguna de estas plataformas para luego completar la solicitud en formato digital.
Beneficio adicional para el pago de expensas
En paralelo a la línea de créditos, el Banco Ciudad recordó que quienes paguen sus expensas a través de la billetera digital Buepp pueden acceder a un reintegro del 20% del importe abonado, con un tope mensual de $10.000.
El beneficio está disponible para consorcios que tengan cuenta en el banco y utilicen el código QR asociado a la cuenta recaudadora. El pago se realiza escaneando el código desde la aplicación y abonando con dinero en cuenta. El reintegro se acredita dentro de las 72 horas posteriores al pago.