Día de San Expedito: el santo que responde rápido y cómo pedirle ayuda

Durante una campaña militar en territorios que hoy corresponden a Armenia y Turquía, su legión atravesó una situación crítica. Sin alimentos ni agua y rodeados por el enemigo, los soldados se encontraban al borde de la derrota.

En medio de la desesperación, los soldados decidieron imitar a los cristianos, a quienes hasta entonces perseguían. Se arrodillaron y comenzaron a rezar en busca de ayuda.

Fue entonces cuando, según la tradición, ocurrió un hecho inesperado: el cielo se oscureció y se desató una fuerte tormenta. La lluvia permitió a los soldados saciar la sed, mientras que el clima adverso desorientó al ejército enemigo.

Gracias a ese giro repentino, la Legión Fulminata logró reorganizarse y revertir la batalla. El episodio fue interpretado como un milagro y tuvo un impacto profundo en Expedito, quien comenzó a replantearse sus creencias.

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La conversión y el martirio

Tras aquella experiencia, Expedito decidió convertirse al cristianismo. Hasta ese momento, su rol dentro del Imperio incluía la persecución de creyentes, pero el episodio vivido en combate marcó un antes y un después.

La tradición señala que volvió a ser tentado para postergar su decisión, pero eligió mantenerse firme. La palabra “hodie” quedó como símbolo de su elección inmediata.

Su conversión tuvo consecuencias directas: al negarse a adorar a los dioses del Imperio, fue condenado junto a otros soldados cristianos. El 19 de abril del año 303 fue ejecutado, tras ser sometido a torturas y finalmente decapitado.

Un símbolo de fe y respuestas urgentes

Desde entonces, San Expedito es venerado como el santo de las causas urgentes. Su imagen lo representa como un legionario con túnica roja, sosteniendo una palma -símbolo de victoria- y una cruz con la inscripción “hodie”.

Cada año, miles de fieles recurren a él para pedir ayuda en situaciones que requieren resoluciones rápidas, manteniendo viva una devoción que se transmite de generación en generación.

Oración a San Expedito para pedir trabajo

San Expedito bendito protector nuestro,

guerrero y mártir que ahora gozas del Paraíso Eterno,

hoy me arrodillo ante ti para pedir tu asistencia,

te reclamo con urgencia y fervor

para que vengas en mi auxilio.

Las necesidades urgentes que hay en mi vida

no me permiten el descanso,

vivo en estado de preocupación y de angustia.

Me siento solo y desesperado,

el abatimiento me acompaña

y el sufrimiento se ha apoderado de mí.

Tú que eres el santo de las causas justas y urgentes,

ayúdame, santo glorioso, a levantarme.

Te pido que acudas pronto y derrames sobre mí

valor, energía y esperanza.

(Realizar aquí la petición).

Glorioso San Expedito, escucha mi súplica.

Te agradezco por tu ayuda y tu presencia.

Amén.