Kami Franco y El Moneda separados: cuál fue el principal motivo de la ruptura

Y agregó conmovida: "Me da un poco de cosa que me quedo acá en Buenos Aires con mi hija y hay cosas que no sé hacer porque él se encargaba, pero bueno, me va a tocar".

“Pasé muchas cosas en mi vida y siempre lo solucioné todo yo, así que va a ser algo más. No me quedo sola porque me quedo con mi hija, lo más lindo del mundo. A empezar de cero diría pero a empezar con todo", continuó Kami Franco sobre esta nueva etapa que comienza.

Sobre el final, pidió a sus seguidores que no le consulten más por su ex en sus publicaciones: "Moneda no es mala persona, es piolísimo. Pero no coincidimos y me daba cosa por mi hija, que lo ama, pero no somos compatibles y no podíamos seguir. Él tiene su cuenta de Instagram así que si quieren saber de él van y ven todo lo que sube de su vida. Yo voy a subir mis cosas", concluyó.

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La crisis y reconciliación de Kami Franco y El Moneda

En 2023, Kami Franco y El Moneda pasaron por una fuerte crisis y separación que derivó en una rápida reconciliación en la cual acordaron un punto clave: que ambos comiencen terapia.

“Sí, gente... Volvimos. Pero bueno, con la condición de que los dos empecemos el psicólogo. Yo ya lo empecé”, contó la influencer en un video que publicó por aquel entonces su cuenta de TikTok.

Y en ese sentido amplió: “El lunes tengo que empezar el psicólogo. Yo quiero que él vaya por su voluntad, no es que solamente van los locos, a mí me ayudó un montón".

"Hay una frase que me quedó guardada del psicólogo y es que ‘la vida es un camino donde va a haber muchas sillas; si vos decidís sentarte ahí es donde te vas a quedar’”, explicó la influencer sobre la estabilidad emocional que obtuvo por la terapia.

Cabe recordar que la influencer había anunciado la separación en julio de ese año a través de un fuerte posteo. "Con todo el dolor de mi corazón te digo chau. Primero mi hija”, manifestaba Kami Franco.