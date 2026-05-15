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Diego Peretti arrasa en Netflix con la serie más vista y es ideal para maratonear este fin de semana

Esta serie con Diego Peretti es una de las producciones argentinas más impactantes de Netflix y volvió a posicionarse entre las favoritas.

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Diego Peretti arrasa en Netflix con la serie más vista y es ideal para maratonear este fin de semana. (Foto: Archivo)

Diego Peretti arrasa en Netflix con la serie más vista y es ideal para maratonear este fin de semana. (Foto: Archivo)

Netflix demostró que las producciones argentinas pueden competir de igual a igual con las ficciones internacionales. En medio de un catálogo repleto de estrenos y series exitosas, "El Reino" reapareció como una de las propuestas más comentadas por los usuarios. La serie protagonizada por Diego Peretti consiguió destacarse por una historia intensa, oscura y llena de giros inesperados

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Con apenas 14 capítulos divididos en dos temporadas, esta producción argentina logró combinar éxito de audiencia, reconocimiento internacional y elogios de la crítica especializada. Desde su estreno, la ficción creada por Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeyro se transformó en un fenómeno dentro de Netflix y todavía continúa sumando reproducciones.

"El Reino", la serie argentina que impactó en Netflix

El éxito de El Reino no apareció por casualidad. Desde sus primeros episodios, la serie presentó una mezcla explosiva entre religión, política, poder y corrupción. Ese enfoque provocador llamó rápidamente la atención de la crítica y también del público.

La producción contó con un elenco de primer nivel encabezado por Diego Peretti, acompañado por Chino Darín, Mercedes Morán, Joaquín Furriel, Nancy Dupláa y Peter Lanzani. Cada personaje aportó tensión y profundidad a una historia que se volvió cada vez más inquietante a medida que avanzó la trama.

El Reino Netflix 3

Uno de los aspectos más valorados fue la manera en la que la serie reflejó ciertas realidades sociales y políticas de Argentina sin perder el ritmo narrativo. La ficción evitó caer en lugares comunes y construyó un relato lleno de suspenso psicológico y conspiraciones.

De qué trata "El Reino", la serie argentina que revolucionó Netflix

La historia gira alrededor de Emilio Vázquez Pena, interpretado por Diego Peretti. El personaje es un pastor evangélico con una creciente influencia política que se convierte en candidato a vicepresidente de la Nación.

Todo cambia de manera abrupta cuando su compañero de fórmula es asesinado durante el cierre de campaña. A partir de ese momento, Emilio queda en el centro de la escena política y comienza un ascenso inesperado mientras intenta descubrir quién estuvo detrás del crimen.

El Reino Netflix 1

La segunda temporada también presentó nuevos conflictos personales y políticos para los personajes principales. Las alianzas comenzaron a romperse y aparecieron enemigos inesperados dentro del propio círculo de Emilio.

Los seis capítulos finales mantuvieron el tono oscuro y tenso que convirtió a la serie en una de las más comentadas de Netflix en Latinoamérica.

Diego Peretti arrasa en Netflix con "El Reino"

Aunque Diego Peretti ya tenía una extensa trayectoria en cine y televisión, muchos críticos coincidieron en que Emilio Vázquez Pena representó uno de los personajes más complejos de su carrera.

El Reino Netflix 1

La interpretación de Peretti fue clave para que la historia funcionara.El actor logró transmitir la dualidad constante del protagonista: un hombre profundamente religioso que, al mismo tiempo, se veía atrapado por las ambiciones políticas y las presiones del poder.

Netflix encontró en esta producción una combinación ideal entre calidad actoral y narrativa atrapante, algo que terminó convirtiendo a la serie en una de las más recomendadas del catálogo argentino.

El Reino Netflix 2

El elenco principal de "El Reino"

  • Chino Darín
  • Nancy Dupláa
  • Joaquín Furriel
  • Peter Lanzani
  • Mercedes Morán
  • Diego Peretti
  • Vera Spinetta
  • Nico García Hume
  • Victoria Almeida
  • Santiago Korovsky

Por qué "El Reino" es una de las series argentinas más vistas

A pesar del paso del tiempo y de la llegada constante de nuevos estrenos, El Reino continúa apareciendo entre las recomendaciones de Netflix gracias a varios factores.

El Reino Netflix 2

La serie combinó política, religión y drama en una propuesta diferente a todo lo que suele verse en las ficciones latinoamericanas tradicionales.

Con actuaciones sólidas, una puesta visual cuidada y una historia cargada de tensión, la producción argentina dejó una marca importante dentro de Netflix y continúa siendo una opción ideal para quienes buscan thrillers intensos y llenos de misterio.

Mirá el tráiler oficial de "El Reino" en Netflix

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