El detalle de Furia que "calentó" a Alfa y le terminó tirando onda

Alfa le vio la espalda y le dijo: “Epa”. Tras esto, Juliana expresó: “Sí, ¿viste? Tengo un re tatuaje. Es un guerrero samurai”.

“Está para darle al guerrero”, dijo Alfa sin filtro, mostrando que está dispuesto no solo a poner "orden" en la casa, como dijo al entrar, sino a jugar fuerte con la protagonistas más importante de la casa.

Furia se pudo un poquito nerviosa, la pelada atinó solo a reírse, dispuesta a continuarle el juego. “Está para voltearse al guerrerito ese”, insistió el ex participante de la edición anterior, y la doble de riesgo no se achicó y decidió responder chicaneando al que fue su relación dentro de la casa: “Cosas que no hace Mauro”.