El profundo dolor de Lizy Tagliani por la muerte de su perro Benito: "Lo diste todo"

"Benito el perro que más hizo renegar a mi mamá jaja. Poco a poco estoy segura que todo vuelve a empezar en otro lugar de otra forma pero los mismos de siempre, el amor nunca termina", cerró Lizy Tagliani su despedida a Benito.

De inmediato el posteo se llenó de comentarios de sus seguidores enviándole fuerzas en este difícil momento por lo que significa para toda familia perder a ese ser tan querido.

"Hasta siempre Benito", "Abrazo fuerte Lizy", "Te mando un abrazo enorme", "Qué pena descansa en paz", "Abrazo Lizy", "Vuelta alto Benito, hermosas palabras", fueron algunos de los mensajes de sus seguidores en el emotivo posteo también tristes con la noticia.

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprar la cemiseta de la Selección Argentina

La conductora Lizy Tagliani comentó la increíble equivocación que cometió al intentar comprarle la camiseta de la Selección Argentina a su hijo Tati por el Mundial 2026.

A través de un divertido video que compartió la conductora en su cuenta de Instagram explicó en detalle qué fue lo que le pasó y desató las risas de sus seguidores.

"Se viene el mundial pero no todos sabemos mucho de fútbol jajaja. Yo, como buena madre, me fui hoy a comprarle el equipo de la Selección y la remera de Messi a mi hijo, al Tati”, siguió explicando Lizy Tagliani.

Y comentó: “Claro, me olvidé que antes que mami, fui una trava, pero travas de las de antes. De las que no sabíamos nada de fútbol, de las que solo mirábamos los partidos para mirarle las piernas a Maradona con ese short espectacular que le quedaba espectacular”.

“Las que queríamos tener el pelo largo como Grecia Colmenares, las que queríamos tener las bubis de Moria Casán, la frescura de Susana Giménez. ¡Esa trava! No como ahora que por suerte todo el mundo elige y ya sabe de todo y hace lo que sueña y lo que más le gusta. No, de las otras”, continuó divertida.

Y cerró divertida: "Veo un local todo celeste y blanco y arriba decía La acadé, yo fui y se lo compré. Y acá está, se lo muestro a Sebastián re contenta, le muestro una foto, y bueno, ahí me explicó todo”.