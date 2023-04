Efemérides del viernes 21 de abril de 2023: un día como hoy

Roma cumple 2776 años

Según la tradición, el 21 de abril del año 753 a. C. se fundó la ciudad de Roma por Rómulo, quien mató a su hermano gemelo Remo por disputas sobre el lugar donde levantar la urbe. La leyenda cuenta que los hermanos fueron amamantados por una loba cuando eran bebés y abandonados en el río Tíber. Roma se convirtió en el centro de una de las civilizaciones más poderosas y duraderas de la historia, que abarcó desde el siglo VIII a. C. hasta el siglo V d. C.