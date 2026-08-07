Ricardo Darín arrasa en Netflix con su mejor película y vuelve a estar entre las más elegidas

El protagonista es Benjamín Espósito, interpretado por Ricardo Darín. Después de retirarse de su trabajo en el Juzgado de lo Penal, el personaje comenzó a escribir un libro basado en un caso que lo había marcado profundamente.

Al comenzar a escribir, Espósito volvió sobre aquel expediente y sobre las personas que habían formado parte de la investigación. Así, el pasado regresó con preguntas que todavía necesitaban respuestas.

Entre ellas apareció Ricardo Morales, interpretado por Pablo Rago, esposo de la víctima. Espósito le prometió ayudarlo a encontrar al responsable del crimen. Esa decisión volvió a involucrarlo con una historia que creía haber dejado atrás.

Espósito contó con la colaboración de su amigo Pablo Sandoval, interpretado por Guillermo Francella, y de su jefa, Irene Menéndez Hastings, a cargo de Soledad Villamil. La relación entre estos personajes aportó diferentes matices a la historia.

Ricardo Darín encabeza el elenco de El secreto de sus ojos

Ricardo Darín

Soledad Villamil

Pablo Rago

Javier Godino

Guillermo Francella

Mario Alarcón

Mariano Argento

José Luis Gioia

Carla Quevedo

Bárbara Palladino

El reconocimiento en los Oscar que convirtió a la película en un clásico

El éxito de El secreto de sus ojos no quedó limitado a la recepción en Argentina. La película también consiguió un reconocimiento internacional que marcó un punto importante para el cine argentino.

La producción dirigida por Juan José Campanella ganó el Premio Óscar a la Mejor Película Extranjera, un reconocimiento que amplió todavía más su alcance.

Ese logro consolidó la película como una de las producciones argentinas más reconocidas internacionalmente y ayudó a que su historia llegara a espectadores de distintos países.

El éxito de El secreto de sus ojos en Netflix

La incorporación a Netflix representa una nueva etapa para la película. El secreto de sus ojos pertenece a ese grupo reducido de películas que continúan despertando interés después de su estreno.

El streaming cambió además la forma en que los espectadores descubren películas de otras épocas. Una persona que no tuvo la posibilidad de verla en el cine en 2009 puede encontrarla ahora dentro del catálogo de la plataforma.

El caso de El secreto de sus ojos demuestra que una historia puede atravesar diferentes formatos y generaciones cuando conserva elementos capaces de conectar con el público.

Y en esta oportunidad, el reencuentro llega con una película que todavía tiene mucho para ofrecer: una investigación atrapante, personajes memorables y una trama en la que el pasado vuelve una y otra vez para exigir respuestas.

Mirá el tráiler de El secreto de sus ojos