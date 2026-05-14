Llega a WhatsApp el nuevo chat incógnito para chatear de forma completamente privada

¿Cómo es el nuevo chat incógnito con Meta AI de WhatsApp?

Los chats con la IA se convirtieron rápidamente en una parte fundamental de la forma en que las personas obtienen información y hacen preguntas importantes. Muchas de estas preguntas pueden ser sumamente delicadas, o bien pueden incluir situaciones en las que las personas incluyen datos privados financieros, personales, médicos o laborales en sus preguntas.

Hace diez años, WhatsApp incorporó el cifrado de extremo a extremo y ahora están ampliando esta privacidad a los chats con Meta AI.

Por eso, esta semana lanzaron el chat incógnito con Meta AI, una nueva forma de mantener conversaciones completamente privadas con la IA. El chat en incógnito, creado a partir de nuestra tecnología de tratamiento privado, te permite hablar con Meta AI de una forma que es invisible para los demás.

Otras aplicaciones introdujeron modos de incógnito, pero igualmente se pueden ver las preguntas que ingresan y las respuestas que reciben. El chat incógnito con Meta AI es realmente privado. Nadie puede leer tu conversación, ni siquiera nosotros.

Chat incógnito con Meta AI en WhatsApp 2

Así funciona el nuevo chat incógnito con Meta AI de WhatsApp

Cuando iniciás un chat incógnito con Meta AI, creás una conversación privada y temporal que solo vos podés ver. Tus mensajes se procesan en un entorno seguro al que ni siquiera Meta puede acceder. Las conversaciones no se guardan y, de forma predeterminada, los mensajes desaparecen, lo que te da la libertad de pensar y explorar ideas sin que nadie lo vea.

Esta forma privada de chatear tiene el potencial de ser parte de varias maneras en que las personas chatean con la IA en WhatsApp. En los próximos meses, también presentaremos el chat paralelo protegido por el tratamiento privado. El chat paralelo con Meta AI ofrecerá ayuda privada en cualquier chat, con contexto de lo que se está debatiendo y sin interrumpir la conversación principal.

¿Cuándo estará disponible para todos en WhatsApp?

El chat incógnito con Meta AI se implementará en WhatsApp y en la aplicación de Meta AI en los próximos meses. Mientras tanto, se puede obtener más información sobre cómo funciona el chat incógnito con Meta AI aquí.

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