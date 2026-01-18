ANSES confirma aumento de AUH en febrero: qué pasa con la Tarjeta Alimentar
La asignación por hijo sube por inflación. Qué pasará con la Tarjeta Alimentar, cuánto se cobra y quiénes acceden.
En febrero, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un nuevo incremento en el monto mensual que paga la ANSES. La suba será del 2,8%, correspondiente a la actualización automática que se aplica según la inflación medida por el INDEC.
El aumento impactará únicamente en la asignación principal. En paralelo, la Tarjeta Alimentar seguirá congelada, sin cambios respecto de enero, según confirmaron fuentes del Ministerio de Capital Humano.
AUH aumenta por inflación, pero el refuerzo alimentario no
Desde abril de 2024, la AUH se actualiza todos los meses en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Este mecanismo reemplazó los ajustes trimestrales y permite que la prestación tenga incrementos más frecuentes.
La Tarjeta Alimentar, en cambio, no está incluida dentro del esquema de movilidad. Sus montos dependen de decisiones puntuales del Gobierno nacional y pueden permanecer sin modificaciones durante largos períodos.
Ese será el escenario en febrero: la AUH sube, pero la Tarjeta Alimentar no tendrá ningún aumento.
Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en febrero
De acuerdo con la información oficial, los valores del programa alimentario se mantienen sin cambios y quedarán de la siguiente manera:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
El dinero se acredita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites.
Cómo se paga y para qué se puede usar
La Tarjeta Alimentar no requiere un plástico específico. El monto se deposita directamente en la cuenta del titular y se utiliza con la tarjeta de débito habitual.
El beneficio está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No permite retirar efectivo ni adquirir otros productos.
Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar
Acceden al programa, de manera automática, los siguientes grupos:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
Personas embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE)
Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad
Para cobrarla, es clave que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en ANSES.
Desde el organismo previsional recuerdan que, aunque la AUH se ajusta todos los meses por inflación, la Tarjeta Alimentar no tiene aumentos automáticos y, por el momento, no hay fecha confirmada para una actualización.
Por eso, recomiendan consultar siempre los montos vigentes y el calendario de pagos oficial, para evitar confusiones antes de cada acreditación.