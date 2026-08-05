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Giro en el mercado europeo: Franco Mastantuono se va de Real Madrid y jugará a préstamo en un gigante italiano

El mediocampista argentino deja el Merengue y jugará un año a préstamo en un equipo italiano. Por qué no entró en los planes de José Mourinho.

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Franco Mastantuono

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El mercado de pases del fútbol europeo sumó una novedad de fuerte impacto para el fútbol argentino. El mediocampista Franco Mastantuono continuará su carrera profesional en la Fiorentina de Italia, entidad que alcanzó un acuerdo definitivo con el Real Madrid para incorporar a préstamo por un año al futbolista surgido en las divisiones inferiores de River Plate.

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El talentoso juvenil azuleño —quien no fue convocado para el encuentro amistoso del pasado sábado disputado justamente frente a la "Viola"— viajará próximamente hacia Florencia para ponerse bajo las órdenes del entrenador Fabio Grosso. En el vestuario del conjunto italiano compartirá plantel con otro argentino: el exdefensor de Boca Juniors, Nicolás Valentini.

Por qué Franco Mastantuono se va a préstamo a la Fiorentina

De acuerdo con lo trascendido durante los últimos días, la intención de la cesión es que el mediocampista consiga en la Fiorentina el rodaje futbolístico que no logró tener en el Merengue, donde no iba a figurar como una pieza fundamental dentro de la consideración del entrenador portugués José Mourinho.

Desde su transferencia a la Casa Blanca en agosto del año pasado —operación que se convirtió en la venta más cara en la historia del fútbol argentino—, el futbolista de 19 años no alcanzó el nivel que había exhibido en Núñez ni logró consolidarse en la formación titular. Las transiciones en la conducción técnica tampoco favorecieron su adaptación: ni la salida de Xabi Alonso ni el posterior ciclo de Álvaro Arbeloa al frente del banco madridista le otorgaron mayores oportunidades para mostrarse.

En términos estadísticos, su paso por el conjunto español registra un balance de 35 partidos disputados y tres goles convertidos.

Por qué José Mourinho no iba a tener en cuenta a Franco Mastantuono en el Real Madrid

Uno de los factores determinantes para que el surgido en River no ingresara en los planes del nuevo director técnico radica en la sobrepoblación de variantes en su puesto. En esa zona del campo, Mourinho cuenta con alternativas de jerarquía como Rodrygo, Bernardo Silva, Brahim Díaz y Arda Güler, a lo que se suma la inminente incorporación de Yan Diomandé, una de las revelaciones de la última cita máxima internacional.

Cómo es el contrato del préstamo de Franco Mastantuono con la Fiorentina

La operación se cerró bajo un esquema de cesión temporal por una temporada y, aunque no se oficializaron los detalles definitivos, sería sin opción de compra.

El objetivo central trazado por la cúpula del Real Madrid es que el argentino recupere su mejor versión futbolística en la Serie A y regrese a la institución madrileña con mayor experiencia acumulada.

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