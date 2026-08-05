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La impactante transformación de Noelia Marzol que sorprendió a todos: reveló su antes y después estético

La bailarina Noelia Marzol reveló detalles del retoque facial al que se sometió y contó cómo influyó en su elección la transformación que vivió su cuerpo luego de ser mamá.

5 ago 2026, 10:52
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La impactante transformación de Noelia Marzol que sorprendió a todos: reveló su antes y después estético

El cambio estético que mostró Noelia Marzol en sus redes sociales generó una gran repercusión entre sus seguidores, luego de que la bailarina decidiera compartir una comparación del antes y el después de un tratamiento facial al que se sometió. A través de su cuenta de Instagram, la artista publicó una serie de imágenes donde dejó en evidencia la evolución de su piel después de dos semanas.

En las postales, Marzol buscó mostrar el resultado del procedimiento sin filtros ni retoques digitales. La bailarina explicó que el tratamiento estuvo destinado principalmente a trabajar sobre las manchas y las ojeras que presentaba en su rostro, dos aspectos que sus seguidores notaron al observar la comparación.

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Para evitar dudas sobre la veracidad de las imágenes, la actriz hizo especial hincapié en que las fotografías no tenían ningún tipo de edición. “¡Juro por mis hijos que esto NO tiene edición! El cambio es real”, expresó junto a la publicación en la que mostró las diferencias entre ambas etapas del proceso.

Las fotos fueron tomadas sin maquillaje, con el objetivo de que sus seguidores pudieran apreciar de manera más clara la transformación de su piel. En una de las imágenes se pueden observar marcas y ojeras más visibles, mientras que en la segunda se destaca una apariencia más pareja, con mayor luminosidad y un aspecto más renovado.

A través de sus historias de Instagram, Noelia Marzol también brindó detalles sobre la experiencia y explicó qué fue lo que realizó. “Hice tratamiento para manchas y ojeras y 15 días después este fue el resultado”, comentó al compartir la evolución. Además, aprovechó la oportunidad para agradecer al lugar donde llevó adelante el procedimiento.

La bailarina decidió contar el paso a paso luego de recibir distintas consultas de sus seguidores sobre sus cuidados personales y sus rutinas de belleza. Por ese motivo, eligió mostrar públicamente el proceso y el resultado final, destacando la importancia de compartir una experiencia real.

En las últimas semanas, los contenidos relacionados con la imagen personal, el bienestar y los tratamientos estéticos que comparte Noelia Marzol despertaron mucha atención en sus redes sociales. Esta vez, la comparación de su rostro tras el procedimiento volvió a generar numerosos comentarios entre sus seguidores, quienes resaltaron la sinceridad con la que mostró el cambio.

El tratamiento facial realizado por la artista estuvo enfocado en mejorar el aspecto de las manchas y las ojeras. Luego de 15 días, fue ella misma quien decidió revelar la evolución con imágenes comparativas para mostrar cómo quedó su piel tras el procedimiento.

Con qué famoso Noelia Marzol mantuvo un romance oculto antes de conocer a su marido

En mayo de este año, Noelia Marzol decidió abrir una puerta de su pasado amoroso y sorprendió al contar detalles de un vínculo que mantuvo años atrás con Nico Occhiato. La actriz y bailarina recordó aquella etapa durante su participación en el programa de streaming El ejército de la mañana, de Bondi Live, donde fue consultada por sus romances menos conocidos.

La conversación surgió cuando Pepe Ochoa la llevó a recordar su paso por el certamen Bailando y quiso saber si durante esa época había tenido algún acercamiento sentimental que el público no conociera. Sin esquivar la pregunta, Noelia Marzol respondió con sinceridad: “¿Que no sepan? No, en el Bailando no. Yo siempre picotié fuerte”.

Ante esa declaración, el periodista insistió para conocer si se trataba de alguna figura famosa y le preguntó: “¿Algún famoso que no se sepa?”. La artista dejó abierta la posibilidad con una sonrisa: “Puede ser, sí”.

Luego, Santiago Riva Roy mencionó directamente a Nico Occhiato y quiso saber qué había ocurrido entre ellos: “Con Nico Occhiato siempre me quedó la duda, ¿qué onda? ¿Fue efímero ese vínculo?”. En ese momento, Noelia Marzol confirmó el acercamiento y explicó cómo fue aquella relación con el conductor de Luzu TV, actual pareja de Flor Jazmín Peña.

“La pasamos bien, ustedes también son muy insistentes (por la prensa), 'vos te estás conociendo con alguien' y no salís a los dos días a decir públicamente que sí estás saliendo”, expresó la artista.

Además, la esposa de Ramiro Arias y mamá de Donatello y Alfonsina aseguró que guarda un buen recuerdo de esa etapa: “Ahora si te digo, la pasamos bien”. Finalmente, cuando le consultaron por otro famoso, respondió de manera enigmática y prefirió dejar la interpretación en manos del público: “¿Con el Polaco? No sé, lo dejo a tu criterio”, cerró.

     

 

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