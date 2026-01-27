Video: así fue la impactante persecución de más de 50 cuadras que terminó con dos detenidos
Dos delincuentes intentaron escapar con un auto robado en Villa Lugano y finalmente fueron interceptados por los dos efectivos en Villa Celina. Un arrestado tiene 17 años y antecedentes penales.
Así fue la impactante persecución de más de 50 cuadras que terminó con dos detenidos.
Una intensa persecución policial se desplegó en la Ciudad y el conurbano bonaerense y terminó con la detención de dos jóvenes acusados de robo. El operativo comenzó en Villa Lugano y finalizó más de 50 cuadras después, en Villa Celina, tras una peligrosa huida que incluyó maniobras en contramano y el ingreso a distintos barrios, mientras que todo quedó registrado en las cámaras de los efectivos.
El hecho se inició durante recorridas preventivas de la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad sobre la avenida General Paz. A la altura de la avenida Eva Perón, en Villa Lugano, los efectivos detectaron un Volkswagen Polo que circulaba a alta velocidad y en zigzag. Al recibir las señales sonoras y lumínicas de las motos policiales, los ocupantes del vehículo aceleraron e intentaron escapar.
Los sospechosos se dirigieron primero hacia Villa Madero, retomaron luego la avenida General Paz y avanzaron hacia la autopista Riccheri, para finalmente ingresar a la colectora Camino de la Virgen María. Al llegar al puente de Boulogne Sur Mer, en la localidad de Tapiales, los jóvenes realizaron una maniobra extrema: circularon en contramano, bordearon el Mercado Central y se internaron en el barrio Juan Manuel de Rosas, en Villa Celina.
La persecución concluyó en la calle Socompa, donde ambos fueron interceptadosy detenidos. Se trataba de un mayor de edad y un adolescente de 17 años, quien cuenta con antecedentes por robo con uso de arma de fuego. Todo quedó grabado por las cámaras de los efectivos policiales.
DELITO DE ADULTO, PENA DE ADULTO
Tras una persecución por la General Paz, detuvimos a dos delincuentes. Uno era menor y tenía antecedentes.
Nosotros actuamos pero con las leyes actuales, no alcanza. Hay que avanzar ya con la baja de la edad de imputabilidad. No pueden estar… pic.twitter.com/Zg7HUIDTpm
Durante la requisa, los policías constataron que el VolkswagenPolo tenía patentes adulteradas. A través del grabado de vidrios y el número de chasis, se confirmó que el vehículo tenía pedido de secuestro por robo en Moreno, con fecha del 21 de diciembre.
En el interior del auto se hallaron prendas de vestir, una notebook CX, un televisor de 32 pulgadas, además de la documentación del vehículo y una cédula que se encontraba dada de baja. Todos los elementos fueron secuestrados como parte de la causa.
Intervención judicial
El procedimiento quedó a cargo del Juzgado Nacional de Menores N.º 5, conducido por el doctor Gonzalo Oliver de Tezanos, con intervención de la Secretaría N.º 13, a cargo de la doctora Amalia Fontinovo. La funcionaria judicial dispuso labrar actuaciones por encubrimiento y falsificación de documento, la detención de ambos imputados, el traslado del menor al Instituto Inchausti y el secuestro del vehículo, los celulares y todo lo encontrado en su interior.