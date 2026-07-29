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Aumentan las cuotas de los colegios privados bonaerenses: cuánto se pagará en agosto y septiembre

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó dos nuevos incrementos para las escuelas de gestión privada que reciben subsidios estatales. Los valores varían según el nivel educativo y el porcentaje de aporte que recibe cada institución.

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Aumentan las cuotas de los colegios privados bonaerenses: cuánto se pagará en agosto y septiembre

Aumentan las cuotas de los colegios privados bonaerenses: cuánto se pagará en agosto y septiembre

Las cuotas de los colegios privados con aporte estatal de la provincia de Buenos Aires volverán a aumentar durante los próximos meses. La Dirección General de Cultura y Educación autorizó dos nuevas actualizaciones para agosto y septiembre, que modificarán los aranceles máximos que pueden cobrar las instituciones.

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 Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. (Foto: archivo)

Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), el incremento será del 5,5% en agosto y del 2,5% en septiembre. De esta manera, la suba acumulada durante el bimestre alcanzará el 8,1%.

Los nuevos valores se aplicarán a los establecimientos de gestión privada que reciben aportes del Estado bonaerense y variarán de acuerdo con el nivel educativo y el porcentaje de subvención que percibe cada institución.

Cuánto podrán cobrar los colegios privados en agosto

Para los niveles Inicial y Primario, los aranceles máximos serán de:

  • 100% de aporte estatal: $37.150
  • 80%: $68.550
  • 70%: $87.690
  • 60%: $131.320
  • 50%: $152.800
  • 40%: $167.990

En el nivel Secundario, las cuotas máximas quedarán establecidas en:

  • 100% de aporte estatal: $40.960
  • 80%: $77.610
  • 70%: $107.670
  • 60%: $158.310
  • 50%: $174.650
  • 40%: $218.290

Para las escuelas técnicas, agrarias y especializadas en arte, los valores serán:

  • 100% de aporte estatal: $47.220
  • 80%: $88.840
  • 70%: $122.470
  • 60%: $181.310
  • 50%: $204.500
  • 40%: $249.820

En el nivel Superior, los aranceles máximos alcanzarán:

  • 100% de aporte estatal: $53.520
  • 80%: $93.340
  • 70%: $119.800
  • 60%: $151.970
  • 50%: $170.250
  • 40%: $213.220

Cuánto aumentarán las cuotas en septiembre

A partir de septiembre, los valores volverán a actualizarse.

Para los niveles Inicial y Primario, las cuotas máximas serán de:

  • 100% de aporte estatal: $38.070
  • 80%: $70.260
  • 70%: $89.880
  • 60%: $134.600
  • 50%: $156.620
  • 40%: $172.180

En el nivel Secundario, los nuevos topes serán:

  • 100% de aporte estatal: $41.980
  • 80%: $79.550
  • 70%: $110.360
  • 60%: $162.260
  • 50%: $179.010
  • 40%: $223.740

Para las escuelas técnicas, agrarias y especializadas en arte, los aranceles máximos quedarán en:

  • 100% de aporte estatal: $48.400
  • 80%: $91.060
  • 70%: $125.530
  • 60%: $185.840
  • 50%: $209.610
  • 40%: $256.060

Por último, en el nivel Superior, los valores serán:

  • 100% de aporte estatal: $54.850
  • 80%: $95.670
  • 70%: $122.790
  • 60%: $155.760
  • 50%: $174.500
  • 40%: $218.550

Qué explicó el sector de colegios privados

Desde AIEPA señalaron que los nuevos incrementos autorizados no alcanzarían para compensar el aumento de los costos que deben afrontar las instituciones, especialmente en materia salarial.

El secretario ejecutivo de la entidad, Martín Zurita, sostuvo que los colegios deben hacer frente a gastos adicionales vinculados con el mantenimiento de los edificios, los aumentos salariales y las dificultades en el pago de las cuotas.

A esta situación se suma, según el sector, una caída de la matrícula relacionada con el descenso de la natalidad y un incremento de la morosidad.

El último aumento autorizado para las cuotas de los colegios privados bonaerenses había sido en mayo, cuando los aranceles subieron un 3,5%, por encima de la inflación registrada durante ese mes.

Los valores establecidos para agosto y septiembre corresponden exclusivamente al arancel mensual de enseñanza curricular para las instituciones que cobran diez cuotas al año. El monto final que paga cada familia puede variar según las características de cada establecimiento y los conceptos adicionales que correspondan.

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