Deudas de expensas: cómo es el préstamo que otorga un reconocido banco para pagarlas

Para acceder al préstamo, en el que se solicitarán datos personales, se debe presentar una certificación de deuda emitida por el consorcio, que funciona como comprobante del destino de los fondos. Además, es requisito excluyente que el consorcio tenga su cuenta recaudadora en el Banco Ciudad.

La evaluación crediticia puede realizarse de manera presencial o digital, a través de la App Ciudad o la billetera Buepp.

En el caso de nuevos clientes, es necesario registrarse previamente en alguna de estas plataformas para luego completar la solicitud en formato digital.

Beneficio adicional para el pago de expensas

En paralelo a la línea de créditos, el Banco Ciudad recordó que quienes paguen sus expensas a través de la billetera digital Buepp pueden acceder a un reintegro del 20% del importe abonado, con un tope mensual de $10.000.

El beneficio está disponible para consorcios que tengan cuenta en el banco y utilicen el código QR asociado a la cuenta recaudadora. El pago se realiza escaneando el código desde la aplicación y abonando con dinero en cuenta. El reintegro se acredita dentro de las 72 horas posteriores al pago.