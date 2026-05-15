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Hoja de ruta confirmada: el plan de Scaloni y la Selección Argentina antes del Mundial 2026

A menos de un mes para el inicio de la Copa del Mundo, el cuerpo técnico de la Selección Argentina ya definió los pasos a seguir con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al debut con Argelia.

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Hoja de ruta confirmada: el plan de Scaloni y la Selección Argentina antes del Mundial 2026

La expectativa por volver a ver a los campeones del mundo en la cita máxima crece día a día. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la Selección Argentina ya tiene delineado su plan de trabajo para llegar de la mejor manera al debut en Estados Unidos, México y Canadá. El objetivo es claro: defender el trono conquistado en Qatar y, para ello, Lionel Scaloni diseñó una logística que combina el sentido de pertenencia en casa con la adaptación temprana al territorio norteamericano.

Leé también Lionel Scaloni define la prelista de la Selección Argentina para el Mundial: quiénes tienen su lugar asegurado y las dudas
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El cronograma comenzará a ejecutarse formalmente en pocos días, aprovechando el final de las competiciones en el Viejo Continente. Según trascendió, el punto de partida será el hogar de la Albiceleste en Buenos Aires, antes de emprender el vuelo hacia la sede que albergará los sueños de todo un país.

Cuándo empiezan los entrenamientos de la Selección Argentina para el Mundial

El plan maestro de Scaloni contempla que desde el lunes 25 de mayo se realice una concentración en el predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza. Esta primera etapa está pensada para aquellos futbolistas incluidos en la prelista de 55 nombres que seguramente integrarán la nómina definitiva de 26 y cuyas ligas finalicen el domingo 24 de mayo.

Esta medida involucra directamente a las figuras que se desempeñan en la Premier League, La Liga de España y la Serie A de Italia. La intención del cuerpo técnico es ganar tiempo y que los referentes comiencen a trabajar bajo sus órdenes de inmediato, antes de que el grupo se traslade por completo al hemisferio norte.

Dónde será la base de operaciones de Argentina en Estados Unidos

Una vez finalizada la breve etapa en Ezeiza, el seleccionado nacional se trasladará a Kansas City, ciudad elegida para hacer base durante gran parte del torneo. Allí es donde se espera que el plantel se entrene en su totalidad por primera vez, unificando a los jugadores que llegan de Europa con aquellos que se sumen desde otras latitudes.

El complejo seleccionado por los campeones del mundo es el Compass Minerals National Performance Center, el predio de entrenamiento del Sporting Kansas City de la MLS. Este centro de alto rendimiento será la "base de operaciones" oficial, ofreciendo instalaciones de vanguardia para que el equipo prepare cada uno de los compromisos mundialistas.

Cuándo se anuncia la lista definitiva de 26 jugadores

Tras la oficialización de la prelista de 55 nombres el pasado lunes, la incertidumbre se centra ahora en quiénes serán los elegidos finales. La fecha límite para dar la citación definitiva de 26 jugadores es el 30 de mayo. Scaloni utilizará los días previos para evaluar el estado físico de sus dirigidos, teniendo en cuenta que cualquier reemplazo por lesión deberá salir obligatoriamente de la lista de 55 publicada recientemente.

Contra quién y cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026

Toda la planificación apunta a un día marcado en el calendario: el martes 16 de junio. Ese día, la Selección Argentina hará su presentación oficial en el certamen enfrentando a Argelia. Con la logística ya aceitada, el equipo buscará iniciar su camino con el pie derecho, respaldado por una preparación que prioriza tanto el descanso tras una temporada exigente como la intensidad necesaria para competir en el máximo nivel.

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