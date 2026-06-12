Rompecabezas para Scaloni: las sorpresivas variantes tácticas que evalúa la Selección Argentina ante la baja de Tagliafico

La distensión de Nicolás Tagliafico genera profundas dudas en todo el sector izquierdo del seleccionado nacional, fundamentalmente porque los dos futbolistas tocados en la delegación son precisamente a quienes suele recurrir Lionel Scaloni para abrir la cancha por esa banda. Con el retiro de Ángel Di María del combinado nacional, los futbolistas zurdos que van por afuera son los menos en el plantel actual. Ante esta escasez de variantes naturales, el cuerpo técnico evalúa alternativas tácticas y, a priori, el que jugaría en ese sector en el debut ante Argelia sería Thiago Almada, quien tiene la particularidad de ser diestro.