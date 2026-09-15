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El fenómeno de Netflix que atrapó a todos: tiene 5 capítulos y es la mejor serie para ver en un día

Esta miniserie de Netflix combina misterio, sensualidad, romance y poder en una historia de apenas cinco episodios.

El fenómeno de Netflix que atrapó a todos: tiene 5 capítulos y es la mejor serie para ver en un día. (Foto: Archivo)

El fenómeno de Netflix que atrapó a todos: tiene 5 capítulos y es la mejor serie para ver en un día. (Foto: Archivo)

Sirenas se convirtió en una de las propuestas más llamativas de Netflix gracias a una historia que mezcla romance, poder y misterio en apenas cinco episodios. La producción estadounidense se desarrolla durante un intenso fin de semana en una lujosa propiedad ubicada en una isla y presenta una relación entre hermanas que rápidamente adquiere un tono mucho más inquietante.

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La ficción sigue a Devon, una mujer preocupada por la situación de su hermana menor, Simone. Después de recorrer un largo camino, Devon llega hasta Cliff House, la exclusiva propiedad de los Kell, convencida de que debe intervenir antes de que sea demasiado tarde.

El motivo de su preocupación tiene nombre propio: Michaela Kell, una enigmática socialité que contrató a Simone como asistente personal y que consiguió convertirse en el centro de su vida.

¿De qué trata Sirenas en Netflix?

La trama de Sirenas gira alrededor de Devon, interpretada por Meghann Fahy, quien viaja hasta Cliff House para reencontrarse con Simone, interpretada por Milly Alcock.

Devon considera que su hermana está atravesando una situación preocupante. Simone, en cambio, parece completamente fascinada por el nuevo mundo al que ingresó después de comenzar a trabajar para Michaela Kell.

La socialité, interpretada por Julianne Moore, lleva una vida de lujo que funciona como una especie de atracción irresistible para Simone. La joven quedó seducida por ese universo de privilegios y por la personalidad de su nueva jefa.

Según el resumen oficial de Netflix: "Preocupada por la relación demasiado cercana de su hermana con su jefa millonaria, una mujer sencilla busca respuestas en una lujosa propiedad junto al mar".

El elenco principal de Sirenas

  • Julianne Moore
  • Meghann Fahy
  • Milly Alcock
  • Kevin Bacon
  • Glenn Howerton
  • Bill Camp
  • Felix Solis
  • Josh Segarra

¿Cuántos capítulos tiene Sirenas en Netflix?

Uno de los atractivos de Sirenas para quienes buscan una producción breve es su extensión. La serie tiene solamente cinco capítulos, por lo que la historia se desarrolla de manera concentrada.

No se trata de una producción que necesite una gran cantidad de episodios para presentar su universo. Todo ocurre alrededor de Cliff House y de los vínculos que se establecen entre sus protagonistas.

La llegada de Devon funciona como el punto de quiebre. A partir de allí, la tranquilidad aparente de la propiedad comienza a desaparecer.

La protagonista deberá enfrentarse a Michaela, pero también tendrá que comprender qué quiere realmente su hermana. Ese dilema convierte a Simone en una pieza central del conflicto.

Sirenas, una propuesta diferente dentro de Netflix

Sirenas reúne varios ingredientes que suelen funcionar dentro del catálogo de Netflix: una historia corta, personajes con secretos, un escenario lujoso, relaciones complejas y una atmósfera cargada de tensión.

Pero su principal particularidad está en la mezcla de géneros. La producción combina romance, humor, drama familiar y misterio psicológico sin limitarse a una sola fórmula.

A medida que avanza el fin de semana, las certezas de Devon van a ponerse a prueba y la relación entre las hermanas quedará en el centro de una disputa que combina sentimientos, ambición y poder.

La producción, así, propone una historia en la que nada parece ser exactamente lo que aparenta.

Mirá el tráiler oficial de Sirenas en Netflix

En pocas palabras

  • Fenómeno de Netflix: La miniserie Sirenas combina misterio, sensualidad y romance en cinco episodios.
  • Trama intrigante: Sigue a Devon mientras investiga la absorbente relación de su hermana Simone con su millonaria jefa, Michaela Kell.
  • Elenco estelar: La producción cuenta con Julianne Moore, Meghann Fahy y Milly Alcock en sus roles principales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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