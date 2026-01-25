Micaela Benítez, la novia de Martín Demichelis, enfrentó los rumores y dio su versión en Infama

Micaela también aclaró su situación personal antes de iniciar la relación con Demichelis. “Antes de comenzar cualquier vínculo con Martín, mi relación anterior ya estaba terminada”, afirmó. Y cerró con un fuerte descargo: “Me duele la manera en la que se está hablando de mí, con información incorrecta y sin ningún respaldo. Dedico mi vida a otras cosas, no me meto en la vida de nadie y tampoco me gusta que se metan en la mía”.

En paralelo, en el programa también se abordó la preocupación de Evangelina Anderson por un episodio reciente que involucró a sus hijos y al exfutbolista. El periodista Santiago Sposato contó que la modelo se enteró varios días después de un hecho ocurrido en el mar: “Evangelina se enteró en el avión volviendo a Buenos Aires por uno de sus hijos. Esto pasó el 31, y ella se entera el 4 a la tarde porque algo le comentó su hijo mayor”.

Desde sus redes sociales, Anderson compartió un mensaje que llamó la atención: “Gracias Dios por absolutamente todo”. Sin embargo, según explicó Sposato, la reacción inicial habría sido muy distinta: “Está totalmente indignada. Cuatro días después ella se entera que dos de sus hijos podrían haber muerto”.

Cuál fue la razón que desató el conflicto entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis por sus hijos

Débora D'Amato contó en el programa A la Tarde (América TV) los detalles del problema que enfrentaría el DT Martín Demichelis con su ex Evangelina Anderson por sus hijos.

Según detalló la periodista del ciclo conducido por Karina Mazzocco, el ex futbolista no tiene un lugar fijo donde vivir, y por lo tanto recibir a sus hijos los días fijados con su ex, lo que generó una nueva pelea entre las partes.

“Hablé con la abogada de Evangelina que me ayudó a entender los rumores”, comenzó la panelista sobre la situación de Martín Demichelis luego de oficializar la separación.

“Todo lo que tiene que ver con chicos y lo económico para ambos abogados dicen que en lo económico hay faltantes, pero es un tema menor, que lo están tratando pero hay otras prioridades“, agregó.

"El ruido mayor es que hoy quien se está haciendo cargo de la familia es Evangelina. Él lo que aduce es que no tiene dónde vivir, no tiene un lugar físico para que los chicos puedan compartir una noche", profundizó sobre la interna entre Anderson y Demichelis por sus hijos.

Y en ese sentido aclaró que los chicos se quedan "en la casa de la hermana de Evangelina" cuando la modelo se tiene que ir a trabajar. "Martín los va a buscar para ir a merendar nada más, la vida que hace hoy es de tío. Ella la pasa mal, siente que cumple sola el rol y no se siente acompañada por el padre de sus hijos", remarcó D'Amato.