No cometas el mismo error de Rocky que puede perjudicar tu salud

Los estudios confirman que, aunque no todos los huevos están contaminados, una proporción puede contener la bacteria Salmonella enteritidis, tanto en la cáscara como en su interior. No existe forma visual de detectarla, por lo que el riesgo está siempre latente si el huevo no se cocina correctamente.

Los síntomas de salmonelosis pueden incluir fiebre, dolor abdominal, vómitos y diarrea, y suelen aparecer entre 6 y 72 horas después de la ingesta. En personas con sistemas inmunológicos debilitados, niños o adultos mayores, la infección puede ser grave y requerir hospitalización.

Qué beneficios tiene comer los huevos duros

Los huevos son una excelente fuente de proteínas, grasas saludables, vitaminas (como la B12 y la D) y minerales esenciales como el hierro y el zinc. Sin embargo, para aprovechar todas estas propiedades sin riesgos, lo más recomendable es consumirlos bien cocidos. Otros beneficios son: