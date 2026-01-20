ANSES y AUH vuelven a estar en el centro de la agenda social en febrero, cuando entra en vigencia un nuevo aumento mensual que modifica el monto de la asignación. El ajuste se aplica de manera automática y responde al esquema de movilidad vigente.
ANSES definió cómo se compone el cobro de la AUH en febrero, con un aumento mensual ya confirmado y un esquema que impacta directamente en el ingreso de las familias. Qué porcentaje se aplica, cómo se acredita y qué tener en cuenta.
ANSES ya definió el aumento de la AUH en febrero 2026
La AUH de ANSES se actualiza siguiendo la inflación medida por el INDEC, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Este mecanismo busca que la asignación acompañe la evolución de los precios, aunque de forma parcial.
Con este aumento, el ingreso de las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo se recompone respecto del mes anterior, en un contexto donde los ajustes mensuales se convirtieron en una referencia clave para el presupuesto familiar.
La AUH de ANSES registra en febrero un aumento del 2,8%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC para el período de referencia.
Este incremento forma parte del sistema de movilidad mensual que rige desde abril de 2024 y se aplica de manera automática a todas las personas que tengan el beneficio activo y los datos correctamente actualizados.
El nuevo monto se acredita junto con el calendario habitual de pagos, sin gestiones previas ni inscripción adicional por parte de los titulares.
El esquema actual establece que la AUH se actualiza mensualmente tomando como base la inflación registrada dos meses antes. De esta forma, ANSES busca evitar atrasos prolongados en el valor de la asignación.
A diferencia de modelos anteriores con aumentos trimestrales, el ajuste mensual permite una actualización más frecuente, aunque no siempre refleja de manera inmediata el impacto total de la suba de precios.
Este sistema convierte al IPC en una referencia central para definir el monto que cobran las familias mes a mes.
El aumento de la AUH en febrero se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación. El pago se realiza según el calendario oficial de ANSES, organizado por terminación de DNI.
No es necesario realizar ningún trámite específico para percibir la suba. La única condición es tener la prestación activa y los datos personales y del grupo familiar correctamente registrados.
Desde el organismo previsional recomiendan verificar la información en Mi ANSES para evitar demoras o inconvenientes en la acreditación.
Si bien el aumento impacta directamente en el haber mensual, el ingreso total puede variar según otros beneficios asociados que no siguen la misma lógica de actualización.
ANSES recuerda que no todos los complementos se ajustan por inflación, por lo que el aumento de la AUH explica solo una parte del monto final que reciben las familias cada mes.
Consultar los montos acreditados y las fechas de cobro en los canales oficiales permite tener una referencia clara del ingreso disponible en febrero.