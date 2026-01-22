El presidente de Paraguay destacó a su país como "destino estratégico para la inversión internacional" en energía renovable
El presidente paraguayo participó del Foro Económico Mundial de Davos, donde resaltó el crecimiento económico de su país por encima del 6% y afirmó que Paraguay encabeza la transición energética en América Latina.
Santiago Peña destacó el crecimiento de la economía de Paraguay "a más del 6%". (Foto: redes sociales).
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, celebró este jueves la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, resaltó que su país sea " líder en la integración energética" de Latinoamérica y destacó el crecimiento de la economía del país sudamericano a "más del 6%".
Como parte de su participación del Foro Económico Mundial Davos 2026, Peña integró el panel “Energía: la gran brecha de financiamiento". Allí, el mandatario remarcó: "Acabamos de firmar un acuerdo en nuestra capital hace una semana entre Mercosur y la Unión Europea, un mercado de 800 millones de personas. Así que es una economía enorme. Estamos seguros que el futuro nos va a traer más oportunidades".
Embed
Al respecto, señaló que "Paraguay está liderando el camino latinoamericano de transición energética" y sostuvo que "el 100 por ciento" de la economía del país sudamericano "se mueve en base a energía no renovable", a la que consideró "la más sostenible". "Nosotros exportamos toda esta energía que producimos y no consumimos", agregó.
Entonces, explicó que esa situación "hizo que Paraguay sea líder en la integración energética con países de Latinoamérica" y destacó, entre esas naciones, "especialmente" a Argentina y Brasil, por ser las "dos economías más grandes" de la región.
Respecto al desarrollo energético, sostuvo que "está impulsando el desarrollo de nuevas industrias" y destacó que Paraguay creció "más del 6%". "Es la economía que más rápido que crece en Latinoamérica, el consumo de energía también crece. Ahora estamos pensando qué va a pasar en los siguientes tres, cuatro, cinco años", confió.
Por último, planteó que "cuando hablamos de fuentes sostenibles de energía, no todas las fuentes de energía son sostenibles o confiables y sabemos que la hidro es la más confiable" y adelantó que Paraguay está "planificando una inversión" a partir de una "nueva legislación". "Esto va a ser un mix fantástico para el crecimiento y toda la demanda", manifestó.
Su mensaje en redes
Después de su exposición, Peña expresó en redes sociales que en el panel expuso su visión de Paraguay "como potencia en energías renovables" y reivindicó a ese país como "destino estratégico para la inversión internacional". "Estamos decididos a transformar nuestro potencial energético en desarrollo tangible, empleos de calidad y una economía moderna y competitiva", indicó.
La adhesión al Consejo de Paz
Además, el mandatario paraguayo adhirió este jueves al acta de fundación del Consejo de Paz, iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La firma se realizó durante el Foro Económico Mundial desarrollado en Davos, donde líderes internacionales analizaron desafíos globales y se comprometieron a fomentar el diálogo y la cooperación internacional.