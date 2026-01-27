En vivo Radio La Red
Policiales
delincuente
Argentina
Prófugo de Perú

Extraditaron a un delincuente peruano que se había fugado a la Argentina y era buscado por Interpol

El delincuente era intensamente buscado por las autoridades internacionales por el delito de robo agravado y fue detenido en la estación Retiro.

Un delincuente de nacionalidad peruana que se había refugiado en la Argentina fue extraditado en las últimas horas a Perú, luego de haber sido detenido en la Ciudad de Buenos Aires por provocar disturbios. El hombre era buscado por Interpol por un violento robo ocurrido en Lima y tenía vigente una Notificación Roja.

El caso se remonta al 15 de septiembre de 2005, en el distrito de Miraflores, en la ciudad de Lima. En las inmediaciones del Boulevard Distrito San Juan, el ahora extraditado participó de un asalto junto a otros dos cómplices. La banda atacó a una persona que esperaba un vehículo: la tomaron del cuello, la arrojaron al suelo y le robaron ropa, calzado, relojes, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Tras el hecho, los tres delincuentes fueron interceptados y detenidos por la policía peruana. Sin embargo, tiempo después, uno de ellos logró huir del país y radicarse en la Argentina, lo que motivó que la Justicia de Perú activara los mecanismos de búsqueda internacional.

A partir de esa situación, las autoridades peruanas notificaron a la Justicia argentina. El trámite quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 6, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, que en agosto de 2025 ordenó su detención para iniciar el proceso de extradición.

Detención en Retiro y confirmación de Interpol

La captura se concretó en octubre del año pasado, cuando efectivos de la Comisaría Ferrocarril San Martín de la Policía Federal Argentina (PFA) detectaron a un hombre que se encontraba provocando disturbios en el hall de la estación Retiro.

Al ser identificado, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) confirmó que se trataba de un ciudadano peruano de 48 años, intensamente buscado por robo agravado y con un pedido de detención internacional activo bajo Notificación Roja de Interpol.

Fuentes policiales indicaron que, tras el procedimiento, se dio intervención a la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, que verificó que la orden de captura continuaba vigente.

El operativo de extradición

En los últimos días, una delegación policial enviada desde Perú arribó al Aeroparque Internacional Jorge Newbery, donde recibió al detenido y concretó su traslado a territorio peruano para que enfrente a la Justicia por el asalto cometido en 2005.

Según confirmaron fuentes oficiales, en el operativo de extradición participaron el Ministerio de Seguridad de la Nación y efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina, en el marco de los acuerdos de cooperación judicial y policial entre ambos países.

