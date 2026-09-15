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Día del Profesor: por qué se celebra cada 17 de septiembre en Argentina

El 17 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Profesor, una fecha que rinde homenaje a José Manuel Estrada y destaca la importancia de la labor docente.

El 17 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Profesor

El 17 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Profesor,

El 17 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Profesor en homenaje a José Manuel Estrada, escritor, docente, político e intelectual argentino que tuvo una destacada participación en la vida educativa y pública del país. La fecha coincide con el día de su fallecimiento, ocurrido en 1894.

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Quién fue José Manuel Estrada

José Manuel Estrada nació en Buenos Aires el 13 de julio de 1842. Fue profesor, escritor, historiador, periodista, político y orador, además de uno de los principales representantes del pensamiento católico de la Argentina del siglo XIX.

Entre sus obras se destacan "El catolicismo y la democracia", publicada en 1862, y "Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros del Paraguay en el siglo XVIII", de 1865. También escribió "Lecciones sobre la Historia de la República Argentina", obra vinculada con las clases que dictó en la Escuela Normal de Profesores.

Su trayectoria estuvo estrechamente ligada a la educación. Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento fue titular de la cátedra de Instrucción Cívica en el Colegio Nacional de Buenos Aires y también estuvo al frente del Departamento de Escuelas. Más tarde fue rector del Colegio Nacional de Buenos Aires.

En el ámbito político, fue diputado nacional por la Unión Católica y participó de los debates vinculados con la educación. Sus posiciones estuvieron atravesadas por sus convicciones católicas y por su defensa de una educación vinculada con la formación cívica.

Una de sus frases más recordadas resume su concepción sobre la educación: “Educación para la libertad, o simplemente educación, porque no puede menos de ser libre un pueblo compuesto de hombres que se conocen y se moderan”. La cita es reproducida por organismos educativos y por Radio Nacional al recordar su figura.

Cuándo murió José Manuel Estrada

José Manuel Estrada falleció el 17 de septiembre de 1894, en Asunción del Paraguay, a los 52 años. Tras su muerte, sus restos fueron trasladados a Buenos Aires y actualmente descansan en el Cementerio de la Recoleta, donde su sepulcro fue declarado Sepulcro Histórico Nacional.

Según fuentes oficiales y de Radio Nacional, por disposición presidencial fue velado en la Catedral Metropolitana con honores de general de división.

Frases célebres de José Manuel Estrada

Entre las frases atribuidas a José Manuel Estrada que se recuerdan especialmente en el Día del Profesor se encuentran:

“Se educa cuando se fomenta la capacidad de pensar por cuenta propia, integrados a una comunidad educativa”.

“Se educa cuando se enseña que debe estar presente el pensamiento y la acción con la vida misma, no solo recibiendo la información y estudiando de memoria”.

“Ser profesor es la elección de una forma de vida que se asume desde la labor diaria, las exigencias, la lucha, el agotamiento, la esperanza y la alegría de hacer lo que eligieron ser”.

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