Micaela Benítez, la novia de Martín Demichelis, enfrentó los rumores y dio su versión en Infama

En medio de las versiones cruzadas y la polémica con Evangelina Anderson, Micaela Benítez rompió el silencio en Infama (América TV) y aclaró su vínculo con Martín Demichelis y sus hijos.

25 ene 2026, 21:36
La interna sentimental que rodea a Martín Demichelis sumó un nuevo capítulo luego de que Micaela Benítez, su actual pareja, decidiera hablar públicamente, por primera vez, este domingo en el programa Infama (América TV). La joven salió a responder los rumores que circularon en los últimos días y aclaró cómo fue realmente el vínculo con los hijos del entrenador, en medio de versiones que involucraban a Evangelina Anderson.

Todo se disparó cuando la periodista Majo Martino aseguró que a Anderson no le habría gustado la forma en que sus hijos conocieron a la nueva novia de su ex. Ante ese escenario, Micaela habló con el periodista Oliver Quiroz para dar su versión y ponerle freno a las especulaciones.

“Nunca hubo una presentación formal, ni intención de hacerlo. Como le puede pasar a cualquier persona que viaja o comparte momentos con su pareja, se dieron situaciones naturales”, explicó Benítez. Y profundizó: “Jamás creímos que fuera el momento correcto para algo así, ni fue buscado ni planeado”.

Además, desmintió otra de las versiones que circulaban: cuando le consultaron por el supuesto beso a escondidas frente a los chicos, fue tajante: “Esto tampoco es cierto”.

Micaela también aclaró su situación personal antes de iniciar la relación con Demichelis. “Antes de comenzar cualquier vínculo con Martín, mi relación anterior ya estaba terminada”, afirmó. Y cerró con un fuerte descargo: “Me duele la manera en la que se está hablando de mí, con información incorrecta y sin ningún respaldo. Dedico mi vida a otras cosas, no me meto en la vida de nadie y tampoco me gusta que se metan en la mía”.

En paralelo, en el programa también se abordó la preocupación de Evangelina Anderson por un episodio reciente que involucró a sus hijos y al exfutbolista. El periodista Santiago Sposato contó que la modelo se enteró varios días después de un hecho ocurrido en el mar: “Evangelina se enteró en el avión volviendo a Buenos Aires por uno de sus hijos. Esto pasó el 31, y ella se entera el 4 a la tarde porque algo le comentó su hijo mayor”.

Desde sus redes sociales, Anderson compartió un mensaje que llamó la atención: “Gracias Dios por absolutamente todo”. Sin embargo, según explicó Sposato, la reacción inicial habría sido muy distinta: “Está totalmente indignada. Cuatro días después ella se entera que dos de sus hijos podrían haber muerto”.

