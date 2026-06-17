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Diego Peretti arrasa en Netflix con una nueva película argentina y es la más vista de 2026

Esta película argentina con Diego Peretti desembarcó en Netflix y conmueve con una historia sobre pérdidas, recuerdos y despedidas.

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Diego Peretti arrasa en Netflix con una nueva película argentina y es la más vista del 2026. (Foto: Archivo)

Diego Peretti arrasa en Netflix con una nueva película argentina y es la más vista del 2026. (Foto: Archivo)

"Risa y la cabina del viento" es una de esas películas en Netflix que logran tocar fibras profundas desde una premisa sencilla, pero cargada de significado. Con las actuaciones de Diego Peretti, Joaquín Furriel, Elena Romero y el debut de Cazzu, la película construye una historia sensible sobre el duelo, la memoria y la necesidad de encontrar una manera de despedirse de quienes ya no están.

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La producción dirigida por Juan Cabral acaba de incorporarse al catálogo de Netflix después de un destacado recorrido por festivales internacionales, donde obtuvo importantes reconocimientos y despertó el interés de la crítica especializada.

La propuesta combina elementos fantásticos con emociones profundamente humanas. A través de la mirada inocente de una niña que intenta comprender una pérdida irreparable, el relato explora temas universales que conectan con espectadores de todas las edades.

Risa y la cabina del viento 2

De qué trata "Risa y la cabina del viento" en Netflix

La protagonista de la historia es Risa, una niña de apenas diez años que todavía intenta procesar la muerte de su padre, ocurrida durante un trágico incendio.

Durante unas vacaciones familiares en Tierra del Fuego, la niña queda al cuidado de Esteban, un vecino que también arrastra sus propias heridas emocionales. Lo que parecía ser una estadía tranquila cambia por completo cuando descubre una antigua cabina telefónica aparentemente abandonada. Movida por la curiosidad, decide acercarse y atender una llamada inesperada.

Del otro lado de la línea aparecen voces imposibles de explicar. Poco a poco, Risa comprende que no se trata de un teléfono común, sino de una conexión extraordinaria con personas que ya no pertenecen al mundo de los vivos.

Las personas fallecidas que se comunican a través de la cabina necesitan resolver asuntos pendientes. Risa comienza entonces una serie de pequeñas misiones destinadas a ayudar a estas almas a encontrar paz.

Risa y la cabina del viento Netflix 2

Pero existe una razón aún más poderosa que impulsa a la niña a continuar. Entre todas las voces que escucha aparece una promesa capaz de cambiarlo todo: la posibilidad de volver a hablar con su padre por última vez.

Diego Peretti arrasa en Netflix con "Risa y la cabina del viento"

Junto a la joven protagonista aparece Diego Peretti, uno de los intérpretes más reconocidos del cine argentino.

Su personaje, Esteban, funciona como un espejo emocional de la propia Risa. Aunque pertenece a otra generación y enfrenta conflictos diferentes, también carga con heridas que todavía no logró sanar.

Peretti construye un papel contenido y humano, alejado de cualquier artificio. Su presencia aporta equilibrio al relato y fortalece la dimensión emocional de la historia.

Risa y la cabina del viento Netflix 1

El debut cinematográfico de Cazzu

Uno de los aspectos que más curiosidad despertó entre el público fue la participación de Cazzu. La artista, ampliamente conocida por su trayectoria musical, realiza aquí su primera experiencia como actriz en una producción cinematográfica.

En la película interpreta a la madre de Risa, un personaje atravesado por el dolor de la pérdida y por la responsabilidad de acompañar a su hija en un momento extremadamente difícil.

Su participación aporta una mirada diferente dentro del elenco y suma interés para quienes siguen su carrera artística.

El resultado muestra una faceta distinta de la cantante, que se integra al tono emocional de la historia y contribuye a la construcción del universo familiar que rodea a la protagonista.

Risa y la cabina del viento

Babasónicos y una banda sonora que acompaña cada emoción

La experiencia emocional también se ve enriquecida por la música original compuesta por Babasónicos. Las composiciones acompañan el recorrido de los personajes sin imponerse sobre las escenas.

El resultado es una banda sonora que refuerza los momentos más íntimos, aporta sensibilidad a las secuencias más emotivas y contribuye a crear una atmósfera donde la realidad y la fantasía conviven de manera natural.

La música se convierte así en otro elemento fundamental para transmitir las emociones que atraviesan la historia.

Adelanto de "Risa y la cabina del viento"

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