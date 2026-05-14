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Llega a WhatsApp el nuevo chat incógnito para chatear de forma completamente privada

WhatsApp lanza el chat incógnito con Meta AI, una nueva forma de mantener conversaciones completamente privadas con la IA.

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Llega a WhatsApp el nuevo chat incógnito para chatear de forma completamente privada. (Foto: Archivo)

Llega a WhatsApp el nuevo chat incógnito para chatear de forma completamente privada. (Foto: Archivo)

WhatsApp presentó una de las funciones más esperadas de 2026.. Se trata del nuevo chat incógnito con Meta AI, una herramienta diseñada para que los usuarios puedan interactuar con la inteligencia artificial de Meta de manera privada, temporal y sin dejar registros visibles en el dispositivo.

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La novedad apunta directamente a una preocupación creciente entre los usuarios: la privacidad de las conversaciones con asistentes de inteligencia artificial. Con este nuevo sistema, Meta promete que los chats realizados bajo esta modalidad no quedarán almacenados, no tendrán memoria y desaparecerán automáticamente una vez finalizada la sesión.

Además, la empresa aseguró que ni siquiera ella podrá acceder al contenido de esas conversaciones, ya que estarán protegidas mediante cifrado y un entorno separado del resto de la infraestructura de la plataforma.

Chat incógnito con Meta AI en WhatsApp 1

¿Cómo es el nuevo chat incógnito con Meta AI de WhatsApp?

Los chats con la IA se convirtieron rápidamente en una parte fundamental de la forma en que las personas obtienen información y hacen preguntas importantes. Muchas de estas preguntas pueden ser sumamente delicadas, o bien pueden incluir situaciones en las que las personas incluyen datos privados financieros, personales, médicos o laborales en sus preguntas.

Hace diez años, WhatsApp incorporó el cifrado de extremo a extremo y ahora están ampliando esta privacidad a los chats con Meta AI.

Por eso, esta semana lanzaron el chat incógnito con Meta AI, una nueva forma de mantener conversaciones completamente privadas con la IA. El chat en incógnito, creado a partir de nuestra tecnología de tratamiento privado, te permite hablar con Meta AI de una forma que es invisible para los demás.

Otras aplicaciones introdujeron modos de incógnito, pero igualmente se pueden ver las preguntas que ingresan y las respuestas que reciben. El chat incógnito con Meta AI es realmente privado. Nadie puede leer tu conversación, ni siquiera nosotros.

Chat incógnito con Meta AI en WhatsApp 2

Así funciona el nuevo chat incógnito con Meta AI de WhatsApp

Cuando iniciás un chat incógnito con Meta AI, creás una conversación privada y temporal que solo vos podés ver. Tus mensajes se procesan en un entorno seguro al que ni siquiera Meta puede acceder. Las conversaciones no se guardan y, de forma predeterminada, los mensajes desaparecen, lo que te da la libertad de pensar y explorar ideas sin que nadie lo vea.

Esta forma privada de chatear tiene el potencial de ser parte de varias maneras en que las personas chatean con la IA en WhatsApp. En los próximos meses, también presentaremos el chat paralelo protegido por el tratamiento privado. El chat paralelo con Meta AI ofrecerá ayuda privada en cualquier chat, con contexto de lo que se está debatiendo y sin interrumpir la conversación principal.

¿Cuándo estará disponible para todos en WhatsApp?

El chat incógnito con Meta AI se implementará en WhatsApp y en la aplicación de Meta AI en los próximos meses. Mientras tanto, se puede obtener más información sobre cómo funciona el chat incógnito con Meta AI aquí.

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Muse Spark, el nuevo modelo avanzado de IA de Meta integrado en WhatsApp

  • Apps de Meta: Meta AI está llegando a las personas donde ya están, en lugares como las barras de búsqueda, chats grupales, chats uno-a-uno, comentarios y respuestas en WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger y Threads. En Threads, por ejemplo, estamos probando @meta.ai en algunos países del mundo, incluidos Argentina y México en Latinoamérica, para que las personas puedan obtener contexto en tiempo real directamente en publicaciones y respuestas.
  • App de Meta AI: las personas podrán hablar de forma natural con Meta AI. Las respuestas de voz llegarán en menos de un segundo, y podrán interrumpir, cambiar de tema o alternar entre idiomas sin perder el hilo. Mientras hablan, Meta AI podrá generar imágenes, mostrar Reels y desplegar mapas relacionados con recomendaciones. La experiencia de voz se irá implementando gradualmente en países de todo el mundo durante las próximas semanas.
  • Disponible en EE.UU., el modo Shopping ahora busca al mismo tiempo en Facebook Marketplace y en la web, para que las personas puedan encontrar opciones nuevas y de segunda mano en una sola conversación. También podrán mencionar (@) a una marca o creador para descubrir contenido público que hayan publicado y explorar más contenido suyo.

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