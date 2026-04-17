San Expedito: por qué se celebra el 19 de abril y qué oración se le hace para las causas urgentes

Cada 19 de abril, la Iglesia Católica y miles de fieles en todo el mundo, especialmente en Argentina, celebran la fiesta de San Expedito, conocido popularmente como el patrono de las causas justas y urgentes.
Cada 19 de abril, miles de fieles celebran a San Expedito, el santo de las causas urgentes.
Cada 19 de abril, miles de fieles celebran a San Expedito, el santo de las causas urgentes.
Cada 19 de abril, la Iglesia Católica y miles de fieles en todo el mundo, especialmente en Argentina, celebran la fiesta de San Expedito, conocido popularmente como el patrono de las causas justas y urgentes.
San Expedito fue un militar romano del siglo III, comandante de la Legión XII Fulminata, estacionada en Melitene, en la actual Armenia. Vivió durante el reinado del emperador Diocleciano, uno de los períodos más duros de persecución contra los cristianos.
Según la tradición, tomó la decisión de convertirse al cristianismo y comenzó a defender la fe entre sus soldados. Esto derivó en su arresto y su posterior ejecución: el 19 de abril del año 303 fue decapitado junto a otros cinco compañeros. Ese día se conmemora su martirio, motivo por el cual su fiesta se celebra en esa fecha.
La devoción popular lo reconoce especialmente como el santo de las causas urgentes a partir de una antigua leyenda. Se cuenta que, en el momento en que resolvió convertirse, se le apareció el demonio en forma de cuervo gritándole “¡Cras! ¡Cras!”, que en latín significa “mañana”, con la intención de que postergara su decisión. Sin embargo, Expedito aplastó al cuervo con su pie y respondió con firmeza: “¡Hodie!”, es decir, “¡Hoy!”. Esa actitud de determinación inmediata es la que llevó a los fieles a invocarlo cuando necesitan una solución sin demoras.
En las imágenes tradicionales se lo representa con una cruz en la mano derecha con la palabra “Hodie” (Hoy), un cuervo aplastado a sus pies con la inscripción “Cras” (Mañana) y una palma en la otra mano, símbolo del martirio. De este modo, la representación refuerza la idea de actuar con fe en el presente y no postergar las decisiones.
Además de ser invocado en causas justas y urgentes, San Expedito es considerado protector de los militares, los estudiantes, los jóvenes, los viajeros y de quienes enfrentan decisiones difíciles o luchan contra la postergación.
En Argentina, su devoción es muy fuerte. Uno de los puntos más concurridos es la Parroquia Nuestra Señora de Balvanera, en la ciudad de Buenos Aires, donde cada 19 de abril miles de personas participan de la misa, llevan ofrendas de flores y velas, agradecen favores recibidos y piden su intercesión. Se trata de una de las expresiones de fe popular más importantes del año.
Mi San Expedito de las causas justas y urgentes,
intercede por mí junto a Nuestro Señor Jesucristo,
para que venga en mi socorro en esta hora de aflicción y desesperanza.
Mi San Expedito,
tú que eres el Santo guerrero,
tú que eres el Santo de los afligidos,
tú que eres el Santo de los desesperados,
tú que eres el Santo de las causas urgentes,
protégeme, ayúdame, otorgándome fuerza, coraje y serenidad.
¡Atiende mi pedido!
(aquí se presenta la petición)
Mi San Expedito,
ayúdame a superar estas horas difíciles,
protégeme de todos los que puedan perjudicarme,
protege a mi familia,
atiende mi pedido con urgencia.
Amén.