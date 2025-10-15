En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Deudas
Veraz
Historial financiero

Cómo averiguar si tenés deudas que desconocés en Argentina y cuáles son los pasos para salir del Veraz

Descubrir que se tiene una deuda desconocida puede afectar la capacidad de obtener créditos, alquilar o contratar servicios. Te contamos cómo verificar tu historial financiero y qué pasos seguir para regularizar tu situación en el Veraz, de manera gratuita y segura.

Descubrir que se tiene una deuda desconocida puede afectar la capacidad de obtener créditos

Descubrir que se tiene una deuda desconocida puede afectar la capacidad de obtener créditos, alquilar o contratar servicios

En Argentina, muchas personas pueden figurar con deudas sin saberlo, ya sea por compromisos antiguos, errores administrativos o suplantación de identidad. Estas anotaciones aparecen en el Veraz, un registro consultado por bancos, empresas de servicios y organismos financieros antes de otorgar créditos, tarjetas o aprobar contratos de alquiler. Conocer si se tiene alguna deuda registrada y cómo regularizar la situación es clave para mantener un historial financiero en buen estado.

Leé también Aguinaldo de diciembre 2025: cuándo se cobra, quiénes lo reciben y cómo se calcula
El aguinaldo se calcula sobre el mejor salario del semestre y se abona antes del 18 de diciembre a trabajadores registrados, jubilados y pensionados.

El reporte Veraz refleja la información comercial de personas y empresas, incluyendo el uso de créditos, deudas pendientes, comportamiento de pagos y cheques rechazados, así como otros datos relacionados con su historial financiero. La utilidad de esta información depende de cómo la persona o empresa haya manejado sus compromisos y del nivel de riesgo que la entidad consultante esté dispuesta a aceptar.

Entidades como bancos, financieras y comercios revisan este reporte antes de otorgar cualquier financiación, como préstamos o tarjetas de crédito. La información del Veraz se analiza junto con otros documentos solicitados y, a partir de ese análisis, se toman decisiones de acuerdo con las políticas de crédito de cada entidad.

Qué significa figurar en el Veraz y cuáles son las consecuencias

veraz1

Figurar en este registro indica que alguien tiene una deuda registrada, que puede corresponder a préstamos o tarjetas de crédito impagas, servicios como luz, gas, agua, internet o cable, compras financiadas o planes de pago, deudas judiciales o, en algunos casos, errores administrativos o suplantación de identidad.

Aparecer en el Veraz puede afectar la vida financiera de varias maneras. Los bancos pueden negar préstamos o tarjetas, o aplicar tasas más altas; los propietarios e inmobiliarias suelen consultar el historial antes de aprobar un contrato de alquiler; y empresas de servicios como telefonía, internet o cable pueden exigir depósitos o rechazar solicitudes.

Además, reduce la confiabilidad crediticia ante futuros créditos o compras a plazos, y las deudas registradas pueden derivar en intimaciones o juicios si no se gestionan correctamente.

Cómo consultar tus deudas gratuitamente en el Veraz

El informe se puede consultar a través del Derecho de Acceso) en el enlace https://www.veraz.com.ar/ECOMMERCE/AR/ficha-producto/14/derecho-de-acceso.

En el sitio, se solicita completar los datos personales para acreditar la identidad, aceptar los términos y condiciones, resolver el captcha y hacer clic en “Continuar”. Luego, se deben responder las preguntas de seguridad para validar la identidad. Una vez completado, el informe se puede descargar y también se enviará una copia al correo electrónico registrado.

Según la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, todas las personas y empresas tienen derecho a conocer la información que consta sobre sí mismas en una base de datos de manera gratuita cada 6 meses. La actualización de datos del reporte Veraz es personal y solo puede hacerla el titular del dato, sin necesidad de intermediarios ni gestores que cobren por el servicio, ya que es totalmente gratuito.

Cómo salir del Veraz en Argentina

veraz

Antes de pagar o negociar cualquier deuda, siempre es recomendable verificar el informe Veraz para confirmar que la deuda realmente corresponde y que los datos sean correctos.

Una de las formas más directas de cancelar la deuda es con el pago total o mediante un acuerdo con el acreedor. Una vez registrado, la actualización en el sistema suele reflejarse en 2 a 5 días hábiles.

También se puede negociar con el acreedor mediante refinanciación o reestructuración. Durante la vigencia del acuerdo, la deuda puede figurar como “en pago” o “con acuerdo”, indicando que existe un compromiso activo de cumplimiento.

Si la deuda figura por error, se debe presentar un reclamo formal con DNI y documentación que pruebe que la deuda no corresponde. Veraz tiene un plazo de 30 días hábiles para investigar y, si corresponde, eliminar la anotación.

Por último, muchas deudas prescriben a los 5 años, según la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326). Una vez transcurrido ese plazo desde la última gestión de cobranza, la deuda debe eliminarse del registro y dejar de afectar el historial crediticio, aunque pueda mantenerse con fines estadísticos.

Otras formas de consultar sobre deudas

bancocentral

Además del informe gratuito de Veraz, existen otras opciones oficiales y gratuitas para conocer el estado de las deudas registradas a nombre de una persona. Estas herramientas permiten verificar préstamos, financiaciones y operaciones registradas, así como detectar posibles errores en los registros:

Central de Deudores del Banco Central (BCRA)

Permite consultar deudas bancarias y préstamos registrados sin costo.

Pasos para consultar:

  • Entrar a https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Situacion_Crediticia.asp.

  • Elegir tipo de consulta (CUIT, CUIL o CDI) e ingresar los datos requeridos.

  • Revisar el informe que muestra financiaciones, cheques rechazados y operaciones registradas.

  • Interpretar la situación crediticia, que puede ser: situación 1 – en situación normal, situación 2 – con seguimiento especial, situación 3 – con problemas, situación 4 – con alto riesgo de insolvencia, o situación 5 – irrecuperable.

  • Si hay errores, se puede solicitar rectificación o supresión del registro a la entidad que informó los datos.

Nosis (opción gratuita)

Permite consultar historial crediticio básico y alertas limitadas sin costo: https://www.nosis.com. Los servicios avanzados son pagos, pero la consulta básica alcanza para verificar si se figura con deudas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Deudas Veraz Argentina
Notas relacionadas
Deuda en la tarjeta de crédito: ¿pueden embargarte el sueldo en Argentina?
Cuál es el truco secreto para cargar el celular en tiempo récord y mejorar su funcionamiento
Murió Marcelito, el caniche famoso por tener la lengua afuera: el conmovedor mensaje de su dueña

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar