San Expedito: por qué se celebra el 19 de abril y qué oración se le hace para las causas urgentes

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En las imágenes tradicionales se lo representa con una cruz en la mano derecha con la palabra “Hodie” (Hoy), un cuervo aplastado a sus pies con la inscripción “Cras” (Mañana) y una palma en la otra mano, símbolo del martirio. De este modo, la representación refuerza la idea de actuar con fe en el presente y no postergar las decisiones.

Además de ser invocado en causas justas y urgentes, San Expedito es considerado protector de los militares, los estudiantes, los jóvenes, los viajeros y de quienes enfrentan decisiones difíciles o luchan contra la postergación.

En Argentina, su devoción es muy fuerte. Uno de los puntos más concurridos es la Parroquia Nuestra Señora de Balvanera, en la ciudad de Buenos Aires, donde cada 19 de abril miles de personas participan de la misa, llevan ofrendas de flores y velas, agradecen favores recibidos y piden su intercesión. Se trata de una de las expresiones de fe popular más importantes del año.

Oración a San Expedito para causas urgentes

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Mi San Expedito de las causas justas y urgentes,

intercede por mí junto a Nuestro Señor Jesucristo,

para que venga en mi socorro en esta hora de aflicción y desesperanza.

Mi San Expedito,

tú que eres el Santo guerrero,

tú que eres el Santo de los afligidos,

tú que eres el Santo de los desesperados,

tú que eres el Santo de las causas urgentes,

protégeme, ayúdame, otorgándome fuerza, coraje y serenidad.

¡Atiende mi pedido!

(aquí se presenta la petición)

Mi San Expedito,

ayúdame a superar estas horas difíciles,

protégeme de todos los que puedan perjudicarme,

protege a mi familia,

atiende mi pedido con urgencia.

Amén.