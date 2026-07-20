La persona que quedó bajo sospecha de Wanda Nara tras el robo: "Sabía perfectamente dónde estaban las cosas"

Según detallaron, esa teoría también es compartida por los investigadores italianos, quienes consideran llamativo el nivel de precisión con el que actuaron los delincuentes. “La policía piensa que si en siete años nadie ingresó y cuando entran tres malhechores saben a dónde tienen que ir, la persona que ingresó o el plan fue fraguado por alguien que conoce la casa“, agregó el periodista.

De acuerdo con el relato de la empresaria, los ladrones fueron directamente al lugar donde se encontraban los objetos más valiosos, sin perder tiempo recorriendo otros ambientes de la residencia. “‘Me robaron los pasaportes, relojes, permisos de viaje, objetos de valor, carteras, bolsos y ropa. Fueron directamente a mi habitación. Es muy difícil de llegar, la casa es muy grande y tiene muchas habitaciones“, explicó Wanda, tal como reprodujo Záffora.

Y añadió: “’Sabían perfectamente dónde estaban las cosas. Y por las cámaras se ve cómo estos hombres que entraron encapuchados controlaban y miraban a mis hijos, que estaban mirando el partido a los gritos. Fue todo organizado y premeditado’“.

Cuál fue el detalle que más impactó a Wanda Nara en medio de la angustia por el robo que sufrieron sus hijos en Italia

En medio de la expectativa que generó la final del Mundial 2026 y la posterior desazón por el resultado, Wanda Nara irrumpió en las redes sociales con un anuncio inesperado: tres delincuentes habían ingresado a su residencia en Milán, Italia, mientras sus hijos se encontraban allí.

Su madre, Nora Colosimo, quien estaba al cuidado de los chicos, reaccionó de inmediato y dio aviso tanto a la propia Wanda como a la policía, que rápidamente se presentó en el lugar.

La empresaria también señaló que había informado lo ocurrido al padre de sus hijos varones, Maxi López, y que ambos estaban organizando un viaje urgente para llegar a la ciudad.

"Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos", relató la conductora en sus redes. Tras ese estremecedor mensaje, compartió otro ya más tranquila, donde explicó que las cámaras de seguridad habían registrado todo lo sucedido.

En sus publicaciones, Wanda resaltó la fortaleza de sus hijos y el rol clave de su madre en ese momento crítico: "Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos".

"Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo. Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban", agregó la mediática.

"Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento. ¡Espero que pronto los encuentren!", pidió con firmeza respecto a la detención de los responsables del robo.

Finalmente, cerró con un reconocimiento especial a Nora Colosimo y sin darle relevancia a los objetos sustraídos, priorizando la seguridad de los suyos: "Un especial gracias a mi mamá, que es la mejor abuela que pueden tener siempre con nosotros. Lo material se recupera".