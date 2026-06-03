Diego Peretti arrasa en Netflix con el estreno de su nueva película y dura 96 minutos

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Sin embargo, el fenómeno tiene una condición. Cada vez que establece contacto con alguien del otro lado, la niña deberá ayudarlos a resolver asuntos pendientes que dejaron sin concluir antes de morir. Solo así podrá acercarse a cumplir el deseo que la impulsa durante toda la historia: volver a hablar con su papá.

La premisa combina elementos fantásticos con conflictos profundamente humanos. El duelo, la pérdida, la esperanza y la necesidad de encontrar respuestas aparecen como ejes centrales de una película que apuesta por la emoción sin abandonar el componente mágico que atraviesa toda la narración.

Diego Peretti encabeza el elenco de la película

Uno de los principales atractivos del proyecto es la presencia de Diego Peretti en el elenco principal. El actor vuelve a protagonizar una producción de gran alcance, aportando su experiencia y versatilidad a una historia que exige registros dramáticos intensos.

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A lo largo de su carrera, Peretti construyó una sólida trayectoria tanto en cine como en televisión. Su participación en esta película representa uno de los aspectos más destacados de la propuesta y una de las razones por las cuales el estreno comenzó a captar la atención del público incluso antes de su llegada a la plataforma.

El debut cinematográfico de Cazzu genera repercusión

Otro de los grandes focos de atención está puesto en la participación de Cazzu. La artista, reconocida por convertirse en una de las máximas figuras de la música urbana argentina, dará un paso importante en su carrera con su debut cinematográfico.

En Risa y la cabina del viento, interpreta a Sara, la madre de la protagonista. Se trata de un papel de fuerte carga emocional que representa un nuevo desafío artístico para una cantante acostumbrada a conquistar escenarios y rankings musicales.

Risa y la cabina del viento

El elenco principal de "Risa y la cabina del viento"

Elena Romero

Diego Peretti

Cazzu

Joaquín Furriel

Gustavo Garzón

Silvina Sabater

Fabián Casas

La música de Babasónicos aporta una identidad especial

Otro aspecto que despertó comentarios positivos es la participación de Babasónicos en la creación de la música original.

La banda argentina, reconocida por su trayectoria y capacidad para reinventarse a lo largo de los años, aporta una banda sonora especialmente diseñada para acompañar el desarrollo emocional de la historia.

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La música cumple un papel fundamental dentro de una producción donde los sentimientos ocupan el centro de la escena. Las composiciones buscan reforzar momentos clave del relato y profundizar la conexión del público con los personajes.

El reconocimiento que obtuvo antes de llegar a Netflix

Antes de su desembarco en la plataforma, la película ya consiguió importantes reconocimientos en el circuito cinematográfico.

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Risa y la cabina del viento participó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde logró destacarse entre las producciones presentadas. Allí recibió los premios a Mejor Película y Mejor Dirección, una doble distinción que consolidó su perfil como una de las propuestas argentinas más relevantes de los últimos tiempos.

Estos reconocimientos incrementaron la atención del público y ayudaron a posicionar el proyecto dentro de las conversaciones relacionadas con los próximos estrenos nacionales.

Adelanto de "Risa y la cabina del viento" en Netflix