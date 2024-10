"¿Dónde están los culiados?": Paul McCartney conquistó Córdoba con cuarteto, fernet y un "buenardo" show

Un show lleno de energía y guiños locales

Desde el momento en que Paul McCartney apareció en el escenario, quedó claro que el público cordobés estaba listo para vivir una noche única. A lo largo de la noche, el músico británico demostró por qué sigue siendo uno de los artistas más importantes de la música contemporánea. Con 82 años, McCartney derrochó energía en cada canción, combinando su destreza instrumental con un dominio escénico que sigue siendo tan cautivante como en sus años con The Beatles.

Cuarteto y fernet: Paul McCartney conquistó Córdoba en su despedida de Argentina.

El concierto arrancó con una serie de clásicos que abarcaron toda su carrera, desde los éxitos de The Beatles hasta sus creaciones más recientes. Temas como "Hey Jude", "Let it Be" y "Live and Let Die" resonaron con fuerza en el Kempes, mientras miles de voces se unían para corear cada palabra. El público, compuesto por fanáticos de varias generaciones, respondió con una pasión desbordante, creando un ambiente de conexión única con el músico.

Pero lo que hizo especial este concierto no fue solo la música, sino los guiños locales que McCartney incorporó a lo largo de la noche. "Buenas noches Argentina. ¡Hola Córdoba! ¿Dónde están los culiados? ¡Cuiliauuu!", gritó desde el escenario, usando el popular término cordobés que desató risas y ovaciones entre los espectadores. Este gesto, cargado de complicidad, mostró una vez más la capacidad del exBeatle para conectar con el público de manera genuina y cercana.

Un cuarteto en piano y la referencia al Fernet

Uno de los momentos más aclamados de la noche llegó cuando McCartney se sentó al piano e interpretó un cuarteto, el género musical más emblemático de Córdoba. Los espectadores, sorprendidos y emocionados, comenzaron a corear y aplaudir al ritmo del piano, uniendo a la multitud en un momento único de la noche. La mezcla de la música de McCartney con el espíritu del cuarteto fue una combinación que nadie esperaba, pero que todos celebraron.

Pero el artista no se detuvo allí. Sabiendo que el Fernet es otra de las pasiones cordobesas, McCartney hizo una divertida referencia a la bebida al declarar: "Esta noche voy a tratar de hablar un poquito de español", y agregó: "Córdoba, tierra de Fernet y cuarteto". El público estalló en aplausos, celebrando la conexión que el músico había creado con la cultura local.

Un saludo "buenardo" para cerrar la noche

Antes de despedirse definitivamente del escenario, McCartney dejó una última perlita que los fanáticos no olvidarán pronto. Con una sonrisa y un marcado acento británico, calificó el concierto como "buenardo", una expresión popular argentina que volvió a desatar el entusiasmo entre el público. Ese último gesto fue el broche de oro de una noche en la que el artista no solo desplegó todo su talento musical, sino que también mostró una genuina cercanía con sus seguidores.

El concierto en el Kempes no solo marcó la última fecha de McCartney en Argentina, sino también un adiós temporal al continente sudamericano. Tras su paso por Chile y Brasil, donde todas las localidades estuvieron agotadas, Córdoba fue elegida como el lugar para cerrar este emotivo capítulo de su gira.