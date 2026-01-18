ANSES confirma aumento de AUH en febrero: qué pasa con la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar, en cambio, no está incluida dentro del esquema de movilidad. Sus montos dependen de decisiones puntuales del Gobierno nacional y pueden permanecer sin modificaciones durante largos períodos.

Ese será el escenario en febrero: la AUH sube, pero la Tarjeta Alimentar no tendrá ningún aumento.

ANSES_calendario

Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en febrero

De acuerdo con la información oficial, los valores del programa alimentario se mantienen sin cambios y quedarán de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

El dinero se acredita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites.

Cómo se paga y para qué se puede usar

La Tarjeta Alimentar no requiere un plástico específico. El monto se deposita directamente en la cuenta del titular y se utiliza con la tarjeta de débito habitual.

El beneficio está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No permite retirar efectivo ni adquirir otros productos.

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar

Acceden al programa, de manera automática, los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Personas embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad

Para cobrarla, es clave que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en ANSES.

Desde el organismo previsional recuerdan que, aunque la AUH se ajusta todos los meses por inflación, la Tarjeta Alimentar no tiene aumentos automáticos y, por el momento, no hay fecha confirmada para una actualización.

Por eso, recomiendan consultar siempre los montos vigentes y el calendario de pagos oficial, para evitar confusiones antes de cada acreditación.