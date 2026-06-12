Qué ver en Prime Video: se estrena la película "La Hipótesis del Amor" con Lili Reinhart y Tom Bateman

Lo que comienza como un acto desesperado de amistad se convierte en una relación falsa con reglas, límites y un acuerdo mutuamente beneficioso. Cuando su acuerdo empieza a borrar la línea entre lo ficticio y lo real, Olive se ve obligada a poner a prueba su hipótesis más desafiante: que el riesgo vale la pena por amor.

Basada en la novela de Ali Hazelwood, La Hipótesis del Amor está dirigida por Claire Scanlon y ha sido escrita por Sarah Rothschild. La producción está a cargo de Elizabeth Cantillon.

La Hipótesis del Amor Prime Video 3 Foto: Gentileza Prime Video.

Cuándo se estrena "La Hipótesis del Amor" en Prime Video

Uno de los anuncios más importantes realizados por Prime Video fue la confirmación de la fecha de estreno. La plataforma informó que la película llegará oficialmente el próximo 23 de septiembre.

La noticia fue celebrada por los fans, que llevaban meses esperando novedades concretas sobre el proyecto.

Desde la confirmación del elenco hasta la publicación de las primeras imágenes, cada avance alimentó el entusiasmo de una comunidad que convirtió a la novela en un fenómeno global. Ahora, con una fecha definida, la cuenta regresiva ya comenzó.

La Hipótesis del Amor Prime Video 4 Foto: Gentileza Prime Video.

La llegada de La Hipótesis del Amor en Prime Video forma parte de una estrategia más amplia orientada a conectar con las nuevas generaciones. Dentro de esa táctica, la adaptación de la novela de Ali Hazelwood ocupa un lugar destacado debido al enorme impacto que tuvo entre los lectores durante los últimos años.

Obsessed Fest, el evento que reunirá a los fans de Prime Video

Obsessed Fest es el primer evento inmersivo para fans de Prime Video y el eje central de Modo Fan: Activado, una nueva iniciativa que reafirma el compromiso de Prime Video como el destino preferido de las audiencias jóvenes, la cultura del fandom y las comunidades, que están dando forma a la próxima generación del entretenimiento.

La Hipótesis del Amor Prime Video 5 Foto: Gentileza Prime Video.

El evento, que se llevará a cabo el 27 de junio en nya Studios en Los Ángeles, presentará títulos Originales de Prime con foco en las audiencias jóvenes altamente esperados, incluyendo Every Year After, La Hipótesis del amor, Elle, Off Campus, Overcompensating, Your Fault: London, Drawn Together y más, ofreciendo a los fans adelantos exclusivos, apariciones de elencos y creadores, y oportunidades únicas para conectar directamente con los talentos detrás de las historias que les obsesionan.

La Hipótesis del amor forma parte de la iniciativa “Modo Fan: Activado” de Prime Video, que celebra las historias jóvenes adultos y la cultura fandom, y estará presente en el Obsessed Fest, el primer evento inmersivo para fans que tendrá lugar el 27 de junio en Los Ángeles. Los fans podrán disfrutar de paneles en vivo, experiencias inmersivas y adelantos exclusivos.