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Ricardo Darín arrasa en Netflix con su mejor película y vuelve a estar entre las más elegidas

Esta producción, protagonizada por Ricardo Darín, brilla en Netflix y vuelve a despertar el interés por una de las películas argentinas más reconocidas.

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Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película más vista de Juan José Campanella. (Foto: Archivo)

Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película más vista de Juan José Campanella. (Foto: Archivo)

La llegada de El secreto de sus ojos a Netflix volvió a poner en primer plano una película argentina que ya había conquistado al público en los cines. La producción protagonizada por Ricardo Darín, Soledad Villamil, Guillermo Francella y Pablo Rago encontró ahora una nueva oportunidad de acercarse a una audiencia masiva a través del streaming

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El filme de 2009 dirigido por Juan José Campanella combinó suspenso, drama, romance e intriga en una historia que logró trascender las fronteras del país. Su incorporación al catálogo permitió que quienes no la habían visto pudieran descubrirla y que quienes ya conocían su historia volvieran a encontrarse con sus personajes.

Pero hay un motivo que explica por qué El secreto de sus ojos conserva su atractivo tantos años después de su estreno. La película no se limita a presentar una investigación criminal. También construye una historia marcada por el paso del tiempo, los recuerdos, el amor y las consecuencias de decisiones tomadas en el pasado.

De qué trata El secreto de sus ojos en Netflix

Cuando El secreto de sus ojos llegó a los cines en 2009, rápidamente se convirtió en uno de los grandes éxitos del cine argentino. La película reunió a figuras reconocidas de la actuación nacional y presentó una trama capaz de combinar diferentes géneros sin perder el eje central de la historia.

El protagonista es Benjamín Espósito, interpretado por Ricardo Darín. Después de retirarse de su trabajo en el Juzgado de lo Penal, el personaje comenzó a escribir un libro basado en un caso que lo había marcado profundamente.

Al comenzar a escribir, Espósito volvió sobre aquel expediente y sobre las personas que habían formado parte de la investigación. Así, el pasado regresó con preguntas que todavía necesitaban respuestas.

Entre ellas apareció Ricardo Morales, interpretado por Pablo Rago, esposo de la víctima. Espósito le prometió ayudarlo a encontrar al responsable del crimen. Esa decisión volvió a involucrarlo con una historia que creía haber dejado atrás.

Espósito contó con la colaboración de su amigo Pablo Sandoval, interpretado por Guillermo Francella, y de su jefa, Irene Menéndez Hastings, a cargo de Soledad Villamil. La relación entre estos personajes aportó diferentes matices a la historia.

Ricardo Darín encabeza el elenco de El secreto de sus ojos

  • Ricardo Darín
  • Soledad Villamil
  • Pablo Rago
  • Javier Godino
  • Guillermo Francella
  • Mario Alarcón
  • Mariano Argento
  • José Luis Gioia
  • Carla Quevedo
  • Bárbara Palladino

El reconocimiento en los Oscar que convirtió a la película en un clásico

El éxito de El secreto de sus ojos no quedó limitado a la recepción en Argentina. La película también consiguió un reconocimiento internacional que marcó un punto importante para el cine argentino.

La producción dirigida por Juan José Campanella ganó el Premio Óscar a la Mejor Película Extranjera, un reconocimiento que amplió todavía más su alcance.

Ese logro consolidó la película como una de las producciones argentinas más reconocidas internacionalmente y ayudó a que su historia llegara a espectadores de distintos países.

El éxito de El secreto de sus ojos en Netflix

La incorporación a Netflix representa una nueva etapa para la película. El secreto de sus ojos pertenece a ese grupo reducido de películas que continúan despertando interés después de su estreno.

El streaming cambió además la forma en que los espectadores descubren películas de otras épocas. Una persona que no tuvo la posibilidad de verla en el cine en 2009 puede encontrarla ahora dentro del catálogo de la plataforma.

El caso de El secreto de sus ojos demuestra que una historia puede atravesar diferentes formatos y generaciones cuando conserva elementos capaces de conectar con el público.

Y en esta oportunidad, el reencuentro llega con una película que todavía tiene mucho para ofrecer: una investigación atrapante, personajes memorables y una trama en la que el pasado vuelve una y otra vez para exigir respuestas.

Mirá el tráiler de El secreto de sus ojos

En pocas palabras

  • El secreto de sus ojos: La aclamada película argentina protagonizada por Ricardo Darín brilla en Netflix, reviviendo su éxito.
  • Trama y elenco: El filme de 2009, dirigido por Juan José Campanella, combina suspenso y drama con actuaciones de Darín, Soledad Villamil y Guillermo Francella.
  • Reconocimiento internacional: Ganadora del Premio Óscar a Mejor Película Extranjera, la cinta sigue cautivando a audiencias globales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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