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Rompecabezas para Scaloni: las sorpresivas variantes tácticas que evalúa la Selección Argentina ante la baja de Tagliafico

La distensión de Nicolás Tagliafico y la pequeña molestia que arrastra su habitual variante abren un interrogante táctico en el armado de Lionel Scaloni. Sin carrileros zurdos naturales en plenitud, el DT analiza opciones audaces y un cambio de perfil para el debut.

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Rompecabezas para Scaloni: las sorpresivas variantes tácticas que evalúa la Selección Argentina ante la baja de Tagliafico

La distensión de Nicolás Tagliafico genera profundas dudas en todo el sector izquierdo del seleccionado nacional, fundamentalmente porque los dos futbolistas tocados en la delegación son precisamente a quienes suele recurrir Lionel Scaloni para abrir la cancha por esa banda. Con el retiro de Ángel Di María del combinado nacional, los futbolistas zurdos que van por afuera son los menos en el plantel actual. Ante esta escasez de variantes naturales, el cuerpo técnico evalúa alternativas tácticas y, a priori, el que jugaría en ese sector en el debut ante Argelia sería Thiago Almada, quien tiene la particularidad de ser diestro.

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Las próximas horas en la concentración de Kansas City serán claves para que el entrenador termine de evaluar la evolución de cada caso y determine fehacientemente quiénes estarán a disposición para el esquema inicial. Si Scaloni decide plantar un once considerablemente más audaz y ofensivo, Nicolás González aparece como una de las opciones fuertes en ese sector, ya que a pesar de ser extremo en el Atlético de Madrid, el futbolista del Colchonero ha llegado a ser utilizado como marcador de punta durante este ciclo.

Qué opciones le quedan a Lionel Scaloni en el lateral izquierdo de la Selección Argentina

Más allá de la alternativa de Facundo Medina en la línea defensiva, el cuerpo técnico cuenta con una última variante de perfil zurdo en la nómina de convocados. Valentín Barco es el único lateral izquierdo natural que queda disponible en el plantel, aunque hoy en día es considerado por el cuerpo técnico como volante, la posición que desempeña habitualmente en el Racing de Estrasburgo de Francia.

De todas formas, el cuerpo técnico no desconoce que en sus comienzos en Boca Juniors, el "Colo" Barco se desempeñaba justamente como marcador de punta, por lo que su polifuncionalidad le otorga a Scaloni una herramienta de auxilio de cara al cierre de las prácticas de jueves y viernes.

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