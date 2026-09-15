Palitos de papa con muzzarella: la receta fácil y crujiente para una picada

Cocinar las papas: pelar las tres papas, cortarlas en trozos y colocarlas en una olla. Cubrirlas por completo con agua y cocinar hasta que estén bien blandas. Una vez listas, retirarlas del agua y asegurarse de que no conserven líquido.

Preparar los vegetales y el queso: mientras se cocinan las papas, picar muy chiquito el cuarto de morrón rojo y la zanahoria. Este paso es importante para conseguir una buena consistencia en la masa. Por otro lado, rallar los 100 gramos de mozzarella con la parte gruesa del rallador.

Hacer el puré: pisar las papas mientras todavía están calientes con un pisapapas, realizando movimientos de presión y giro hasta obtener un puré suave y homogéneo, sin trozos enteros.

Formar la masa: incorporar al puré el morrón, la zanahoria, una buena cantidad de perejil picado y la cucharadita de sal. Mezclar bien y agregar los 120 gramos de almidón de maíz.

Si se desea, sumar un poco de cúrcuma para darle color. Por último, incorporar la mozzarella rallada y mezclar hasta integrar todos los ingredientes. Si la masa queda demasiado pegajosa al manipularla, se puede agregar un poco más de almidón de maíz.

Estirar y cortar los palitos: tomar la mitad de la masa y espolvorear maicena sobre la mesada y sobre su superficie. Estirar con un palo de amasar hasta formar un rectángulo de aproximadamente 1 centímetro de espesor.

Cortar la masa en bastones de aproximadamente un dedo de ancho. Repetir el procedimiento con la otra mitad de la preparación.

Freír los bastones: calentar abundante aceite. Para comprobar que alcanzó la temperatura adecuada, colocar un pequeño trozo de masa: si comienzan a salir burbujas alrededor, está listo para freír.

Cocinar los palitos en tandas, sin colocar demasiados juntos para evitar que se peguen. Freír hasta que estén bien dorados de ambos lados. Si algunos se unen durante la cocción, separarlos cuidadosamente con ayuda de dos tenedores.

Escurrir y servir: retirar los palitos del aceite y colocarlos sobre servilletas de papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Una vez escurridos, los palitos de papa con queso están listos para servir.