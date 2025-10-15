Cómo averiguar si tenés deudas que desconocés en Argentina y cuáles son los pasos para salir del Veraz

Aparecer en el Veraz puede afectar la vida financiera de varias maneras. Los bancos pueden negar préstamos o tarjetas, o aplicar tasas más altas; los propietarios e inmobiliarias suelen consultar el historial antes de aprobar un contrato de alquiler; y empresas de servicios como telefonía, internet o cable pueden exigir depósitos o rechazar solicitudes.

Además, reduce la confiabilidad crediticia ante futuros créditos o compras a plazos, y las deudas registradas pueden derivar en intimaciones o juicios si no se gestionan correctamente.

Cómo consultar tus deudas gratuitamente en el Veraz

El informe se puede consultar a través del Derecho de Acceso) en el enlace https://www.veraz.com.ar/ECOMMERCE/AR/ficha-producto/14/derecho-de-acceso.

En el sitio, se solicita completar los datos personales para acreditar la identidad, aceptar los términos y condiciones, resolver el captcha y hacer clic en “Continuar”. Luego, se deben responder las preguntas de seguridad para validar la identidad. Una vez completado, el informe se puede descargar y también se enviará una copia al correo electrónico registrado.

Según la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, todas las personas y empresas tienen derecho a conocer la información que consta sobre sí mismas en una base de datos de manera gratuita cada 6 meses. La actualización de datos del reporte Veraz es personal y solo puede hacerla el titular del dato, sin necesidad de intermediarios ni gestores que cobren por el servicio, ya que es totalmente gratuito.

Cómo salir del Veraz en Argentina

veraz

Antes de pagar o negociar cualquier deuda, siempre es recomendable verificar el informe Veraz para confirmar que la deuda realmente corresponde y que los datos sean correctos.

Una de las formas más directas de cancelar la deuda es con el pago total o mediante un acuerdo con el acreedor. Una vez registrado, la actualización en el sistema suele reflejarse en 2 a 5 días hábiles.

También se puede negociar con el acreedor mediante refinanciación o reestructuración. Durante la vigencia del acuerdo, la deuda puede figurar como “en pago” o “con acuerdo”, indicando que existe un compromiso activo de cumplimiento.

Si la deuda figura por error, se debe presentar un reclamo formal con DNI y documentación que pruebe que la deuda no corresponde. Veraz tiene un plazo de 30 días hábiles para investigar y, si corresponde, eliminar la anotación.

Por último, muchas deudas prescriben a los 5 años, según la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326). Una vez transcurrido ese plazo desde la última gestión de cobranza, la deuda debe eliminarse del registro y dejar de afectar el historial crediticio, aunque pueda mantenerse con fines estadísticos.

Otras formas de consultar sobre deudas

bancocentral

Además del informe gratuito de Veraz, existen otras opciones oficiales y gratuitas para conocer el estado de las deudas registradas a nombre de una persona. Estas herramientas permiten verificar préstamos, financiaciones y operaciones registradas, así como detectar posibles errores en los registros:

Central de Deudores del Banco Central (BCRA)

Permite consultar deudas bancarias y préstamos registrados sin costo.

Pasos para consultar:

Entrar a https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Situacion_Crediticia.asp.

Elegir tipo de consulta ( CUIT, CUIL o CDI ) e ingresar los datos requeridos.

Revisar el informe que muestra financiaciones, cheques rechazados y operaciones registradas .

Interpretar la situación crediticia , que puede ser: situación 1 – en situación normal, situación 2 – con seguimiento especial, situación 3 – con problemas, situación 4 – con alto riesgo de insolvencia, o situación 5 – irrecuperable.

Si hay errores, se puede solicitar rectificación o supresión del registro a la entidad que informó los datos.

Nosis (opción gratuita)

Permite consultar historial crediticio básico y alertas limitadas sin costo: https://www.nosis.com. Los servicios avanzados son pagos, pero la consulta básica alcanza para verificar si se figura con deudas.