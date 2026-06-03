En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Diego Peretti
Netflix
CINE NACIONAL

Diego Peretti arrasa en Netflix con el estreno de su nueva película y dura 96 minutos

La esperada película con Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu desembarcó en Netflix con una historia emotiva y un fenómeno que ya da que hablar.

Banner Seguinos en google DESK
Diego Peretti arrasa en Netflix con el estreno de su nueva película y dura 96 minutos. (Foto: Archivo)

Diego Peretti arrasa en Netflix con el estreno de su nueva película y dura 96 minutos. (Foto: Archivo)

"Risa y la cabina del viento" se convirtió en uno de los estrenos argentinos de Netflix más esperados del mes y finalmente llegó a la N roja. La nueva producción reúne a Diego Peretti, Cazzu, Joaquín Furriel y Elena Romero en una historia que combina drama, fantasía y emoción, una fórmula que ya despertó el interés de miles de usuarios de la plataforma.

Leé también Ricardo Darín brilla en Netflix con su mejor película y es el romance que enamora a todos
Ricardo Darín brilla en Netflix con su mejor película y es el romance que enamora a todos. (Foto: Archivo)

Con una trama conmovedora, escenarios naturales impactantes y un elenco de primer nivel, la película busca posicionarse entre los títulos más comentados del catálogo.

De qué trata "Risa y la cabina del viento" en Netflix

La nueva película dirigida por Juan Cabral propone un relato cargado de sensibilidad. La trama gira alrededor de Risa, una niña de apenas 10 años que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de perder a su padre en un incendio.

Mientras intenta adaptarse a una realidad marcada el dolor, la pequeña descubre un elemento inesperado que cambiará por completo su manera de ver el mundo. Se trata de una antigua cabina telefónica fuera de servicio que esconde un misterio extraordinario. Lo que parecía un objeto olvidado termina convirtiéndose en un puente entre dos mundos. A través de esa cabina, Risa logra comunicarse con personas fallecidas, una experiencia que abre la puerta a situaciones tan conmovedoras como sorprendentes.

Risa y la cabina del viento Netflix 2

Sin embargo, el fenómeno tiene una condición. Cada vez que establece contacto con alguien del otro lado, la niña deberá ayudarlos a resolver asuntos pendientes que dejaron sin concluir antes de morir. Solo así podrá acercarse a cumplir el deseo que la impulsa durante toda la historia: volver a hablar con su papá.

La premisa combina elementos fantásticos con conflictos profundamente humanos. El duelo, la pérdida, la esperanza y la necesidad de encontrar respuestas aparecen como ejes centrales de una película que apuesta por la emoción sin abandonar el componente mágico que atraviesa toda la narración.

Diego Peretti encabeza el elenco de la película

Uno de los principales atractivos del proyecto es la presencia de Diego Peretti en el elenco principal. El actor vuelve a protagonizar una producción de gran alcance, aportando su experiencia y versatilidad a una historia que exige registros dramáticos intensos.

Risa y la cabina del viento Netflix 1

A lo largo de su carrera, Peretti construyó una sólida trayectoria tanto en cine como en televisión. Su participación en esta película representa uno de los aspectos más destacados de la propuesta y una de las razones por las cuales el estreno comenzó a captar la atención del público incluso antes de su llegada a la plataforma.

El debut cinematográfico de Cazzu genera repercusión

Otro de los grandes focos de atención está puesto en la participación de Cazzu. La artista, reconocida por convertirse en una de las máximas figuras de la música urbana argentina, dará un paso importante en su carrera con su debut cinematográfico.

En Risa y la cabina del viento, interpreta a Sara, la madre de la protagonista. Se trata de un papel de fuerte carga emocional que representa un nuevo desafío artístico para una cantante acostumbrada a conquistar escenarios y rankings musicales.

Risa y la cabina del viento

El elenco principal de "Risa y la cabina del viento"

  • Elena Romero
  • Diego Peretti
  • Cazzu
  • Joaquín Furriel
  • Gustavo Garzón
  • Silvina Sabater
  • Fabián Casas

La música de Babasónicos aporta una identidad especial

Otro aspecto que despertó comentarios positivos es la participación de Babasónicos en la creación de la música original.

La banda argentina, reconocida por su trayectoria y capacidad para reinventarse a lo largo de los años, aporta una banda sonora especialmente diseñada para acompañar el desarrollo emocional de la historia.

babasonicos.jpg

La música cumple un papel fundamental dentro de una producción donde los sentimientos ocupan el centro de la escena. Las composiciones buscan reforzar momentos clave del relato y profundizar la conexión del público con los personajes.

El reconocimiento que obtuvo antes de llegar a Netflix

Antes de su desembarco en la plataforma, la película ya consiguió importantes reconocimientos en el circuito cinematográfico.

Risa y la cabina del viento 2

Risa y la cabina del viento participó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde logró destacarse entre las producciones presentadas. Allí recibió los premios a Mejor Película y Mejor Dirección, una doble distinción que consolidó su perfil como una de las propuestas argentinas más relevantes de los últimos tiempos.

Estos reconocimientos incrementaron la atención del público y ayudaron a posicionar el proyecto dentro de las conversaciones relacionadas con los próximos estrenos nacionales.

Adelanto de "Risa y la cabina del viento" en Netflix

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Diego Peretti Netflix película Cazzu Joaquín Furriel
Notas relacionadas
Está en Netflix, apenas tiene 8 episodios y es la serie corta más popular del 2026
Netflix tiene la serie más comentada en el mundo: sólo son 6 episodios y se basa en hechos reales
Netflix y Diego Peretti arrasan con la comedia argentina más exitosa del momento

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar