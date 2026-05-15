Revelan el lado oculto del escándalo amoroso entre Pampita y Martín Pepa: "Pasaron cosas muy graves"

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Durante una charla al aire entre Marcela Tauro, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, los periodistas repasaron distintos aspectos de ese quiebre amoroso. “Lo de Moritán fue una cosa muy marketinera, cuando cortaron fue de raíz. Ahí hubo infidelidades, escándalo de todo tipo, hubo algo más grave, pasaron cosas más graves”, señalaron mientras debatían sobre el tema.

Además, remarcaron que Pampita llegó a esa relación después de haber atravesado uno de los momentos más dolorosos de su vida personal: la muerte de su hija Blanca. Según destacaron, la aparición de García Moritán representó para ella una nueva oportunidad de apostar a la familia y volver a convertirse en madre, algo que finalmente ocurrió con el nacimiento de Anita.

En ese sentido, Rodrigo Lussich sostuvo: “Ella tenía un deseo genuino de ser madre nuevamente, encontró a un compañero que se sumó a ese proyecto. Tuvieron a Anita, eso mantuvo el proyecto muchos tiempo, después se dio cuenta que era un pitada, un peligro andando”.

Para cerrar el análisis, Paula Varela también dio su visión sobre la ruptura definitiva entre ambos y aseguró: “No había vuelta atrás. Ella venía bancando mucho, no es que se entera de algo un día y ya corta, le bajó la cortina”.

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Cuáles fueron los detalles explosivos que expuso Yanina Latorre sobre la reconciliación de Pampita y Martín Pepa

En medio de las versiones cruzadas sobre el presente sentimental de Pampita y Martín Pepa, una de las voces que más siguió el tema fue la de Yanina Latorre, quien desde hace días viene compartiendo detalles de la interna que atraviesa la pareja. La conductora se mantuvo atenta a cada novedad y buscó reconstruir cómo se desencadenó una nueva crisis entre ellos, luego de una relación marcada por idas y vueltas.

Lo cierto es que este miércoles 13 de mayo comenzó a tomar fuerza una inesperada versión sobre un posible reconciliación entre ambos, que luego sería confirmada por la mismísima Pampita. Según trascendió, el polista habría viajado para reencontrarse con la modelo con la intención de limar asperezas y mantener una charla pendiente. La información sorprendió debido a que el distanciamiento parecía irreversible y ninguno de los dos había hablado públicamente sobre lo ocurrido.

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Desde su programa SQP (América TV), Yanina Latorre reveló el dato que recibió desde el entorno de Infobae, mientras Tatiana Schapiro entrevistaba a Carolina Ardohain. “Hoy a la tarde recibo un mensaje: confirmado. Él la acompañó a Infobae, llegaron juntos, tomaron café y él estuvo mientras ella se maquillaba, como si no hubiera pasado nada. Dos locos”, lanzó al aire.

Además, la panelista profundizó sobre cómo habría sido el final de la relación y contó detalles del conflicto. “Él estaba en Londres después de haber cortado, pero la separación entre ellos fue por teléfono. Después empezaron a correr los rumores. Ella confirma la separación y yo esta semana conté las cositas horribles que él dijo de ella. Cuando Pampita vio todo eso, lo llamó y no quieran saber todo lo que le dijo. El pibe volvió y se debían una charla”, aseguró.