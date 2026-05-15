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Revelan el lado oculto del escándalo amoroso entre Pampita y Martín Pepa: "Pasaron cosas muy graves"

Desde Intrusos revelaron lo que hasta ahora se había mantenido oculto: una situación oscura detrás de la breve pero escandalosa pelea entre Pampita y Martín Pepa, que ahora quedó expuesta. Aquí, los detalles.

15 may 2026, 09:30
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Revelan el lado oculto del escándalo amoroso entre Pampita y Martín Pepa: Pasaron cosas muy graves
Revelan el lado oculto del escándalo amoroso entre Pampita y Martín Pepa: Pasaron cosas muy graves

Revelan el lado oculto del escándalo amoroso entre Pampita y Martín Pepa: "Pasaron cosas muy graves"

Una vez más, la vida privada de Pampita quedó en el centro de la escena y volvió a despertar todo tipo de comentarios. Cada paso sentimental de la modelo suele generar repercusión, especialmente porque sus relaciones amorosas estuvieron atravesadas por fuertes crisis, rumores y episodios escandalosos que marcaron distintas etapas de su vida.

En los últimos días, la atención estuvo puesta en su vínculo con Martín Pepa, luego de que trascendiera una inesperada separación que, apenas unos días más tarde, terminó dando lugar a una reconciliación. Aunque en un principio se habló de los problemas derivados de la distancia, con el correr de las horas comenzaron a surgir otras versiones mucho más explosivas sobre lo ocurrido entre ambos.

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Fue Yanina Latorre quien aportó detalles picantes sobre la situación y definió el abrupto final de la relación con una frase contundente: “A los corchazos”. Sus declaraciones encendieron el debate sobre la manera en que Carolina Ardohain afronta sus romances y cómo suele atravesar sus crisis sentimentales.

En medio de esa discusión, en Intrusos recordaron el tormentoso desenlace de la relación entre la modelo y Roberto García Moritán, una historia que terminó de forma definitiva y que dejó mucha tela para cortar. Según analizaron en el programa de América TV, aquella ruptura estuvo rodeada de situaciones complejas y escándalos que tuvieron un fuerte impacto en la conductora.

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Durante una charla al aire entre Marcela Tauro, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, los periodistas repasaron distintos aspectos de ese quiebre amoroso. “Lo de Moritán fue una cosa muy marketinera, cuando cortaron fue de raíz. Ahí hubo infidelidades, escándalo de todo tipo, hubo algo más grave, pasaron cosas más graves”, señalaron mientras debatían sobre el tema.

Además, remarcaron que Pampita llegó a esa relación después de haber atravesado uno de los momentos más dolorosos de su vida personal: la muerte de su hija Blanca. Según destacaron, la aparición de García Moritán representó para ella una nueva oportunidad de apostar a la familia y volver a convertirse en madre, algo que finalmente ocurrió con el nacimiento de Anita.

En ese sentido, Rodrigo Lussich sostuvo: “Ella tenía un deseo genuino de ser madre nuevamente, encontró a un compañero que se sumó a ese proyecto. Tuvieron a Anita, eso mantuvo el proyecto muchos tiempo, después se dio cuenta que era un pitada, un peligro andando”.

Para cerrar el análisis, Paula Varela también dio su visión sobre la ruptura definitiva entre ambos y aseguró: “No había vuelta atrás. Ella venía bancando mucho, no es que se entera de algo un día y ya corta, le bajó la cortina”.

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Cuáles fueron los detalles explosivos que expuso Yanina Latorre sobre la reconciliación de Pampita y Martín Pepa

En medio de las versiones cruzadas sobre el presente sentimental de Pampita y Martín Pepa, una de las voces que más siguió el tema fue la de Yanina Latorre, quien desde hace días viene compartiendo detalles de la interna que atraviesa la pareja. La conductora se mantuvo atenta a cada novedad y buscó reconstruir cómo se desencadenó una nueva crisis entre ellos, luego de una relación marcada por idas y vueltas.

Lo cierto es que este miércoles 13 de mayo comenzó a tomar fuerza una inesperada versión sobre un posible reconciliación entre ambos, que luego sería confirmada por la mismísima Pampita. Según trascendió, el polista habría viajado para reencontrarse con la modelo con la intención de limar asperezas y mantener una charla pendiente. La información sorprendió debido a que el distanciamiento parecía irreversible y ninguno de los dos había hablado públicamente sobre lo ocurrido.

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Desde su programa SQP (América TV), Yanina Latorre reveló el dato que recibió desde el entorno de Infobae, mientras Tatiana Schapiro entrevistaba a Carolina Ardohain. “Hoy a la tarde recibo un mensaje: confirmado. Él la acompañó a Infobae, llegaron juntos, tomaron café y él estuvo mientras ella se maquillaba, como si no hubiera pasado nada. Dos locos”, lanzó al aire.

Además, la panelista profundizó sobre cómo habría sido el final de la relación y contó detalles del conflicto. “Él estaba en Londres después de haber cortado, pero la separación entre ellos fue por teléfono. Después empezaron a correr los rumores. Ella confirma la separación y yo esta semana conté las cositas horribles que él dijo de ella. Cuando Pampita vio todo eso, lo llamó y no quieran saber todo lo que le dijo. El pibe volvió y se debían una charla”, aseguró.

Yanina Latorre sobre Pampita y Pepa (1)

     

 

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