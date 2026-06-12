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Qué ver en Prime Video: se estrena la película "La Hipótesis del Amor" con Lili Reinhart y Tom Bateman

"La Hipótesis del Amor", la película más esperada en Prime Video, reveló sus primeras imágenes y confirmó la fecha de estreno para los fans.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
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Qué ver en Prime Video: se estrena la película La Hipótesis del Amor con Lili Reinhart y Tom Bateman. (Foto: Gentileza Prensa)

Qué ver en Prime Video: se estrena la película "La Hipótesis del Amor" con Lili Reinhart y Tom Bateman. (Foto: Gentileza Prensa)

"La Hipótesis del Amor" ya comenzó a generar una enorme expectativa en Prime Video entre los seguidores de las historias románticas contemporáneas. La esperada adaptación cinematográfica de la novela bestseller de Ali Hazelwood presentó sus primeras imágenes oficiales y confirmó cuándo llegará a la plataforma de streaming.

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Prime Video reveló el primer vistazo de la producción basada en uno de los fenómenos editoriales más importantes de los últimos años. La película estará protagonizada por Lili Reinhart y Tom Bateman, quienes darán vida a los personajes que conquistaron a los lectores desde la publicación de la novela.

La adaptación llegará a más de 240 países y territorios, consolidándose como uno de los estrenos románticos más importantes del año para la plataforma.

La Hipótesis del Amor Prime Video 2
Foto: Gentileza Prime Video.

Foto: Gentileza Prime Video.

De qué trata "La Hipótesis del Amor" en Prime Video

La Hipótesis del Amor sigue a Olive (Lili Reinhart), una brillante candidata a doctorado enfocada en su futuro en la academia. Pero cuando se da cuenta de que su mejor amiga Ahn (Rachel Marsh) se ha enamorado de su crush Jeremy (Nicholas Duvernay), Olive besa, de forma impulsiva, al intimidante profesor Adam Carlsen (Tom Bateman) para demostrar que ya ha dejado atrás el flechazo con Jeremy.

Lo que comienza como un acto desesperado de amistad se convierte en una relación falsa con reglas, límites y un acuerdo mutuamente beneficioso. Cuando su acuerdo empieza a borrar la línea entre lo ficticio y lo real, Olive se ve obligada a poner a prueba su hipótesis más desafiante: que el riesgo vale la pena por amor.

Basada en la novela de Ali Hazelwood, La Hipótesis del Amor está dirigida por Claire Scanlon y ha sido escrita por Sarah Rothschild. La producción está a cargo de Elizabeth Cantillon.

La Hipótesis del Amor Prime Video 3
Foto: Gentileza Prime Video.

Foto: Gentileza Prime Video.

Cuándo se estrena "La Hipótesis del Amor" en Prime Video

Uno de los anuncios más importantes realizados por Prime Video fue la confirmación de la fecha de estreno. La plataforma informó que la película llegará oficialmente el próximo 23 de septiembre.

La noticia fue celebrada por los fans, que llevaban meses esperando novedades concretas sobre el proyecto.

Desde la confirmación del elenco hasta la publicación de las primeras imágenes, cada avance alimentó el entusiasmo de una comunidad que convirtió a la novela en un fenómeno global. Ahora, con una fecha definida, la cuenta regresiva ya comenzó.

La Hipótesis del Amor Prime Video 4
Foto: Gentileza Prime Video.

Foto: Gentileza Prime Video.

La llegada de La Hipótesis del Amor en Prime Video forma parte de una estrategia más amplia orientada a conectar con las nuevas generaciones. Dentro de esa táctica, la adaptación de la novela de Ali Hazelwood ocupa un lugar destacado debido al enorme impacto que tuvo entre los lectores durante los últimos años.

Obsessed Fest, el evento que reunirá a los fans de Prime Video

Obsessed Fest es el primer evento inmersivo para fans de Prime Video y el eje central de Modo Fan: Activado, una nueva iniciativa que reafirma el compromiso de Prime Video como el destino preferido de las audiencias jóvenes, la cultura del fandom y las comunidades, que están dando forma a la próxima generación del entretenimiento.

La Hipótesis del Amor Prime Video 5
Foto: Gentileza Prime Video.

Foto: Gentileza Prime Video.

El evento, que se llevará a cabo el 27 de junio en nya Studios en Los Ángeles, presentará títulos Originales de Prime con foco en las audiencias jóvenes altamente esperados, incluyendo Every Year After, La Hipótesis del amor, Elle, Off Campus, Overcompensating, Your Fault: London, Drawn Together y más, ofreciendo a los fans adelantos exclusivos, apariciones de elencos y creadores, y oportunidades únicas para conectar directamente con los talentos detrás de las historias que les obsesionan.

La Hipótesis del amor forma parte de la iniciativa “Modo Fan: Activado” de Prime Video, que celebra las historias jóvenes adultos y la cultura fandom, y estará presente en el Obsessed Fest, el primer evento inmersivo para fans que tendrá lugar el 27 de junio en Los Ángeles. Los fans podrán disfrutar de paneles en vivo, experiencias inmersivas y adelantos exclusivos.

Javier Laslavsky
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