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Netflix estrenó la nueva temporada de su mejor serie española y apenas tiene 8 capítulos

Esta serie española llegó a Netflix con una segunda temporada cargada de drama, traiciones y un robo que promete superar todo lo visto en "La casa de papel".

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Se estrenó una nueva temporada de la mejor serie española y apenas tiene 8 capítulos. (Foto: Gentileza Netflix)

Se estrenó una nueva temporada de la mejor serie española y apenas tiene 8 capítulos. (Foto: Gentileza Netflix)

Para los fanáticos de "La casa de papel", la espera terminó. Netflix estrenó "Berlín y la dama del armiño", la segunda temporada del spin-off protagonizado por Pedro Alonso, quien vuelve a ponerse en la piel del carismático ladrón conocido como Berlín. La nueva entrega llega cargada de tensión, engaños y un golpe que tendrá como eje central una de las obras de arte más famosas del mundo.

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La serie continuará explorando el pasado del personaje antes de los acontecimientos de La casa de papel, manteniendo así la línea temporal original del universo creado por Netflix. Esta vez, la acción se trasladará a Sevilla, una ciudad que se convertirá en pieza clave dentro del nuevo plan criminal ideado por Berlín y su banda.

De qué trata "Berlín y la dama del armiño" en Netflix

La trama gira alrededor del robo de La dama del armiño, el famoso cuadro pintado por Leonardo da Vinci. La obra será trasladada a Sevilla para una exposición especial y rápidamente despertará el interés de un poderoso empresario andaluz.

Ese magnate decidirá contratar a Berlín y a su equipo para ejecutar el golpe. Sin embargo, el ladrón tendrá otras intenciones. Según la sinopsis adelantada, Berlín descubrirá que existe una oportunidad mucho más grande que simplemente quedarse con la pintura.

Berlín y la dama de armiño 1

El personaje interpretado por Pedro Alonso comenzará entonces un complejo juego de manipulación. Por un lado, fingirá seguir adelante con el robo del cuadro. Por otro, preparará un golpe maestro destinado a robar al propio empresario que lo contrató.

Netflix mantuvo gran parte de los detalles en secreto, aunque dejó claro que esta nueva historia apostará por un tono todavía más ambicioso y sofisticado que el visto en la primera temporada.

Sevilla se convierte en el gran escenario de la serie española

Uno de los aspectos más destacados de la nueva temporada será el papel de Sevilla. La ciudad andaluza funcionará casi como un personaje más dentro de la trama.

Berlín y la dama del armiño Netflix 3

Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar La dama del armiño. En realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza.

El elenco principal de "Berlín y la dama del armiño"

Pedro Alonso (Berlín, La casa de papel), Michelle Jenner (Berlín, Isabel), Tristán Ulloa (Berlín, El caso Asunta), Begoña Vargas, (Berlín, Bienvenidos a Edén), Julio Peña Fernández (Berlín, El cautivo) y Joel Sánchez (Berlín, La favorita 1922) retoman sus papeles en esta nueva entrega, a la que se suman Inma Cuesta (El desorden que dejas) en el papel de Candela, nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, José Luis García-Pérez (Honor) y Marta Nieto (Madre) como el Duque y la Duquesa de Málaga.

Berlín y la dama del armiño Netflix 2

Los ocho episodios de la serie, creada por Álex Pina (La casa de papel, Sky Rojo) y Esther Martínez Lobato (La casa de papel, Sky Rojo) están escritos por ellos mismos junto a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega y Luis Garrido Julve y estarán dirigidos por Albert Pintó (Berlín, Nowhere, La casa de papel), David Barrocal (Sky Rojo, El refugio atómico) y José Manuel Cravioto (El refugio atómico, Diablero). La serie se ha rodado en localizaciones entre Sevilla, Madrid, San Sebastián, Peñíscola y otras localidades españolas.

Cuándo se estrena "Berlín y la dama del armiño" en Netflix

Netflix confirmó que Berlín y la dama del armiño se estrena oficialmente este viernes 15 de mayo.

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La expectativa alrededor del regreso de Berlín creció enormemente desde el anuncio oficial de la segunda temporada, especialmente después del éxito internacional que tuvo la primera entrega.

Todo indica que Netflix buscará convertir nuevamente a la serie en uno de los contenidos más vistos de la plataforma durante las próximas semanas.

Tráiler oficial de "Berlín y la dama del armiño" en Netflix

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Sorpresa en Netflix: vuelve "La casa de papel"

Cinco años después del final original, La casa de papel volvió a instalarse en el centro de la conversación global. Netflix sorprendió a los fanáticos con el lanzamiento de un nuevo tráiler que no solo reactivó la nostalgia de millones de espectadores, sino que además dejó una enorme incógnita sobre el futuro de una de las franquicias más exitosas de la historia del streaming.

El anuncio se realizó durante un evento exclusivo organizado en Sevilla el 9 de mayo de 2026. Allí, la plataforma confirmó que el universo de la serie continuará expandiéndose, aunque evitó revelar si se tratará de una sexta temporada, un nuevo spin-off o una historia completamente diferente vinculada al grupo liderado por El Profesor.

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