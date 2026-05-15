Diego Peretti arrasa en Netflix con la serie más vista y es ideal para maratonear este fin de semana

El Reino Netflix 3

Uno de los aspectos más valorados fue la manera en la que la serie reflejó ciertas realidades sociales y políticas de Argentina sin perder el ritmo narrativo. La ficción evitó caer en lugares comunes y construyó un relato lleno de suspenso psicológico y conspiraciones.

De qué trata "El Reino", la serie argentina que revolucionó Netflix

La historia gira alrededor de Emilio Vázquez Pena, interpretado por Diego Peretti. El personaje es un pastor evangélico con una creciente influencia política que se convierte en candidato a vicepresidente de la Nación.

Todo cambia de manera abrupta cuando su compañero de fórmula es asesinado durante el cierre de campaña. A partir de ese momento, Emilio queda en el centro de la escena política y comienza un ascenso inesperado mientras intenta descubrir quién estuvo detrás del crimen.

El Reino Netflix 1

La segunda temporada también presentó nuevos conflictos personales y políticos para los personajes principales. Las alianzas comenzaron a romperse y aparecieron enemigos inesperados dentro del propio círculo de Emilio.

Los seis capítulos finales mantuvieron el tono oscuro y tenso que convirtió a la serie en una de las más comentadas de Netflix en Latinoamérica.

Diego Peretti arrasa en Netflix con "El Reino"

Aunque Diego Peretti ya tenía una extensa trayectoria en cine y televisión, muchos críticos coincidieron en que Emilio Vázquez Pena representó uno de los personajes más complejos de su carrera.

El Reino Netflix 1

La interpretación de Peretti fue clave para que la historia funcionara.El actor logró transmitir la dualidad constante del protagonista: un hombre profundamente religioso que, al mismo tiempo, se veía atrapado por las ambiciones políticas y las presiones del poder.

Netflix encontró en esta producción una combinación ideal entre calidad actoral y narrativa atrapante, algo que terminó convirtiendo a la serie en una de las más recomendadas del catálogo argentino.

El Reino Netflix 2

El elenco principal de "El Reino"

Chino Darín

Nancy Dupláa

Joaquín Furriel

Peter Lanzani

Mercedes Morán

Diego Peretti

Vera Spinetta

Nico García Hume

Victoria Almeida

Santiago Korovsky

Por qué "El Reino" es una de las series argentinas más vistas

A pesar del paso del tiempo y de la llegada constante de nuevos estrenos, El Reino continúa apareciendo entre las recomendaciones de Netflix gracias a varios factores.

El Reino Netflix 2

La serie combinó política, religión y drama en una propuesta diferente a todo lo que suele verse en las ficciones latinoamericanas tradicionales.

Con actuaciones sólidas, una puesta visual cuidada y una historia cargada de tensión, la producción argentina dejó una marca importante dentro de Netflix y continúa siendo una opción ideal para quienes buscan thrillers intensos y llenos de misterio.

Mirá el tráiler oficial de "El Reino" en Netflix