El descargo de Catalina Gorostidi tras el notorio cambio de su cuerpo: "Tengo..."

“Tengo espejo en mi casa y veo cómo estoy y dejo de estarlo”, dijo que es consciente de su estado físico y recordó que desde los 17 años sufre transtornos de la alimentación.

“Es mi cuerpo y de mi cuerpo no se opina”, pidió a sus seguidores. “Me parece gravísimo que me digan que soy médica y no soy ejemplo”, dijo quebrándome y admitiendo que hasta los profesionales les puede pasar eso.

“Estoy renaciendo, siento que estoy empezando a brillar nuevamente”, enfatizó ya que dijo que viene de pasar momentos feos, y todo se supone que se debe a la separación con Joel.

“Esos comentarios no suman en nada”, resaltó y sumó: “Estoy cansada de leer que me juzguen por mi peso”.