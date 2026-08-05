Giro en el mercado europeo: Franco Mastantuono se va de Real Madrid y jugará a préstamo en un gigante italiano

En términos estadísticos, su paso por el conjunto español registra un balance de 35 partidos disputados y tres goles convertidos.

Por qué José Mourinho no iba a tener en cuenta a Franco Mastantuono en el Real Madrid

Uno de los factores determinantes para que el surgido en River no ingresara en los planes del nuevo director técnico radica en la sobrepoblación de variantes en su puesto. En esa zona del campo, Mourinho cuenta con alternativas de jerarquía como Rodrygo, Bernardo Silva, Brahim Díaz y Arda Güler, a lo que se suma la inminente incorporación de Yan Diomandé, una de las revelaciones de la última cita máxima internacional.

Cómo es el contrato del préstamo de Franco Mastantuono con la Fiorentina

La operación se cerró bajo un esquema de cesión temporal por una temporada y, aunque no se oficializaron los detalles definitivos, sería sin opción de compra.

El objetivo central trazado por la cúpula del Real Madrid es que el argentino recupere su mejor versión futbolística en la Serie A y regrese a la institución madrileña con mayor experiencia acumulada.