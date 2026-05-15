Hoja de ruta confirmada: el plan de Scaloni y la Selección Argentina antes del Mundial 2026

Esta medida involucra directamente a las figuras que se desempeñan en la Premier League, La Liga de España y la Serie A de Italia. La intención del cuerpo técnico es ganar tiempo y que los referentes comiencen a trabajar bajo sus órdenes de inmediato, antes de que el grupo se traslade por completo al hemisferio norte.

Dónde será la base de operaciones de Argentina en Estados Unidos

Una vez finalizada la breve etapa en Ezeiza, el seleccionado nacional se trasladará a Kansas City, ciudad elegida para hacer base durante gran parte del torneo. Allí es donde se espera que el plantel se entrene en su totalidad por primera vez, unificando a los jugadores que llegan de Europa con aquellos que se sumen desde otras latitudes.

El complejo seleccionado por los campeones del mundo es el Compass Minerals National Performance Center, el predio de entrenamiento del Sporting Kansas City de la MLS. Este centro de alto rendimiento será la "base de operaciones" oficial, ofreciendo instalaciones de vanguardia para que el equipo prepare cada uno de los compromisos mundialistas.

Cuándo se anuncia la lista definitiva de 26 jugadores

Tras la oficialización de la prelista de 55 nombres el pasado lunes, la incertidumbre se centra ahora en quiénes serán los elegidos finales. La fecha límite para dar la citación definitiva de 26 jugadores es el 30 de mayo. Scaloni utilizará los días previos para evaluar el estado físico de sus dirigidos, teniendo en cuenta que cualquier reemplazo por lesión deberá salir obligatoriamente de la lista de 55 publicada recientemente.

Contra quién y cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026

Toda la planificación apunta a un día marcado en el calendario: el martes 16 de junio. Ese día, la Selección Argentina hará su presentación oficial en el certamen enfrentando a Argelia. Con la logística ya aceitada, el equipo buscará iniciar su camino con el pie derecho, respaldado por una preparación que prioriza tanto el descanso tras una temporada exigente como la intensidad necesaria para competir en el máximo nivel.