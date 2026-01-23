Evangelina Anderson ya se olvidó de Ian Lucas y estaría conociendo al ex de otra famosa: de quién se trata

Allí, Pepe Ochoa sumó más detalles sobre el vínculo que mantuvieron Maxi Appap y Lucila Villar, y fue todavía más directo. “Ella se separó de él porque él le metió los cuernos con cuanta mujer pudo y, además, había situaciones donde él le gritaba mucho. Ella, durante el último tiempo de la relación, lloró mucho”, contó el panelista, marcando lo conflictivo que habría sido ese noviazgo.

A la catarata de testimonios se sumó Juli Argenta, quien aseguró que una amiga muy cercana también salió con el cantante. “Es un impresentable, es un tóxico, rozando lo psicópata. Tuvo tres relaciones con tres hijos, se portó muy desprolijo con las madres, ojalá esté acomodado ese tema”, expresó sin filtros.

Así, mientras el final entre Evangelina Anderson e Ian Lucas parece definitivo, el supuesto nuevo romance ya nace rodeado de advertencias, testimonios duros y un pasado que no pasó inadvertido en el mundo del espectáculo. En LAM, el tema quedó abierto y promete seguir sumando capítulos.

Qué dijo Ian Lucas tras filtrarse la versión de su ruptura con Evangelina Anderson

Durante los últimos meses de 2025, en pleno auge de MasterChef Celebrity (Telefe), comenzó a tomar fuerza un rumor que rápidamente captó la atención del público: la evidente complicidad entre Evangelina Anderson e Ian Lucas. La química que se veía en pantalla no pasó desapercibida y, casi sin escalas, las versiones de un posible romance empezaron a circular con fuerza, alimentadas por miradas, risas y gestos que muchos interpretaron como algo más que una simple buena onda televisiva.

Ya entrado el 2026, y a poco más de dos semanas de comenzado el año, el influencer decidió romper el silencio. En diálogo con Infama (América TV), Ian Lucas se refirió directamente a los trascendidos que hablaban de un supuesto distanciamiento con la modelo, luego de que ella deslizara que ambos “se prestaban para el show” dentro del reality gastronómico. Lejos de esquivar el tema, el joven fue directo y dejó clara su postura.

“Yo feliz, estoy disfrutando, quedan los últimos meses de grabación, está todo bien, no hay mala onda. Nunca hubo mala onda entre nosotros. O sea de mi parte, no soy funcional a un show. A mí no me interesa el programa o donde esté, siempre soy yo. Lo que ven de mí es lo que soy, eso que ven en el programa mío es verdad”, aseguró con total sinceridad, marcando distancia de cualquier estrategia armada para la televisión.

Consultado por el “shippeo” que se generó entre los seguidores del ciclo, Ian no esquivó el tema y fue claro sobre cómo vive la repercusión en redes y en la calle. “Que la gente piense lo que quiera, lo que me muestro ahí adentro soy yo. Ya dije que me parece linda, la quiero un montón y nos llevamos re bien. Pero ahí en el programa no muestro si quiero estar o no”, explicó, intentando poner paños fríos a las especulaciones.

Sin embargo, uno de los cronistas del programa fue más incisivo y le señaló que, de algún modo, el juego televisivo también alimenta ese ida y vuelta que ilusiona al público. Ante eso, Ian Lucas fue contundente: “De mi parte no es juego, yo lo he dicho”, dejando en claro que no actúa ni exagera situaciones para generar contenido.

El momento más incómodo llegó cuando la notera le preguntó si había perdido las esperanzas de iniciar algo serio con Evangelina, luego de que ella manifestara públicamente que no buscaba una relación formal con nadie. Entre risas, el influencer respondió sin rodeos: “Me descolocaste”, dejando entrever que la pregunta lo tomó por sorpresa.

Por último, también aclaró los rumores que surgieron a partir de su reciente viaje a Punta del Este, que coincidió con la estadía de Anderson en el mismo destino. Frente a las versiones que indicaban que ella lo habría contactado y que él decidió no verla, Ian aclaró: “Saben todo ustedes (se ríe). No me hice el difícil, yo estaba con mi familia y mis amigos, no nos vimos. Estaba de vacaciones y quería cortar todo lo del programa, mi momento para eso”. Y, fiel a su estilo, cerró dejando una puerta abierta que volvió a encender las especulaciones: “Siempre dejo las puertas abiertas al amor pero bueno…”.