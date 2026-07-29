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Presos "virales": hicieron una transmisión en vivo desde la cárcel y todo terminó en un escándalo

La videollamada con un reconocido streamer se propagó en redes sociales y desató una investigación dentro del penal mendocino de San Felipe. Las autoridades buscan determinar cómo ingresaron los dispositivos.

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Escándalo: presos hicieron una transmisión en vivo desde la cárcel

Escándalo: presos hicieron una transmisión en vivo desde la cárcel, se hicieron y todo terminó en un operativo

Un grupo de internos alojados en el penal de San Felipe, en Mendoza, protagonizó una situación insólita al realizar una transmisión en vivo desde el establecimiento penitenciario junto a un streamer bonaerense. El episodio, que se difundió rápidamente en redes sociales, motivó un operativo dentro de la cárcel y el secuestro de cinco teléfonos celulares.

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César Sena tuvo una crisis de salud mental. (Foto: archivo)

La videollamada se realizó durante el fin de semana a través de OmeTV, una plataforma que conecta usuarios al azar mediante videollamadas. Del otro lado estaba Valentín Melo, creador de contenido con más de 600.000 seguidores en redes sociales.

En el intercambio, los internos le preguntaron al streamer de dónde era. Cuando respondió que vivía en Berazategui, él quiso saber si ellos estaban en España. Entre risas, los detenidos revelaron que se encontraban alojados en el penal de San Felipe, en la provincia de Mendoza.

El video fue publicado en Instagram y rápidamente se volvió viral, lo que permitió a las autoridades identificar a los participantes y establecer que pertenecían al módulo 8B de la unidad penitenciaria.

A partir de esa información, el Servicio Penitenciario inició una investigación administrativa, disciplinaria y judicial para determinar cómo se produjo la comunicación y quiénes fueron los responsables.

Como parte de las primeras medidas, personal del área de Inteligencia realizó una requisa en el pabellón donde estaban alojados los internos. Durante el procedimiento fueron secuestrados cinco teléfonos celulares y se iniciaron actuaciones contra los detenidos involucrados.

La principal línea investigativa apunta ahora a establecer de qué manera ingresaron los dispositivos al establecimiento y si existió colaboración de personal penitenciario o de terceros para introducirlos.

Los celulares están prohibidos en las cárceles de Mendoza

Tras la repercusión del caso, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza recordó que la tenencia de teléfonos celulares está prohibida en todas las unidades penitenciarias de la provincia.

Desde la cartera señalaron que a fines de 2023 se eliminó el ingreso de estos dispositivos a los penales y que, desde abril de 2025, comenzó a funcionar el Sistema Único de Control Penitenciario, una herramienta destinada a reforzar los mecanismos de supervisión y comunicación interna.

Además, destacaron que en los últimos meses se incrementaron los controles mediante operativos especiales y se incorporaron más de 300 cámaras de videovigilancia en los distintos establecimientos con el objetivo de prevenir irregularidades y fortalecer la seguridad.

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