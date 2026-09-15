Día del Profesor: por qué se celebra cada 17 de septiembre en Argentina

En el ámbito político, fue diputado nacional por la Unión Católica y participó de los debates vinculados con la educación. Sus posiciones estuvieron atravesadas por sus convicciones católicas y por su defensa de una educación vinculada con la formación cívica.

Una de sus frases más recordadas resume su concepción sobre la educación: “Educación para la libertad, o simplemente educación, porque no puede menos de ser libre un pueblo compuesto de hombres que se conocen y se moderan”. La cita es reproducida por organismos educativos y por Radio Nacional al recordar su figura.

Cuándo murió José Manuel Estrada

José Manuel Estrada falleció el 17 de septiembre de 1894, en Asunción del Paraguay, a los 52 años. Tras su muerte, sus restos fueron trasladados a Buenos Aires y actualmente descansan en el Cementerio de la Recoleta, donde su sepulcro fue declarado Sepulcro Histórico Nacional.

Según fuentes oficiales y de Radio Nacional, por disposición presidencial fue velado en la Catedral Metropolitana con honores de general de división.

Frases célebres de José Manuel Estrada

Entre las frases atribuidas a José Manuel Estrada que se recuerdan especialmente en el Día del Profesor se encuentran:

“Se educa cuando se fomenta la capacidad de pensar por cuenta propia, integrados a una comunidad educativa”.

“Se educa cuando se enseña que debe estar presente el pensamiento y la acción con la vida misma, no solo recibiendo la información y estudiando de memoria”.

“Ser profesor es la elección de una forma de vida que se asume desde la labor diaria, las exigencias, la lucha, el agotamiento, la esperanza y la alegría de hacer lo que eligieron ser”.