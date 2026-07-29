Aumentan las cuotas de los colegios privados bonaerenses: cuánto se pagará en agosto y septiembre

- 100% de aporte estatal: $37.150
- 80%: $68.550
- 70%: $87.690
- 60%: $131.320
- 50%: $152.800
- 40%: $167.990
En el nivel Secundario, las cuotas máximas quedarán establecidas en:
- 100% de aporte estatal: $40.960
- 80%: $77.610
- 70%: $107.670
- 60%: $158.310
- 50%: $174.650
- 40%: $218.290
Para las escuelas técnicas, agrarias y especializadas en arte, los valores serán:
- 100% de aporte estatal: $47.220
- 80%: $88.840
- 70%: $122.470
- 60%: $181.310
- 50%: $204.500
- 40%: $249.820
En el nivel Superior, los aranceles máximos alcanzarán:
- 100% de aporte estatal: $53.520
- 80%: $93.340
- 70%: $119.800
- 60%: $151.970
- 50%: $170.250
- 40%: $213.220
Cuánto aumentarán las cuotas en septiembre
A partir de septiembre, los valores volverán a actualizarse.
Para los niveles Inicial y Primario, las cuotas máximas serán de:
- 100% de aporte estatal: $38.070
- 80%: $70.260
- 70%: $89.880
- 60%: $134.600
- 50%: $156.620
- 40%: $172.180
En el nivel Secundario, los nuevos topes serán:
- 100% de aporte estatal: $41.980
- 80%: $79.550
- 70%: $110.360
- 60%: $162.260
- 50%: $179.010
- 40%: $223.740
Para las escuelas técnicas, agrarias y especializadas en arte, los aranceles máximos quedarán en:
- 100% de aporte estatal: $48.400
- 80%: $91.060
- 70%: $125.530
- 60%: $185.840
- 50%: $209.610
- 40%: $256.060
Por último, en el nivel Superior, los valores serán:
- 100% de aporte estatal: $54.850
- 80%: $95.670
- 70%: $122.790
- 60%: $155.760
- 50%: $174.500
- 40%: $218.550
Qué explicó el sector de colegios privados
Desde AIEPA señalaron que los nuevos incrementos autorizados no alcanzarían para compensar el aumento de los costos que deben afrontar las instituciones, especialmente en materia salarial.
El secretario ejecutivo de la entidad, Martín Zurita, sostuvo que los colegios deben hacer frente a gastos adicionales vinculados con el mantenimiento de los edificios, los aumentos salariales y las dificultades en el pago de las cuotas.
A esta situación se suma, según el sector, una caída de la matrícula relacionada con el descenso de la natalidad y un incremento de la morosidad.
El último aumento autorizado para las cuotas de los colegios privados bonaerenses había sido en mayo, cuando los aranceles subieron un 3,5%, por encima de la inflación registrada durante ese mes.
Los valores establecidos para agosto y septiembre corresponden exclusivamente al arancel mensual de enseñanza curricular para las instituciones que cobran diez cuotas al año. El monto final que paga cada familia puede variar según las características de cada establecimiento y los conceptos adicionales que correspondan.