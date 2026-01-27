Récord histórico en el transporte aéreo: cuántos pasajeros volaron en 2025

El transporte aéreo argentino alcanzó en 2025 el mayor nivel de actividad de su historia, con un total de 50,6 millones de pasajeros movilizados por los aeropuertos del país, una cifra que marca un récord absoluto para la aviación comercial local.
La cantidad de vuelos en 2025 superaron el récord que se había alcanzado en el 2023. (Foto: archivo).
Así lo indica el informe de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de diciembre, al que A24.com tuvo acceso. Del documento también se desprende que el volumen registrado el año pasado superó en un 9% el máximo previo alcanzado en 2023 y mostró un crecimiento del 12% en comparación con 2024, en un contexto atravesado por la implementación de la política de cielos abiertos, que impulsó la desregulación del sector y el ingreso de nuevas aerolíneas al mercado.
Desde la autoridad aeronáutica señalaron que, además del récord general, también se alcanzaron marcas históricas tanto en vuelos internacionales como en el segmento de cabotaje.
En el plano internacional, 15,9 millones de pasajeros volaron desde la Argentina hacia el exterior durante 2025, un 6% más que el récord anterior de 2018, cuando se habían contabilizado 15 millones de viajeros. Frente a 2024, el incremento fue del 18%.
El mayor movimiento aéreo internacional se dio en paralelo con el fuerte avance del turismo emisivo. De acuerdo con datos del Indec, a lo largo del año pasado viajaron al exterior unos 11,8 millones de argentinos, mientras que ingresaron al país alrededor de 5,3 millones de turistas extranjeros, lo que arrojó un saldo negativo superior a los 6,5 millones de personas.
La diferencia entre ambas mediciones responde al alcance de cada organismo. Mientras la ANAC contabiliza pasajeros aéreos internacionales sin discriminar el motivo del viaje, el Indec releva únicamente turismo internacional, incluye todos los medios de transporte y considera solo viajes con fines turísticos bajo criterios estadísticos específicos.
En cuanto a los vuelos dentro del país, la aviación de cabotaje también alcanzó su mejor marca histórica. Durante 2025 se movilizaron 34,7 millones de pasajeros en rutas domésticas, lo que implicó un leve aumento del 0,1% frente al récord de 2023 cuando habían volado 34,6 millones de personas. En relación a las cifras de 2024, la suba fue de 9%.
El crecimiento del sector se reflejó, además, en un máximo histórico de movimientos aéreos. El año pasado se registraron 405.434 despegues y aterrizajes en los aeropuertos argentinos, el nivel más alto jamás contabilizado.
Este desempeño se da como parte de la política de cielos abiertos, que comenzó a implementarse a mediados de 2024 con un decreto que modificó la reglamentación del Código Aeronáutico. La iniciativa busca agilizar autorizaciones, reducir trabas burocráticas, ampliar la conectividad y fomentar la competencia entre aerolíneas.
Entre los principales avances, se destaca la autorización de 63 nuevas conexiones nacionales e internacionales, el inicio de operaciones de aerolíneas con aviones de menor porte y la llegada de dos compañías españolas que comenzarán a volar entre Europa y la Argentina durante este año.
Otro de los objetivos fue potenciar las rutas internacionales directas desde el interior del país. En ese sentido, durante 2025 unos 2,1 millones de pasajeros volaron al exterior sin pasar por Buenos Aires, una cifra que supera en un 38% la registrada en 2024 y en un 73% la de 2023. Los aeropuertos con mayor crecimiento interanual en pasajeros internacionales fueron Salta, Córdoba y Bariloche.
Las reformas también incluyeron la posibilidad de que las aerolíneas elijan su propio servicio de rampa y asistencia en tierra, lo que puso fin al monopolio que ejercía Intercargo, además de la firma de acuerdos de cielos abiertos con 13 países y la flexibilización de requisitos para la incorporación de nuevos operadores.
El objetivo declarado del Gobierno es dotar al mercado de mayor flexibilidad y conectividad, ampliar la red de destinos y modernizar la oferta de servicios aerocomerciales en línea con estándares internacionales.