Video: así fue la impactante persecución de más de 50 cuadras que terminó con dos detenidos

Tras una persecución por la General Paz, detuvimos a dos delincuentes. Uno era menor y tenía antecedentes.



Nosotros actuamos pero con las leyes actuales, no alcanza. Hay que avanzar ya con la baja de la edad de imputabilidad. No pueden estar… pic.twitter.com/Zg7HUIDTpm — Jorge Macri (@jorgemacri) January 27, 2026

Auto robado y elementos secuestrados

Durante la requisa, los policías constataron que el Volkswagen Polo tenía patentes adulteradas. A través del grabado de vidrios y el número de chasis, se confirmó que el vehículo tenía pedido de secuestro por robo en Moreno, con fecha del 21 de diciembre.

En el interior del auto se hallaron prendas de vestir, una notebook CX, un televisor de 32 pulgadas, además de la documentación del vehículo y una cédula que se encontraba dada de baja. Todos los elementos fueron secuestrados como parte de la causa.

dos-ladrones-intentaron-darse-a-la-fuga-foto-gentileza-policia-de-la-ciudad-WHMMBLTL2RCUXIEDCC6QTZ5ADQ Dos ladrones intentaron darse a la fuga. (Foto: gentileza Policía de la Ciudad)

Intervención judicial

El procedimiento quedó a cargo del Juzgado Nacional de Menores N.º 5, conducido por el doctor Gonzalo Oliver de Tezanos, con intervención de la Secretaría N.º 13, a cargo de la doctora Amalia Fontinovo. La funcionaria judicial dispuso labrar actuaciones por encubrimiento y falsificación de documento, la detención de ambos imputados, el traslado del menor al Instituto Inchausti y el secuestro del vehículo, los celulares y todo lo encontrado en su interior.