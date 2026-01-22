El presidente de Paraguay destacó a su país como "destino estratégico para la inversión internacional" en energía renovable

Respecto al desarrollo energético, sostuvo que "está impulsando el desarrollo de nuevas industrias" y destacó que Paraguay creció "más del 6%". "Es la economía que más rápido que crece en Latinoamérica, el consumo de energía también crece. Ahora estamos pensando qué va a pasar en los siguientes tres, cuatro, cinco años", confió.

Por último, planteó que "cuando hablamos de fuentes sostenibles de energía, no todas las fuentes de energía son sostenibles o confiables y sabemos que la hidro es la más confiable" y adelantó que Paraguay está "planificando una inversión" a partir de una "nueva legislación". "Esto va a ser un mix fantástico para el crecimiento y toda la demanda", manifestó.

Su mensaje en redes

Después de su exposición, Peña expresó en redes sociales que en el panel expuso su visión de Paraguay "como potencia en energías renovables" y reivindicó a ese país como "destino estratégico para la inversión internacional". "Estamos decididos a transformar nuestro potencial energético en desarrollo tangible, empleos de calidad y una economía moderna y competitiva", indicó.

La adhesión al Consejo de Paz

Además, el mandatario paraguayo adhirió este jueves al acta de fundación del Consejo de Paz, iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Santiago Peña El presidente de Paraguay formó parte de la firma del Consejo de Paz, iniciativa impulsada por Donald Trump. (Foto: Reuters).

La firma se realizó durante el Foro Económico Mundial desarrollado en Davos, donde líderes internacionales analizaron desafíos globales y se comprometieron a fomentar el diálogo y la cooperación internacional.