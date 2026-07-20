A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
PIEL DE GALLINA

La reveladora confesión de Antonela Roccuzzo tras la final de Messi con la Selección en el Mundial

Antonela Roccuzzo se volcó a su cuenta de Instagram para compartir un profundo mensaje tras la final de Messi con la Selección en el Mundial 2026.

20 jul 2026, 17:43
Banner seguínos en google Primicias Ya
Antonela Messi
Antonela Messi

Tras la derrota de la Selección Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a Lionel Messi. Junto a una foto del capitán con la medalla de subcampeón, la empresaria eligió destacar la fortaleza y la entrega de su marido más allá del resultado.

"Siempre vas a ser el mejor @leomessi. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único. Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo", escribió Roccuzzo.

Leé también

La selección argentina ya está en el país: parte del plantel llegó a Ezeiza tras la final del Mundial

El posteo generó una inmediata repercusión entre los seguidores de la pareja, que llenaron la publicación de comentarios y mensajes de apoyo. En pocas horas, la foto superó los tres millones de "me gusta" y se convirtió en una de las más comentadas tras el cierre del Mundial 2026.

¿Messi viene a la Argentina tras el Mundial 2026?

Mientras la Selección Argentina comienza a regresar al país tras la final del Mundial 2026, trascendió una información sobre Lionel Messi que generó expectativa. Según revelaron en TN, el capitán de La Scaloneta podría tomar un avión privado desde Miami con destino directo a Rosario para estar junto a su papá, Jorge, aunque el periodista Marcos Barroca aclaró que se trata de algo "en potencial" y que parte del plantel, 15 jugadores, regresará en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas.

Con respecto a Messi, se precisó que el futbolista permanece en Estados Unidos junto a su familia y que su regreso todavía no está confirmado, aunque ya habría un vuelo privado esperándolo en Miami. Según el trascendido, solo restaría que el rosarino tome la decisión del momento en que emprenderá el viaje rumbo a la Argentina, sin que hasta el momento haya precisiones sobre el horario de salida.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mundial 2026

Lo más visto