Beto Casella reveló un escandaloso detalle de la venganza de Evelyn Von Brocke a Fabián Doman

Como si la confesión hubiera sido demasiado fuerte, el propio conductor se corrigió sobre la marcha: "Bah, ella estaba tan descorazonada cuando Doman aparece con la nueva novia al poco tiempo de separarse que yo le di la idea. Como era co propietaria de la caja de seguridad, le dije que sacara todo. Lo peló. Lo estoy contando ahora".

Cabe aclarar que, al ser ambos titulares de la caja de seguridad, Von Brocke tenía pleno derecho a retirar su contenido sin necesidad de aviso previo, por lo que no se trató de ningún delito.

Casella cerró la anécdota con más detalles: "Fuimos socios, no te digo en el delito porque ella también era dueña de eso, pero se llevó como 70 mil dólares y le dejó un cartel que decía que se lo merecía. Cuando él fue a buscar para gastarla con su nueva novia, no había nada".

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¿Qué dijo Luis Ventura sobre las duras acusaciones de Evelyn Von Brocke contra los miembros de APTRA?

Luis Ventura, presidente de APTRA, estalló al aire de PrimiciasYa (América TV) contra Evelyn Von Brocke, luego de que la periodista lanzara graves acusaciones contra integrantes de la entidad, entre ellas casos de abuso sexual y otras causas judiciales. Visiblemente indignado, Ventura no solo rechazó de manera categórica los dichos de su excolega, sino que confirmó que avanzará con acciones legales en su contra.

En su descargo, el conductor fue letal: "Repugnancia de haberte escuchado. Me llamabas a cualquier hora del día, incluso de madrugada, con llantos, rezos y mensajes, quebrada por la situación que vos misma generaste. Tampoco fundamentaste de dónde sacaste los datos personales, comerciales y económicos de Marcelo Polino. De haberlo hecho, no habrías sacado a relucir toda la mugre que llevás en el alma".

Acto seguido, Ventura confirmó la decisión que tomó: "Voy a denunciarte, tengo una carta de documento. Si no te rectificas y ratificas tus dichos, vas a tener que probar los tres graves delitos que amparaste porque si lo sabías, en lugar de hacer declaraciones en la prensa, tendrías que haber ido a un juzgado penal". Y redobló la apuesta con un cruce durísimo: "Estoy con vos si fuera cierto. Decime de dónde sé yo, o la comisión directiva, lo que estás diciendo. Sinvergüenza, cara rota. Es lo que sos".

El conflicto se remonta a la salida de Von Brocke de APTRA a fines de marzo, tras su expulsión votada en una asamblea de diciembre de 2025 junto con Pilar Smith. En una entrevista posterior con Intrusos, la periodista había acusado a la entidad de conocer casos internos de abuso sexual, causas penales y apropiación de herencia, y había cerrado su descargo con una frase contundente: "Chau gorilas sin desmerecer la raza porque soy recontra animalista. Yo no voy a dar nombres, que lo busquen ellos, pero por supuesto que lo sé". Ventura, por su parte, cerró su respuesta advirtiendo: "Estoy cansado de periodistas y pseudoperiodistas que denuncian en medios y programas y después no fundamentan con pruebas lo que denuncian. Carta documento: ratificás o rectificás en 48 horas, y nos vemos la semana que viene en tribunales".