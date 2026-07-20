No puso a Messi y Rosario Central tuvo que explicar la foto con la que saludó a la selección tras la final del Mundial

"En la foto del posteo de 'Felicitaciones a la Selección' se hizo centro en Giovani Lo Celso, jugador nacido en las divisiones inferiores del club. Se lo hizo como de costumbre, compartiendo una imagen de la formación inicial del equipo argentino el día que Gio jugó su único partido como titular en el Mundial", sostuvo la entidad.

Además, remarcó que la imagen "no se cortó ni se editó" y manifestó su "enorme sorpresa por la infamia y las repercusiones nacionales" que, según afirmó, generó una publicación deportiva. En ese sentido, anticipó que iniciará acciones contra quienes, a su entender, agraviaron a la institución y cuestionó que dirigentes nacionales se hayan involucrado en la discusión.

Por último, Rosario Central buscó despejar cualquier duda sobre su postura respecto de la Selección y dedicó un párrafo especial a Messi. "Central deja en claro el sentimiento de absoluta admiración y enorme respeto que existe por cada jugador que compone esta selección argentina", expresó. Y agregó: "En especial por nuestro capitán Lionel Messi, a quien admiramos como profesional y como persona y con cuya familia se mantiene una excelente relación de años".