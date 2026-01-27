Récord histórico en el transporte aéreo: cuántos pasajeros volaron en 2025

El mayor movimiento aéreo internacional se dio en paralelo con el fuerte avance del turismo emisivo. De acuerdo con datos del Indec, a lo largo del año pasado viajaron al exterior unos 11,8 millones de argentinos, mientras que ingresaron al país alrededor de 5,3 millones de turistas extranjeros, lo que arrojó un saldo negativo superior a los 6,5 millones de personas.

La diferencia entre ambas mediciones responde al alcance de cada organismo. Mientras la ANAC contabiliza pasajeros aéreos internacionales sin discriminar el motivo del viaje, el Indec releva únicamente turismo internacional, incluye todos los medios de transporte y considera solo viajes con fines turísticos bajo criterios estadísticos específicos.

En cuanto a los vuelos dentro del país, la aviación de cabotaje también alcanzó su mejor marca histórica. Durante 2025 se movilizaron 34,7 millones de pasajeros en rutas domésticas, lo que implicó un leve aumento del 0,1% frente al récord de 2023 cuando habían volado 34,6 millones de personas. En relación a las cifras de 2024, la suba fue de 9%.

El crecimiento del sector se reflejó, además, en un máximo histórico de movimientos aéreos. El año pasado se registraron 405.434 despegues y aterrizajes en los aeropuertos argentinos, el nivel más alto jamás contabilizado.

Cielos abiertos

Este desempeño se da como parte de la política de cielos abiertos, que comenzó a implementarse a mediados de 2024 con un decreto que modificó la reglamentación del Código Aeronáutico. La iniciativa busca agilizar autorizaciones, reducir trabas burocráticas, ampliar la conectividad y fomentar la competencia entre aerolíneas.

Entre los principales avances, se destaca la autorización de 63 nuevas conexiones nacionales e internacionales, el inicio de operaciones de aerolíneas con aviones de menor porte y la llegada de dos compañías españolas que comenzarán a volar entre Europa y la Argentina durante este año.

Otro de los objetivos fue potenciar las rutas internacionales directas desde el interior del país. En ese sentido, durante 2025 unos 2,1 millones de pasajeros volaron al exterior sin pasar por Buenos Aires, una cifra que supera en un 38% la registrada en 2024 y en un 73% la de 2023. Los aeropuertos con mayor crecimiento interanual en pasajeros internacionales fueron Salta, Córdoba y Bariloche.

Las reformas también incluyeron la posibilidad de que las aerolíneas elijan su propio servicio de rampa y asistencia en tierra, lo que puso fin al monopolio que ejercía Intercargo, además de la firma de acuerdos de cielos abiertos con 13 países y la flexibilización de requisitos para la incorporación de nuevos operadores.

El objetivo declarado del Gobierno es dotar al mercado de mayor flexibilidad y conectividad, ampliar la red de destinos y modernizar la oferta de servicios aerocomerciales en línea con estándares internacionales.