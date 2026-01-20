Este incremento forma parte del sistema de movilidad mensual que rige desde abril de 2024 y se aplica de manera automática a todas las personas que tengan el beneficio activo y los datos correctamente actualizados.

El nuevo monto se acredita junto con el calendario habitual de pagos, sin gestiones previas ni inscripción adicional por parte de los titulares.

Por qué ANSES ajusta la AUH todos los meses

Asignaciones_ANSES ANSES ya definió el aumento de la AUH en febrero 2026

El esquema actual establece que la AUH se actualiza mensualmente tomando como base la inflación registrada dos meses antes. De esta forma, ANSES busca evitar atrasos prolongados en el valor de la asignación.

A diferencia de modelos anteriores con aumentos trimestrales, el ajuste mensual permite una actualización más frecuente, aunque no siempre refleja de manera inmediata el impacto total de la suba de precios.

Este sistema convierte al IPC en una referencia central para definir el monto que cobran las familias mes a mes.

Cómo se acredita el aumento de AUH en febrero

El aumento de la AUH en febrero se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación. El pago se realiza según el calendario oficial de ANSES, organizado por terminación de DNI.

No es necesario realizar ningún trámite específico para percibir la suba. La única condición es tener la prestación activa y los datos personales y del grupo familiar correctamente registrados.

Desde el organismo previsional recomiendan verificar la información en Mi ANSES para evitar demoras o inconvenientes en la acreditación.

Qué tener en cuenta junto al aumento de la AUH

Si bien el aumento impacta directamente en el haber mensual, el ingreso total puede variar según otros beneficios asociados que no siguen la misma lógica de actualización.

ANSES recuerda que no todos los complementos se ajustan por inflación, por lo que el aumento de la AUH explica solo una parte del monto final que reciben las familias cada mes.

Consultar los montos acreditados y las fechas de cobro en los canales oficiales permite tener una referencia clara del ingreso disponible en febrero.