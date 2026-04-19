Día de San Expedito: el santo que responde rápido y cómo pedirle ayuda
Cada 19 de abril se celebra el Día de San Expedito, el santo de las causas urgentes. La fecha recuerda su martirio y el mensaje de actuar sin demoras, mientras miles de fieles lo invocan para pedir ayuda en situaciones difíciles.
Por qué el 19 de abril se celebra a San Expedito y qué representa su historia
El Día de San Expedito se conmemora cada 19 de abril, en recuerdo del mártir cristiano considerado el patrono de las causas urgentes. Su historia, atravesada por la fe y la toma de decisiones inmediatas, lo convirtió en una de las figuras más veneradas por quienes buscan respuestas rápidas ante situaciones difíciles.
Según la tradición, Expedito fue un soldado romano que murió en el año 303, luego de negarse a renunciar a su conversión al cristianismo. Su figura se consolidó con el paso del tiempo como símbolo de determinación y acción sin demoras.
Uno de los relatos más difundidos cuenta que, en el momento de decidir su conversión, el demonio intentó persuadirlo con la palabra “cras” -que en latín significa “mañana”- para que postergara su decisión. Sin embargo, Expedito respondió con firmeza “hodie” (“hoy”), marcando el mensaje central de su historia: actuar de inmediato ante lo que se considera correcto.
Un comandante romano que desafió al Imperio
Aunque no hay datos precisos sobre su nacimiento, la tradición sostiene que San Expedito fue comandante de la Legión XII Fulminata del Imperio Romano. Su muerte, en cambio, sí está claramente situada: fue decapitado en Melitene, en la región de Capadocia, en la actual Turquía.
Durante una campaña militar en territorios que hoy corresponden a Armenia y Turquía, su legión atravesó una situación crítica. Sin alimentos ni agua y rodeados por el enemigo, los soldados se encontraban al borde de la derrota.
En medio de la desesperación, los soldados decidieron imitar a los cristianos, a quienes hasta entonces perseguían. Se arrodillaron y comenzaron a rezar en busca de ayuda.
Fue entonces cuando, según la tradición, ocurrió un hecho inesperado: el cielo se oscureció y se desató una fuerte tormenta. La lluvia permitió a los soldados saciar la sed, mientras que el clima adverso desorientó al ejército enemigo.
Gracias a ese giro repentino, la Legión Fulminata logró reorganizarse y revertir la batalla. El episodio fue interpretado como un milagro y tuvo un impacto profundo en Expedito, quien comenzó a replantearse sus creencias.
La conversión y el martirio
Tras aquella experiencia, Expedito decidió convertirse al cristianismo. Hasta ese momento, su rol dentro del Imperio incluía la persecución de creyentes, pero el episodio vivido en combate marcó un antes y un después.
La tradición señala que volvió a ser tentado para postergar su decisión, pero eligió mantenerse firme. La palabra “hodie” quedó como símbolo de su elección inmediata.
Su conversión tuvo consecuencias directas: al negarse a adorar a los dioses del Imperio, fue condenado junto a otros soldados cristianos. El 19 de abril del año 303 fue ejecutado, tras ser sometido a torturas y finalmente decapitado.
Un símbolo de fe y respuestas urgentes
Desde entonces, San Expedito es venerado como el santo de las causas urgentes. Su imagen lo representa como un legionario con túnica roja, sosteniendo una palma -símbolo de victoria- y una cruz con la inscripción “hodie”.
Cada año, miles de fieles recurren a él para pedir ayuda en situaciones que requieren resoluciones rápidas, manteniendo viva una devoción que se transmite de generación en generación.
Oración a San Expedito para pedir trabajo
San Expedito bendito protector nuestro,
guerrero y mártir que ahora gozas del Paraíso Eterno,
hoy me arrodillo ante ti para pedir tu asistencia,
te reclamo con urgencia y fervor
para que vengas en mi auxilio.
Las necesidades urgentes que hay en mi vida
no me permiten el descanso,
vivo en estado de preocupación y de angustia.
Me siento solo y desesperado,
el abatimiento me acompaña
y el sufrimiento se ha apoderado de mí.
Tú que eres el santo de las causas justas y urgentes,