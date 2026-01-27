Extraditaron a un delincuente peruano que se había fugado a la Argentina y era buscado por Interpol. 

Detención en Retiro y confirmación de Interpol

La captura se concretó en octubre del año pasado, cuando efectivos de la Comisaría Ferrocarril San Martín de la Policía Federal Argentina (PFA) detectaron a un hombre que se encontraba provocando disturbios en el hall de la estación Retiro.

Al ser identificado, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) confirmó que se trataba de un ciudadano peruano de 48 años, intensamente buscado por robo agravado y con un pedido de detención internacional activo bajo Notificación Roja de Interpol.

Fuentes policiales indicaron que, tras el procedimiento, se dio intervención a la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, que verificó que la orden de captura continuaba vigente.

El operativo de extradición

En los últimos días, una delegación policial enviada desde Perú arribó al Aeroparque Internacional Jorge Newbery, donde recibió al detenido y concretó su traslado a territorio peruano para que enfrente a la Justicia por el asalto cometido en 2005.

Según confirmaron fuentes oficiales, en el operativo de extradición participaron el Ministerio de Seguridad de la Nación y efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina, en el marco de los acuerdos de cooperación judicial y policial entre ambos países.