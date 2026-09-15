El fenómeno de Netflix que atrapó a todos: tiene 5 capítulos y es la mejor serie para ver en un día

Devon considera que su hermana está atravesando una situación preocupante. Simone, en cambio, parece completamente fascinada por el nuevo mundo al que ingresó después de comenzar a trabajar para Michaela Kell.

La socialité, interpretada por Julianne Moore, lleva una vida de lujo que funciona como una especie de atracción irresistible para Simone. La joven quedó seducida por ese universo de privilegios y por la personalidad de su nueva jefa.

Según el resumen oficial de Netflix: "Preocupada por la relación demasiado cercana de su hermana con su jefa millonaria, una mujer sencilla busca respuestas en una lujosa propiedad junto al mar".

El elenco principal de Sirenas

Julianne Moore

Meghann Fahy

Milly Alcock

Kevin Bacon

Glenn Howerton

Bill Camp

Felix Solis

Josh Segarra

¿Cuántos capítulos tiene Sirenas en Netflix?

Uno de los atractivos de Sirenas para quienes buscan una producción breve es su extensión. La serie tiene solamente cinco capítulos, por lo que la historia se desarrolla de manera concentrada.

No se trata de una producción que necesite una gran cantidad de episodios para presentar su universo. Todo ocurre alrededor de Cliff House y de los vínculos que se establecen entre sus protagonistas.

La llegada de Devon funciona como el punto de quiebre. A partir de allí, la tranquilidad aparente de la propiedad comienza a desaparecer.

La protagonista deberá enfrentarse a Michaela, pero también tendrá que comprender qué quiere realmente su hermana. Ese dilema convierte a Simone en una pieza central del conflicto.

Sirenas, una propuesta diferente dentro de Netflix

Sirenas reúne varios ingredientes que suelen funcionar dentro del catálogo de Netflix: una historia corta, personajes con secretos, un escenario lujoso, relaciones complejas y una atmósfera cargada de tensión.

Pero su principal particularidad está en la mezcla de géneros. La producción combina romance, humor, drama familiar y misterio psicológico sin limitarse a una sola fórmula.

A medida que avanza el fin de semana, las certezas de Devon van a ponerse a prueba y la relación entre las hermanas quedará en el centro de una disputa que combina sentimientos, ambición y poder.

La producción, así, propone una historia en la que nada parece ser exactamente lo que aparenta.

Mirá el tráiler oficial de Sirenas en Netflix