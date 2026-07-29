Aumentan las cuotas de los colegios privados bonaerenses: cuánto se pagará en agosto y septiembre

100% de aporte estatal: $37.150

$37.150 80%: $68.550

$68.550 70%: $87.690

$87.690 60%: $131.320

$131.320 50%: $152.800

$152.800 40%: $167.990

En el nivel Secundario, las cuotas máximas quedarán establecidas en:

100% de aporte estatal: $40.960

$40.960 80%: $77.610

$77.610 70%: $107.670

$107.670 60%: $158.310

$158.310 50%: $174.650

$174.650 40%: $218.290

Para las escuelas técnicas, agrarias y especializadas en arte, los valores serán:

100% de aporte estatal: $47.220

$47.220 80%: $88.840

$88.840 70%: $122.470

$122.470 60%: $181.310

$181.310 50%: $204.500

$204.500 40%: $249.820

En el nivel Superior, los aranceles máximos alcanzarán:

100% de aporte estatal: $53.520

$53.520 80%: $93.340

$93.340 70%: $119.800

$119.800 60%: $151.970

$151.970 50%: $170.250

$170.250 40%: $213.220

Cuánto aumentarán las cuotas en septiembre

A partir de septiembre, los valores volverán a actualizarse.

Para los niveles Inicial y Primario, las cuotas máximas serán de:

100% de aporte estatal: $38.070

$38.070 80%: $70.260

$70.260 70%: $89.880

$89.880 60%: $134.600

$134.600 50%: $156.620

$156.620 40%: $172.180

En el nivel Secundario, los nuevos topes serán:

100% de aporte estatal: $41.980

$41.980 80%: $79.550

$79.550 70%: $110.360

$110.360 60%: $162.260

$162.260 50%: $179.010

$179.010 40%: $223.740

Para las escuelas técnicas, agrarias y especializadas en arte, los aranceles máximos quedarán en:

100% de aporte estatal: $48.400

$48.400 80%: $91.060

$91.060 70%: $125.530

$125.530 60%: $185.840

$185.840 50%: $209.610

$209.610 40%: $256.060

Por último, en el nivel Superior, los valores serán:

100% de aporte estatal: $54.850

$54.850 80%: $95.670

$95.670 70%: $122.790

$122.790 60%: $155.760

$155.760 50%: $174.500

$174.500 40%: $218.550

Qué explicó el sector de colegios privados

Desde AIEPA señalaron que los nuevos incrementos autorizados no alcanzarían para compensar el aumento de los costos que deben afrontar las instituciones, especialmente en materia salarial.

El secretario ejecutivo de la entidad, Martín Zurita, sostuvo que los colegios deben hacer frente a gastos adicionales vinculados con el mantenimiento de los edificios, los aumentos salariales y las dificultades en el pago de las cuotas.

A esta situación se suma, según el sector, una caída de la matrícula relacionada con el descenso de la natalidad y un incremento de la morosidad.

El último aumento autorizado para las cuotas de los colegios privados bonaerenses había sido en mayo, cuando los aranceles subieron un 3,5%, por encima de la inflación registrada durante ese mes.

Los valores establecidos para agosto y septiembre corresponden exclusivamente al arancel mensual de enseñanza curricular para las instituciones que cobran diez cuotas al año. El monto final que paga cada familia puede variar según las características de cada establecimiento y los conceptos adicionales que correspondan.