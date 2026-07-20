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TRAS LA DERROTA CON ESPAÑA

No puso a Messi y Rosario Central tuvo que explicar la foto con la que saludó a la selección tras la final del Mundial

El club rosarino aclaró que la foto correspondía al único partido en el que Giovani Lo Celso fue titular en el Mundial y rechazó las interpretaciones que vincularon la publicación con el pasado de ambos en Newell's.

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Messi y Lo Celso durante el Mundia 2026. (Foto: Reuters).

Messi y Lo Celso durante el Mundia 2026. (Foto: Reuters).

Rosario Central respondió a la polémica que se generó por la publicación con la que felicitó a la selección argentina tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026. El club aclaró que la imagen elegida buscó destacar a Giovani Lo Celso, surgido de sus divisiones inferiores, y negó que la ausencia de Lionel Messi y Lionel Scaloni haya tenido alguna otra intención.

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Foto: Reuters 

La controversia comenzó luego de que el Canalla compartiera un mensaje de agradecimiento al plantel argentino acompañado por una foto de la formación titular del partido frente a Jordania. En esa alineación no aparecía Messi, que no fue titular en ese encuentro, ni había referencias al entrenador de la Albiceleste.

La publicación decía: "Gracias Selección, por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros". Sin embargo, la elección de la imagen despertó cuestionamientos, ya que tanto Messi como Scaloni tienen pasado en Newell's, el clásico rival de Rosario Central, y numerosos usuarios interpretaron esa ausencia como un gesto deliberado.

Ante la repercusión, la institución difundió un comunicado oficial en el que aseguró que la fotografía correspondía al único partido que Giovani Lo Celso disputó como titular durante el Mundial y que fue elegida precisamente para destacar al mediocampista formado en el club.

"En la foto del posteo de 'Felicitaciones a la Selección' se hizo centro en Giovani Lo Celso, jugador nacido en las divisiones inferiores del club. Se lo hizo como de costumbre, compartiendo una imagen de la formación inicial del equipo argentino el día que Gio jugó su único partido como titular en el Mundial", sostuvo la entidad.

Además, remarcó que la imagen "no se cortó ni se editó" y manifestó su "enorme sorpresa por la infamia y las repercusiones nacionales" que, según afirmó, generó una publicación deportiva. En ese sentido, anticipó que iniciará acciones contra quienes, a su entender, agraviaron a la institución y cuestionó que dirigentes nacionales se hayan involucrado en la discusión.

Por último, Rosario Central buscó despejar cualquier duda sobre su postura respecto de la Selección y dedicó un párrafo especial a Messi. "Central deja en claro el sentimiento de absoluta admiración y enorme respeto que existe por cada jugador que compone esta selección argentina", expresó. Y agregó: "En especial por nuestro capitán Lionel Messi, a quien admiramos como profesional y como persona y con cuya familia se mantiene una excelente relación de años".

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