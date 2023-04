El desgarrador mensaje de la mamá de Fernando Báez Sosa el domingo de Pascua: "Estoy..."

“Una Semana Santa sin Fernando... Me siento tan triste... Lo extraño demasiado... Me veran completa... pero por dentro me siento destrozada”, escribió junto a una foto del joven de 18 años.

Graciela recibió mucho apoyo de sus seguidores que no tardaron en mandarle mensajes de alientos y fuerza para que siga adelante siempre recordando a su hijo.

La angustia de los padres Fernando Báez Sosa a dos meses de la sentencia a los rugbiers

A dos meses de la condena de los rugbiers por el asesinato de Fernando Báez Sosa, Graciela y Silvino los padres del joven fueron a un casamiento y recordaron a su hijo con un angustiante posteo.

Graciela y Silvino viajaron a Paraguay al casamiento de uno de sus sobrinos, que tiene la misma edad que tendría Fernando, y se dieron cuenta que nunca verán a su hijo en esa situación. Esto los angustió mucho.

“En el casamiento de Luis Fernando y Cinthia, en Paraguay, primo de mi hijo. Nació el mismo día que Fer y también lleva el mismo nombre. Cuesta estar presente, pero lo hicimos. Nosotros nunca veremos casado a nuestro hijo. Lo extraño mucho”, escribió Graciela en su cuenta de Instagram.

Inmediatamente recibió el apoyo de todos sus seguidores: “sólo los padres pueden entender el dolor de perder a su hijo”, le escribió uno de ellos.